Stasera in TV, sabato 24 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 risponde con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette The Rookie, Rai 3 dedica la serata a Blu notte – Misteri dimenticati, Rete 4 sceglie il film American Sniper e Italia 1 punta sull’animazione con L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Nove torna con Accordi & disaccordi.

Programmi TV di sabato 24 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle 2026 . Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra esibizioni, giudizi della giuria e sfide tra le coppie ancora in gara.

– . Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra esibizioni, giudizi della giuria e sfide tra le coppie ancora in gara. Rai 2, ore 21:20 – The Rookie . In prima visione Rai gli episodi Baja e Ritorno al passato dell’ottava stagione della serie poliziesca con Nathan Fillion.

– . In prima visione Rai gli episodi e dell’ottava stagione della serie poliziesca con Nathan Fillion. Rai 3, ore 21:30 – Blu notte – Misteri dimenticati . Carlo Lucarelli torna a raccontare i grandi casi della cronaca italiana, tra ricostruzioni, documenti e interrogativi ancora aperti.

– . Carlo Lucarelli torna a raccontare i grandi casi della cronaca italiana, tra ricostruzioni, documenti e interrogativi ancora aperti. Rete 4, ore 21:33 – American Sniper . Il film diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper racconta la vita del tiratore scelto Chris Kyle, impegnato nella guerra in Iraq.

– . Il film diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper racconta la vita del tiratore scelto Chris Kyle, impegnato nella guerra in Iraq. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales . Nuovo appuntamento con il talent show, tra esibizioni spettacolari, numeri comici, performance musicali e concorrenti pronti a conquistare la giuria.

– . Nuovo appuntamento con il talent show, tra esibizioni spettacolari, numeri comici, performance musicali e concorrenti pronti a conquistare la giuria. Italia 1, ore 21:25 – L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva . Manny, Sid e Diego affrontano una nuova avventura dopo che la separazione dei continenti sconvolge il loro mondo.

– . Manny, Sid e Diego affrontano una nuova avventura dopo che la separazione dei continenti sconvolge il loro mondo. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini conduce una nuova puntata dedicata all’attualità, alla cultura e al racconto dei principali avvenimenti della settimana.

– . Massimo Gramellini conduce una nuova puntata dedicata all’attualità, alla cultura e al racconto dei principali avvenimenti della settimana. TV8, ore 20:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Il celebre chef torna con una nuova sfida tra ristoratori, chiamati a giudicarsi su location, menu, servizio e conto.

– . Il celebre chef torna con una nuova sfida tra ristoratori, chiamati a giudicarsi su location, menu, servizio e conto. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . Il programma di approfondimento affronta i principali temi politici e sociali attraverso interviste, analisi e confronto tra opinioni differenti.

– . Il programma di approfondimento affronta i principali temi politici e sociali attraverso interviste, analisi e confronto tra opinioni differenti. Rai 4, ore 21:19 – The Devil to Pay – La resa dei conti . Thriller ambientato in una remota comunità montana, dove una donna cerca di scoprire cosa sia accaduto al marito misteriosamente scomparso.

– . Thriller ambientato in una remota comunità montana, dove una donna cerca di scoprire cosa sia accaduto al marito misteriosamente scomparso. Rai 5, ore 21:20 – Ricordati il bonsai . Commedia teatrale con la famiglia Colombo alle prese con un viaggio in Giappone e una possibile eredità, tra equivoci e situazioni esilaranti.

– . Commedia teatrale con la famiglia Colombo alle prese con un viaggio in Giappone e una possibile eredità, tra equivoci e situazioni esilaranti. Rai Movie, ore 21:10 – Il patriota . Film storico con Mel Gibson, ambientato durante la guerra d’indipendenza americana.

– . Film storico con Mel Gibson, ambientato durante la guerra d’indipendenza americana. La5, ore 21:14 – Rosamunde Pilcher: Anniversary . Film sentimentale ambientato tra crisi familiari, relazioni da ricostruire e sentimenti messi alla prova.

– . Film sentimentale ambientato tra crisi familiari, relazioni da ricostruire e sentimenti messi alla prova. Cine34, ore 21:15 – L’insegnante al mare con tutta la classe . Commedia italiana del 1980 diretta da Mariano Laurenti, con Lino Banfi e Anna Maria Rizzoli.

– . Commedia italiana del 1980 diretta da Mariano Laurenti, con Lino Banfi e Anna Maria Rizzoli. Italia 1, ore 23:13 – Transformers – La vendetta del caduto. Secondo capitolo della saga fantascientifica diretta da Michael Bay, con Shia LaBeouf e Megan Fox.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2026. Lo show condotto da Milly Carlucci continua con la sfida tra i personaggi famosi e i rispettivi maestri, impegnati a migliorare le proprie capacità di ballo e conquistare il favore della giuria.

