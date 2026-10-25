Domenica 25 ottobre, nei vari format tv, sono accolti numerosi ospiti. Da Che tempo che fa a Domenica In, di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti.

Domenica 25 ottobre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Alle 19:30 su NOVE torna Che tempo che fa, guidato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Nel corso dell’appuntamento è previsto uno spazio dedicato al film Se domani non torno, ispirato alla storia di Giulia Cecchettin. Per parlarne c’è il padre Gino, affiancato dagli attori protagonisti Filippo Timi e Sabrina Martina. Per presentare L’Assurda Storia della Gialappa’s Band c’è Teo Teocoli, nel cast della pellicola che omaggia la carriera della Gialappa’s Band.

Nello spazio dell’attualità ci sono Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio De Bortoli, ai quali si aggiungono lo scrittore Roberto Saviano e il professor Roberto Burioni. In programma una lunga intervista a Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco. Dopo la rubrica sulle notizie curiose con Orietta Berti e Mara Maionchi, il conduttore accoglie Giorgia, cantante e conduttrice di X Factor.

Il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1, dalle 14:00, Mara Venier conduce Domenica In. Ampio spazio lo ha Emanuele Filiberto Di Savoia, che presenta il libro La Regina di Maggio dedicato alla nonna Maria José del Belgio. Previsto uno spazio dedicato a Ballando con le stelle, animato da Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik, Eugenio Finardi, Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. A loro si aggiunge Enzo Miccio, con una top 5 dedicata alla puntata del programma del sabato sera. Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno guidano un talk sulle notizie della settimana con protagonisti Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora. Gli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando lanciano la pellicola Dio ride al cinema dal 29 ottobre. Infine, per la rubrica Il Pranzo della Domenica, Savino Zaba raggiunge il lungomare di Salerno.

Dalle 17:20 circa, sempre su Rai 1, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Direttamente da Ballando con le stelle arriva l’attrice Monica Guerritore, che nel talent è affiancata da Luca Urso. Spazio alla conduttrice Elisa Isoardi, in onda il sabato sull’ammiraglia con Bar Centrale, e Novella Calligaris, leggenda dello sport e prima nuotatrice italiana a vincere medaglie olimpiche, nonché autrice dell’autobiografia Pulce La mia vita tra le onde. Infine è intervistata Tosca D’Aquino, testimonial di Save the Children Italia.

Domenica 25 ottobre ospiti tv, le interviste di Verissimo

Alle 15:45 su Canale 5, Silvia Toffanin conduce Verissimo. Una lunga intervista è in programma con Manuela Arcuri, che parla del suo legame con il principe Domenico Antonio Pallavicino. Al centro della puntata ci sono Lino Banfi, Veronica Peparini e Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo che dal 2024 convive con la Sla. Per un omaggio ad Eleonora Giorgi ci sono i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Infine è accolta Piera Maggio, che da anni continua a lottare per scoprire la verità sulla figlia <strong>Denise Pipitone.