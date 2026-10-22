Giovedì 22 ottobre, sulla rete Giallo visibile sul canale 38 del digitale terrestre, va in onda la puntata dal titolo Ti voglio morto di Le Indagini di Roy Grace 5. La serie tv è trasmessa dalle ore 21:10 circa.

Le Indagini di Roy Grace 5 Ti voglio morto, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions, con la puntata odierna prosegue la quinta stagione della serie tv. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 90 minuti ciascuno e il finale di stagione, salvo improvvise modifiche di programmazione tv, è proposto da Giallo nel prime time del prossimo giovedì 29 ottobre. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove. La regia è curata da Jon Jones, mentre la sceneggiatura è firmata da Jess Williams.

Le Indagini di Roy Grace 5 Ti voglio morto, la trama

Al centro della puntata dal titolo Ti voglio morto, il protagonista Roy Grace deve risolvere un nuovo caso di omicidio. La vittima è Hannah Belling, una psichiatra che ha ottenuto ampia notorietà dopo aver sviluppato un’applicazione dedicata alla salvaguardia della salute mentale.

Il corpo privo di vita della donna è rinvenuto all’interno della sua abitazione. Tutti gli elementi presenti nella scena del crimine fanno pensare, in un primo momento, a un tentativo di rapina finito nel modo più tragico possibile.

Chi non è d’accordo con tale ipotesi è Roy Grace. Il protagonista, infatti, nota degli elementi che lo spingono a credere si sia trattato di un omicidio premeditato commesso da qualcuno che, per cercare di farla franca, ha poi messo in scena una finta rapina.

Spoiler finale

Roy Grace, nella puntata intitolata Ti voglio morto, indaga sulla vita privata della vittima per cercare di individuare il possibile killer. Ben presto, dal passato della psichiatra emergono una serie di segreti e rivelazioni, fra cui un rapporto burrascoso con l’ex marito e la tensione con il fratello, un uomo con diversi precedenti penali. Da diverso tempo, inoltre, Belling era alle prese con uno stalker anonimo che la perseguitava online.

Le Indagini di Roy Grace 5 Ti voglio morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza puntata della quinta stagione di Le Indagini di Roy Grace 5, in onda giovedì 22 ottobre, dalle ore 21:10 circa su Giallo e in streaming su Discovery+.