Domenica 25 ottobre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Amici. La trasmissione, guidata da Maria De Filippi, è proposta a partire dalle ore 14:00.

Amici puntata 25 ottobre, lo show proposto anche in streaming

Quello in onda oggi è il terzo speciale pomeridiano del talent. Esso ha una durata di circa 75 minuti, prendendo il via intorno alle ore 14:00 e terminando verso le 15:45, quando è ceduta la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Il programma, oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, è visibile in streaming e on demand mediante le applicazioni Mediaset Infinity e Witty TV.

Al centro dell’appuntamento tornano i cosiddetti responsabili artistici, ovvero le figure che hanno il compito di sostituire quelle dei professori. Nel canto ci sono Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi, mentre per il ballo sono protagoniste Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini.

Il futuro di Erness

Ampio spazio, durante la puntata del 25 ottobre di Amici, è dato al futuro di Erness. Il giovane cantante, che ha come coach Samurai Jay, in settimana ha dovuto abbandonare la casetta: la sua maglia, infatti, è stata sospesa dal responsabile artistico, che ha scoperto che tutti gli inediti presentati dal giovane hanno dei chiari riferimenti a dei brani già noti del passato. Jay, nel corso dello speciale pomeridiano odierno, deve prendere una decisione: dare fiducia al concorrente oppure eliminarlo definitivamente.

Maria De Filippi, poi, accompagnerà i responsabili artistici nella pista di pattinaggio, dove Alex dovrà affrontare una sfida. Il concorrente, infatti, dovrà difendere il proprio banco da un altro sportivo e a giudicare il faccia a faccia ci sarà un esperto della disciplina.

Amici puntata 25 ottobre, le gare e gli ospiti

Ma la gran parte della puntata di Amici del 25 ottobre è occupata dalle gare. Sia i cantanti che i ballerini raggiungono, a turno, il centro del palco e realizzano una esibizione. A giudicarli, per quanto riguarda la danza, c’è Kledi, ballerino e direttore artistico che dal 2001 al 2010 ha lavorato come professionista nel talent di Maria De Filippi. Per il canto, invece, il ruolo di assegnare i voti alle diverse performance è affidato a Il Volo, trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in partenza a novembre con un tour negli Stati Uniti.

Durante Amici, la padrona di casa dà il benvenuto a un ospite musicale. Si tratta di Ariete, che il 2 ottobre scorso ha pubblicato il suo nuovo album Tutti Tornano a Casa.