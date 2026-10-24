Sabato 24 ottobre, su Rai 1, è in onda, in diretta, la quarta puntata di Ballando con le stelle 2026. Lo show, al via alle ore 21:25, è guidato da Milly Carlucci, affiancata dai giudici Alberto Matano, Barbara D’Urso, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Al centro del programma torna la gara fra i tredici aspiranti ballerini, che sono i seguenti:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina;

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Massimo Ghini con Valentina Fiorini;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

A bordopista, per commentare ciò che avviene sul palco, ci sono Francesca Fialdini e Simona Ventura, che hanno a disposizione il Tesoretto insieme a Rossella Erra. Presenti, inoltre, Matteo Addino e Sara Di Vaira. In qualità di Ballerine per una notte ci sono Federica Nargi e Bianca Guaccero, protagoniste del talent nelle passate edizioni. Al termine della diretta della quarta puntata di Ballando con le stelle 2026 è attesa la prima eliminazione.

Ballando con le stelle 2026 diretta quarta puntata, al via la serata

Prende il via la diretta della quarta puntata di Ballando con le stelle 2026. Dopo tutte le presentazioni del caso si entra nel vivo con la gara. La prima coppia a scendere in pista è Aurora Ramazzotti–Nikita Perotti. Eseguono un tango con tantissima energia. Zazzaroni avrebbe voluto qualcosa in più, per Smith e D’Urso il ballo odierno è un passo indietro rispetto a quelli delle precedenti puntate. Per i due un bottino di 36 punti.

Scendono in pista, adesso, Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina. Un charleston ricco di riferimenti a D’Urso, che ritiene ciò che ha visto “carino”. A Mariotto non è piaciuto: “Al prossimo che dice Col cuore io darò 0, questo leccamento è stucchevole“. Anche Zazzaroni “ha visto poco charleston“. Un “charleston da discoteca” per Smith. Simona Ventura attacca Barbara D’Urso: “Hai detto che tu ami prenderti in giro, ma quando mai! Barbara, noi ci conosciamo! Non ami prenderti in giro, né che ti prendano in giro”. 26 punti per l’ex inviato di Striscia la Notizia.

È la volta di Anna Safroncik-Leonardo Lini. Una coppia che nella scorsa settimana è arrivata ai ferri corti, al punto che l’attrice ha definito “testa di legno” il suo professore. Nella clip di presentazione Safroncik si definisce “indifendibile” e si scusa per il suo comportamento. Realizzano un bel paso doble. I giudici sono un po’ perplessi sul comportamento della concorrente: “Fatico a comprendere se la tua vera personalità sia quella di settimana scorsa o quella da agnellino di oggi“. 37 punti per il duo.

Manuela Moreno con Carlo Aloia

La quarta puntata di Ballando con le stelle 2026 procede con la coppia Manuela Moreno-Carlo Aloia. Firmano una samba. Smith: “Il pubblico dovrebbe battere le mani solo se segue il rimo corretto, altrimenti mettete in difficoltà la concorrente. Voi eravate fuori tempo dall’inizio“. Ben 41 punti, con il 10 di Mariotto e il 9 di D’Urso.

Scendono in pista Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli. Il cantautore, nella clip di presentazione, ha parlato apertamente del tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti. Propongono una salsa che divide la giuria: a Matano non è piaciuta, mentre Zazzaroni esprime soddisfazione. Smith evidenzia alcuni problemi dovuti alla tendenza ad andare fuori tempo. Assegnati 34 punti, con il 10 di Zazzaroni.

Milly Carlucci accoglie Monica Guerritore e Luca Urso. Piovono complimenti dai giurati. Per Zazzaroni è “entusiasmante”, Matano si dice “pazzo” della coppia. Da Smith arrivano ben tre “chapeau“. 48 punti alla coppia, con Monica Guerritore che si commuove.

In pista arrivano Federica Nargi e Bianca Guaccero, le Ballerine per una notte di oggi, che eseguono in coppia un tango. La loro performance permette a Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra di assegnare ben 90 punti di Tesoretto.

Ballando con le stelle 2026 diretta quarta puntata, Ornella Muti con Pasquale La Rocca

I settimi protagonisti della diretta sono Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Nella clip di presentazione è centrale la tensione fra Muti e D’Urso, alimentata da Mariotto che a La Volta Buona del 19 ottobre ha affermato: “Barbara non regge il confronto con Ornella“.

Mettono in mostra un valzer di assoluto livello. Barbara D’Urso: “Mi è piaciuto, ma non aveva una linea perfetta, aspetto sul quale La Rocca, l’anno scorso, mi rimproverava sempre. Mi aspettavo un guizzo, come un jive o un charleston, invece siete rimasti nella vostra meravigliosa comfort zone“. Simona Ventura non ci sta: “Io non credo al 10 della scorsa settimana, né ai commenti di oggi. Tira fuori veramente quello che pensi“. D’Urso: “Io credo ci sia qualcuno ossessionato da me, non capisco perché ci siano polemiche solamente quando giudico Muti”. Ai due vanno 45 punti (con il 7 di Barbara), che diventano 65 con il bonus ottenuto con la vittoria della scorsa puntata.

Si cambia tono con Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Eseguono un boogie. Smith loda lo spirito e denota “qualche miglioramento“. Ricevono 34 punti. Si cambia pagina molto rapidamente: arrivano in pista Alessandro Matri-Giada Lini.