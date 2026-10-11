Domenica 11 ottobre è proposta su Canale 5 la prima puntata di Amici 26. Il talent, al via alle ore 14:00, è guidato da Maria De Filippi, storica padrona di casa della trasmissione che guida sin dalla prima edizione.

Amici 26 prima puntata, la nuova classe di professori

Quella al via oggi si prospetta un’edizione ricca di novità per Amici. Le maggiori variazioni riguardano i professori, una figura che non è più presente perché sostituita dai responsabili artistici.

Nel canto, l’unico confermato è Rudy Zerbi. Al suo fianco debuttano Amadeus, che nelle ultime stagioni aveva lavorato al talent come giudice del Serale, e Samuray Jay, in gara pochi mesi al Festival di Sanremo con la hit Ossessione.

Nel ballo, invece, torna Alessandra Celentano, presenza costante nella storia del format. Con lei c’è Lorella Cuccarini, che dunque passa alla danza dopo essersi occupata di canto nelle ultime stagioni. Infine c’è la new entry Ambra Angiolini, in passato già giudice a X Factor.

Assenti Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Arrivano le discipline sportive

Ad Amici 26 cambia anche il regolamento. Oltre ai cantanti e ai ballerini, infatti, le telecamere del talent seguiranno le avventure di alcuni giovani sportivi che affrontano un percorso parallelo di crescita nelle loro discipline. Si tratta del judo, della boxe e del pattinaggio artistico. Al momento non è noto se per ognuna di queste materie ci saranno o meno dei professori fissi: quel che è certo è che gli allievi, per difendere il loro posto all’interno della scuola, dovranno superare delle sfide giudicate da professionisti.

Non cambia, invece, la programmazione tv. Come l’anno scorso le puntate pomeridiane sono proposte ogni domenica pomeriggio, con il talent che parte intorno alle ore 14:00. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione di Mediaset Infinity e su Witty TV.

Amici 26 prima puntata, la formazione della classe

Il momento più atteso della prima puntata di Amici 26 è quello della formazione della classe. Una serie di allievi candidati, sia per il canto che per il ballo, raggiungono il centro del palco ed eseguono una performance nella speranza di ottenere un parere positivo dai responsabili artistici.

Durante la prima puntata, in onda sulla rete ammiraglia del Biscione domenica 11 ottobre, è presente come ospite Lorenzo Salvetti. Si tratta del giovane cantante vincitore della passata edizione: a lui è affidato il compito di accogliere la nuova classe di talenti.