Giovedì 22 ottobre, su Sky Uno, va in onda, in diretta, il primo Live di X Factor 2026. Lo show, al via alle ore 21:15 circa, è condotto da Giorgia, protagonista della serata anche perché è in possesso dell’X Pass. La cantante, infatti, ha la possibilità di ripescare due degli artisti eliminati nella Last Call, che a inizio appuntamento si sfidano al televoto. Il vincitore entra ufficialmente in gara. Nel ruolo di giudici ci sono Francesco Gabbani, Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 salgono sul palco i dodici concorrenti che sono riusciti ad arrivare alla fase più importante del programma, che si esibiscono in due manche. Il meno votato in ogni sfida va al ballottaggio finale, al termine del quale è stabilito il nome del primo sfidante eliminato. Ospite della serata è Marco Mengoni. Di seguito l’elenco degli artisti presenti.

Team Francesco Gabbani:

Alice Fregoso;

Giacomo Calò;

Scraffs.

Team Irama:

Le Distanze;

Lenanie;

Patrizia.

Team Paola Iezzi:

Camilla;

Mad-Dog;

Manu.

Team Jake La Furia:

Veronica;

Alex Fontana;

Alìa.

X Factor 2026 diretta primo Live, Timothee e Teo Bok sono gli X Pass di Giorgia

Il primo Live di X Factor 2026 è aperto da Marco Mengoni. L’artista, accolto da una standing ovation, esegue un medley contenente alcuni suoi successi. Dopo una clip sull’X Pass di Giorgia e uno spot, si torna in diretta: una performance molto suggestiva del corpo di ballo del talent introduce l’ingresso dei quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia, oltre che della conduttrice Giorgia.

A quest’ultima il compito di svelare l’identità dei due concorrenti a cui ha dato la possibilità di far rientrare in gara con l’X Pass: si tratta di Timothee e Teo Bok. Aperto il televoto fra i due artisti, che eseguono il loro cavallo di battaglia. Il primo esegue (Sitting ‘on) The Back of the Bay di Otis Redding, il secondo rilancia con Don’t Stop Me Now dei Queen. Dopo appena 300 secondi è chiuso il televoto, ma l’esito sarà comunicato solamente a fine serata. Il vincitore, infatti, andrà a sostituire il primo eliminato dei Live.

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 parte la gara vera e propria. I primi a esibirsi sono i Mad-Dog, che intonano Club Foot dei Kasabian. I quattro ragazzi ricevono solo complimenti dai giudici, con La Furia che sottolinea la bravura non solo del cantante, ma anche dei musicisti. Si continua con Veronica, che si cimenta nella cover di I Will Always Love You di Dolly Parton. Per Paola Iezzi è stata “brava”, a Irama è arrivata “l’emozione” dell’artista mentre Gabbani, pur parlando di una buona performance, sottolinea “qualche piccola imprecisione“. La Furia non è d’accordo: “Gabbani forse ha visto un’altra performance, sei stata molto brava“.

Continua la gara

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 salgono sul palco Le Distanze. Il gruppo intona Il Cielo di Renato Zero. A Gabbani non convince l’arrangiamento: “Mi ha spiazzato e non so se in positivo, ma complimenti per il coraggio“. Anche Jake trova “spiazzante” l’arrangiamento, ma ritiene riuscita la performance. Iezzi ha trovato il tutto “teatrale“. Irama, infine, è “orgoglioso” della propria band.

Tocca a Giacomo Calò, che canta Ordinary di Alex Warren. Un “fenomeno” per La Furia, complimenti anche per Iezzi e Irama. Gabbani, il suo coach, lo definisce “bravissimo“, ma evidenzia qualche imprecisione a inizio performance. È la volta di Alex Fontana con Song 2 dei Blur. Iezzi si dichiara una sua fan. Irama e Gabbani sottolineano alcune “imprecisioni tecniche” ma apprezzano la sua personalità. La Furia: “Ti ho preso perché sei impreciso, il giorno che diventerai preciso mi annoierai“. Chiude la manche Manu con Incoscienti giovani di Achille Lauro. La performance è giudicata buona da Irama e Gabbani, mentre a La Furia è mancato “il pathos“. Iezzi è “felice” per come è andata.