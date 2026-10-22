X Factor 2026 inaugura giovedì 22 ottobre la fase dei Live Show, in diretta dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo le Audizioni, i Bootcamp e le Last Call, il talent musicale entra nella fase più impegnativa, quella nella quale il giudizio del pubblico diventa determinante per la permanenza dei concorrenti in gara.

Alla conduzione torna Giorgia, mentre i quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si preparano a confrontarsi con le prime eliminazioni. Ospite della serata sarà Marco Mengoni, protagonista di un’esibizione speciale. Ma la puntata riserva anche una novità: due artisti esclusi durante le Last Call avranno la possibilità di rientrare nella competizione grazie agli X Pass assegnati dalla conduttrice.

X Factor 2026, Marco Mengoni superospite del primo Live

La prima diretta ospita Marco Mengoni, che torna sul palco del talent al quale deve una parte importante della propria carriera. Il cantante, vincitore della terza edizione del programma, proporrà un’esibizione realizzata appositamente per l’occasione.

Mengoni presenterà inoltre il nuovo percorso artistico che lo attende a novembre, legato al progetto Allo Sbagliato, uno spazio dedicato alla musica e all’intrattenimento che comprenderà una residency di 26 appuntamenti.

L’artista ha recentemente pubblicato anche il singolo Giornate Perse, un brano che affronta il tema del tempo, delle fragilità personali e della consapevolezza.

La sua partecipazione rappresenta un collegamento significativo tra il passato e il presente di X Factor: da concorrente emergente a interprete affermato della musica italiana.

X Factor 2026, la novità degli X Pass di Giorgia

Una delle principali sorprese del primo Live riguarda i due X Pass assegnati da Giorgia.

Al termine delle Last Call del 15 ottobre, la conduttrice ha annunciato di aver scelto due concorrenti eliminati ai quali concedere una seconda possibilità.

I loro nomi saranno svelati durante la diretta del 22 ottobre. Entrambi torneranno sul palco, ma soltanto uno potrà rientrare ufficialmente nella competizione.

A decidere sarà il pubblico attraverso un televoto flash, una novità che introduce un elemento di imprevedibilità negli equilibri delle quattro squadre.

Il concorrente ripescato potrà così proseguire il proprio percorso nel talent, dopo aver superato una fase delle selezioni che sembrava aver definitivamente interrotto la sua esperienza.

X Factor 2026, i dodici concorrenti e le squadre dei giudici

Le Last Call hanno definito i dodici artisti ammessi ai Live Show, suddivisi in quattro squadre da tre concorrenti ciascuna.

Francesco Gabbani affronta la fase finale con Alice Fregoso, Giacomo Calò e Scraffs. Il giudice ha scelto tre proposte musicali differenti, puntando sulla personalità e sulle capacità interpretative dei suoi artisti.

Irama, alla sua prima esperienza come giudice di X Factor, guida Le Distanze, Lenanie e Patrizia Napolano. Per lui il primo Live rappresenta anche un banco di prova nella gestione delle assegnazioni e nel rapporto con i concorrenti.

La squadra di Jake La Furia comprende Alex Fontana, ALÌA e Veronica Bruganelli. Tre artisti chiamati a dimostrare di poter affrontare repertori diversi, mantenendo una propria identità musicale.

Paola Iezzi ha scelto Camilla Guerini, Mad-Dog e Manuel Gargano, completando un gruppo che punta su caratteristiche vocali e artistiche differenti.

X Factor 2026, come funzionano le eliminazioni del primo Live

I dodici concorrenti si esibiranno in due manche dedicate alle cover, presentando i brani assegnati dai rispettivi giudici.

Al termine di ciascuna manche, il concorrente meno votato dal pubblico finirà al ballottaggio.

I due artisti a rischio eliminazione dovranno quindi affrontare il giudizio di Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Se almeno tre giudici indicheranno lo stesso concorrente, quest’ultimo sarà eliminato. In caso di parità, con due voti contro due, si passerà al Tilt, affidando al televoto la decisione definitiva.

Il primo Live segnerà dunque anche la prima uscita dalla competizione, mentre l’eventuale ripescaggio attraverso gli X Pass di Giorgia potrà modificare la composizione del gruppo in gara.

Mariasole Pollio torna alla conduzione di Ante Factor

Prima dell’inizio della diretta torna anche Ante Factor, lo spazio dedicato al dietro le quinte del programma.

A condurlo sarà nuovamente Mariasole Pollio, che accompagnerà il pubblico tra i preparativi, le emozioni dei concorrenti e gli ultimi momenti prima dell’ingresso sul palco.

L’appuntamento è previsto poco dopo le 21:00, con collegamenti dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago.

X Factor 2026, quando va in onda il primo Live e dove seguirlo

Il primo Live Show di X Factor 2026 è in programma giovedì 22 ottobre alle 21:15 su Sky Uno, con la diretta disponibile anche su NOW e Sky Go.

La puntata sarà successivamente trasmessa in chiaro su TV8 e Cielo, secondo la programmazione delle repliche.

Con l’arrivo dei Live, il programma entra nella sua fase decisiva. Le scelte dei giudici, il confronto con il pubblico e la possibilità di un ripescaggio renderanno particolarmente importante il primo appuntamento.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle capacità dei dodici concorrenti di sostenere il palcoscenico della diretta, dove la preparazione tecnica dovrà accompagnarsi alla personalità artistica.

La presenza di Marco Mengoni aggiunge ulteriore interesse a una serata che segna l’inizio della corsa verso la finale del 3 dicembre 2026.