Sabato 24 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto durante l’appuntamento guidato da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni ed Elisabetta Canalis e con giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. A loro si unisce Sabrina Ferilli nel ruolo di capo della giuria popolare.

Tu Si Que Vales 2026 quarta puntata, le esibizioni

Numerose le esibizioni realizzate dai concorrenti durante la puntata di Tu Si Que Vales. Ad aprire la puntata è stato Davide Battista, giovane ragazzo originario di Napoli e studente al Conservatorio. Ha 18 anni e ha presentato una rielaborazione in chiave jazz dei brani di Michael Jackson. Il ragazzo ha ottenuto 4 sì e il 94% dei consensi della giuria popolare.

Pareri positivi anche per Raferty Coope, giovane del Regno Unito che ha mischiato il mondo della magia con quello della musica. Ha ricevuto 4 sì e il 94% dei voti positivi della giuria popolare. Altri giudizi assolutamente positivi sono quelli dati ai Magiclab, che hanno firmato una performance interattiva a tema universo, e Pavel, che da bendato è andato su un triciclo decisamente molto alto. Mimi Choi, invece, ha incantato la giuria con la sua abilità da make up artist, realizzando delle opere d’arte illusorie. Altro gruppo che si è esibito è Musike di classe, un progetto musicale che include la passione per la musica e l’inclusione.

Due nuovi finalisti e il Lyp Sinc

Durante la quarta puntata di Tu Si Que Vales 2026 sono stati eletti ben due finalisti, che hanno dunque ottenuto il 100% dei voti della giuria popolare e il voto favorevole dei quattro giurati. I primi a ottenere tale riconoscimento sono i Crazy Dunkers, band che ha stupito con il basket acrobatico. I secondi sono i Bilak Brothers, fratelli gemelli che hanno svolto una performance acrobatica elegante e che richiedeva tanta forza.

Nel corso dell’appuntamento si è svolto l’oramai tradizionale torneo del Lyp Sinc. In ultima posizione si sono posizionati Filippo Magnini e Rudy Zerbi, che hanno imitato Enrique Iglesias e Gente de Zona e che hanno intonato Bailando. In terza posizione, interpretando Vasco Rossi ed Enzo Jannacci, ci sono Elenoire Casalegno con Luciana Littizzetto, che hanno intonato Una vita spericolata. Al secondo posto presenziano Sabrina Ferilli e Alessandro Borghese, che imitando Antonello Venditti si sono esibiti con Ricordati di me. Infine, ad ex aequo, ci sono Maria De Filippi con Marco Mengoni (imitando Raffaella Carrà e Adriana Celentano sulle note di Prisencolinensinainciusol) e Luca Laurenti con Paolo Bonolis (intonando Sweet Dreams (Are Made of This) interpretando Annie Lennox e Marilyn Manson).

Tu Si Que Vales 2026 quarta puntata, gli ascolti

Per quanto riguarda gli ascolti, la quarta puntata di Tu Si Que Vales ha divertito poco meno di 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share che ha toccato il 23,4%. Si tratta del dato più basso registrato quest’anno dal talent, il calo di circa 1 punto percentuale rispetto alla settimana precedente.