Da Barbara D’Urso ad Antonella Clerici: sono numerosi gli ospiti presenti in tv domenica 18 ottobre. Di seguito vi sveliamo alcuni dei principali protagonisti della giornata sul piccolo schermo.

Domenica 18 ottobre ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Dalle 19:30 di domenica 18 ottobre, su NOVE, va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto. Al centro dello show ci sono, in primis, Antonella Clerici e Fiorella Mannoia, rispettivamente conduttrice e una delle giudici nel talent The Voice Senior, in onda tutti i venerdì nel prime time dell’ammiraglia.

Per un punto sulla sanità ci sono il professor Roberto Burioni e Maurizio Scaltriti, pioniere della medicina traslazionale in oncologia. Per l’attualità ci sono Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala. Molto attesa è l’intervista a Milena Gabanelli, in libreria con La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti, mentre Walter Veltroni con la Gialappa’s Band pubblicizzano il film L’assurda storia della Gialappa’s Band.

Infine ci sono Renzo Piano, in libreria con l’autobiografia Tutto qui. La costruzione di una vita, Mara Maionchi e Orietta Berti.

Il pomeriggio di Rai 1

Dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier guida Domenica In. Ospite della puntata è Barbara D’Urso, tornata in tv con il ruolo di giudice di Ballando con le stelle. Protagonista anche la cantante Orietta Berti, che si esibisce nel nuovo singolo Maledetto Settembre insieme a Nina Zilli e al rapper Danti. Direttamente da Tale e Quale Show c’è l’imitatore Andrea Perroni. Per lo spazio Amici Miei presenziano alcuni volti del mondo dello spettacolo, oltre a Enzo Miccio con la sua top 5.

L’attore Edoardo Leo parla del film Se ami qualcuno dillo, mentre per l’attualità Mara Venier con Tommaso Cerno commentano l’aggressione compiuta a Roma da alcuni minorenni con la minicar insieme a Piero Sansonetti, Ilenia Petracalvina e Flaminia Bolzan. Infine, per Il Pranzo della Domenica, l’inviato Savino Zaba raggiunge San Martino nel Cimino, vicino a Viterbo.

Alle 17:20 su Rai 1 parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. La puntata è animata da La Signora Coriandoli e da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, in gara a Ballando con le stelle. Infine interviene Rossella Brescia, che dal 29 ottobre prossimo torna protagonista a teatro con il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical. Lo spettacolo racconta la storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si è tolto la vita dopo aver subito, per mesi, derisioni online.

Domenica 18 ottobre ospiti tv, le interviste di Silvia Toffanin

Su Canale 5, dalle 15:45, Silvia Toffanin è al timone di Verissimo. Ampio spazio lo ha Raffaele Sollecito, protagonista del caso giudiziario legato alla morte di Meredith Kercher. Dopo il suo addio al nuoto è presente in studio Luca Dotto, mentre da Amici arriva il responsabile artistico Samurai Jay.

La conduttrice dialoga con due icone della musica italiana, ovvero Amanda Lear e Iva Zanicchi. Infine è in programma un omaggio a Wilma De Angelis, con la riproposizione di una vecchia intervista da lei rilasciata in passato allo show.