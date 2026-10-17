Sabato 17 ottobre, dalle 21:25 circa, seguiremo in diretta la terza puntata di Ballando con le stelle 2026. Lo show è trasmesso su Rai 1 ed è guidato da Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale. Queste le tredici coppie ai nastri di partenza:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina;

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Massimo Ghini con Valentina Fiorini;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2026, che seguiremo in diretta, le esibizioni sono giudicate da Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista, per commentare ciò che avviene, ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra devono devono dividere il tesoretto. A commentare le performance, inoltre, ci sono i Tribuni del Popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. In qualità di ospiti ci sono Rosanna Lambertucci e La Signora Coriandoli.

Ballando con le stelle 2026 diretta terza puntata, inizia l’appuntamento

Parte la terza puntata di Ballando con le stelle 2026. Dopo le presentazioni del caso, fra giuria, concorrenti e custodi del tesoretto, si parte subito con la gara. La prima coppia a scendere in pista è Anna Safroncik-Leonardo Lini. I due, in settimana, hanno avuto dei contrasti: per il professore l’attrice si sta “accontentando della sufficienza”, ma lei non apprezza molto l’atteggiamento del partner di ballo. Eseguono un quick step.