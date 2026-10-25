Sabato 24 ottobre si è svolta la finale dello Junior Eurovision Song Contest 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nel corso della serata, che nel nostro paese è andata in onda, in diretta e in chiaro, su Rai Gulp. È possibile rivedere l’intera serata on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Junior Eurovision Song Contest 2026, chi è la vincitrice

Al termine di una lunga serata, che si è svolta presso l’arena Malta Fairs & Conventions Centre di Ta’ Qali, nell’isola di Malta, allo Junior Eurovision Song Contest è stata proclamata vincitrice Naré Kerobyan. Ha appena 13 anni, è nata ed Erevan il 12 agosto del 2013 e ha gareggiato in rappresentanza dell’Armenia con il brano Boo. In patria, nonostante la giovane età, è un volto già conosciuto avendo partecipato a svariati programmi televisivi.

Per l’Armenia si tratta della terza vittoria nella storia della manifestazione: i due precedenti trionfi sono datati 2010 e 2021. Lo Stato ha ottenuto il vertice della classifica con 202 punti. Di questi, 103 sono arrivati dalle giurie delle varie nazioni e 99 sono quelli ottenuti dal pubblico a casa, che si è espresso mediante un televoto online.

Il podio

Al secondo posto, durante la finale dello Junior Eurovision Song Contest 2026, c’è Lucas Paulano. Ha 10 anni e ha intonato il brano pop Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero), con il quale ha rappresentato la Spagna. Lucas, unico concorrente in gara a ricevere almeno un punto da tutte le giurie nazionali, ha totalizzato 184 punti. Oltre alla musica, l’artista ha un’altra grande passione: il calcio.

Sul terzo gradino del podio si è fermato Alec. Ha 12 anni e ha intonato Comment Tu Vas?, una canzone che punta tutto sul ritmo. È originario della Francia e per lunghi tratti della finale ha occupato il gradino più alto del podio grazie ai numerosi voti ricevuti dalle giurie nazionali. Alla fine ha chiuso la kermesse con 165 punti.

Junior Eurovision Song Contest 2026, l’Italia rappresentata da Matteo Trullu

L’Italia, nella finale dello Junior Eurovision Song Contest 2026, è stata rappresentata da Matteo Trullu. Diventato famoso per aver vinto l’ultima edizione di The Voice Kids, l’artista, originario della Sardegna, ha 13 anni e sul palco della Malta Fairs & Conventions Centre ha presentato il brano Che cos’è l’amore?. Ha chiuso la serata in undicesima posizione, con 87 punti. Da segnalare, infine, lo storico quarto posto ottenuto dalla Repubblica di San Marino, con i 148 punti ricevuti dall’esibizione della sua artista rappresentante Violamarie con il brano Ruota Panoramica.