Le coppie tornano sulla pista con nuove coreografie, preparate durante una settimana di prove. Ogni esibizione rappresenta un passaggio importante nella competizione, perché la classifica comincia a delineare le preferenze dei giudici e del pubblico.

La giuria comprende Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Barbara d’Urso e Alberto Matano. I commenti accompagnano le performance, alternando valutazioni tecniche, osservazioni sul percorso dei concorrenti e momenti di confronto.

La puntata arriva dopo Affari Tuoi, il game show dell’access prime time. Il programma prosegue fino a notte inoltrata, confermando la tradizionale formula del sabato sera di Rai 1.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales

Canale 5 trasmette dalle 21:20 una nuova puntata di Tu sì que vales 2026. Il talent show torna con esibizioni dedicate alle forme più diverse di spettacolo, dalla danza alla comicità, passando per il canto, le acrobazie e le performance artistiche.

In giuria siedono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. I concorrenti devono conquistare i giudici e convincere il pubblico attraverso numeri capaci di sorprendere, divertire oppure emozionare.

Il programma alterna talenti provenienti da esperienze molto diverse, offrendo spazio tanto a professionisti già affermati quanto ad artisti che cercano un’occasione per farsi conoscere.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. La sfida del sabato sera torna così a contrapporre il talent di Canale 5 e il varietà musicale di Rai 1.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di The Rookie, serie poliziesca statunitense interpretata da Nathan Fillion. La serata comprende due episodi dell’ottava stagione in prima visione Rai.

Il primo episodio, intitolato Baja, va in onda alle 21:20. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles devono affrontare nuove situazioni investigative, mettendo alla prova la propria esperienza e la capacità di lavorare in squadra.

Alle 22:10 segue Ritorno al passato, ottavo episodio della stagione. Le vicende professionali continuano a intrecciarsi con quelle personali dei protagonisti, tra tensioni, decisioni delicate e nuovi sviluppi.

La programmazione arriva dopo TG2 Post. Alle 23:00, Rai 2 propone Sabato al 90°, con i risultati e gli approfondimenti sulle partite del fine settimana.

Stasera su Rai 3: Blu notte – Misteri dimenticati

Rai 3 trasmette alle 21:30 Blu notte – Misteri dimenticati, il programma di approfondimento condotto da Carlo Lucarelli.

La trasmissione torna a ricostruire alcuni dei casi più complessi e significativi della cronaca italiana, ripercorrendo vicende che hanno segnato l’opinione pubblica oppure che, con il trascorrere del tempo, sono state progressivamente dimenticate.

Il racconto alterna documenti, testimonianze e ricostruzioni dei fatti, soffermandosi sul contesto storico e sociale nel quale si sono verificati gli avvenimenti.

Uno degli elementi distintivi del programma resta la narrazione di Lucarelli, che accompagna il pubblico attraverso gli snodi delle indagini e gli interrogativi irrisolti, senza perdere di vista le persone coinvolte nelle vicende.

Stasera su Rete 4: American Sniper

Rete 4 propone alle 21:33 American Sniper, film biografico e bellico diretto da Clint Eastwood e interpretato da Bradley Cooper e Sienna Miller.

Il protagonista è Chris Kyle, militare statunitense dei Navy SEAL diventato uno dei tiratori scelti più conosciuti durante la guerra in Iraq. La sua straordinaria abilità sul campo lo rende una figura rispettata dai commilitoni, ma le missioni lasciano conseguenze profonde sulla sua vita privata.

Il racconto segue il difficile rapporto tra il dovere militare e la dimensione familiare, mostrando come le esperienze vissute in guerra continuino a influenzare Kyle anche durante i periodi trascorsi a casa.

Il film affronta così i temi del conflitto, della responsabilità e delle conseguenze psicologiche della guerra, mantenendo al centro il percorso umano del protagonista.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di sabato 24 ottobre 2026 spiccano American Sniper su Rete 4, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva su Italia 1, The Devil to Pay – La resa dei conti su Rai 4 e Il patriota su Rai Movie.

La5 trasmette Rosamunde Pilcher: Anniversary, mentre Cine34 propone L’insegnante al mare con tutta la classe, commedia con Lino Banfi. Rai 5 sceglie invece il teatro comico con Ricordati il bonsai.

In seconda serata, Italia 1 propone Transformers – La vendetta del caduto, Rai 4 trasmette To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti e Rai Movie sceglie After 2.

I film su Sky Cinema sabato 24 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anniversary. Thriller drammatico diretto da Jan Komasa con Diane Lane. Durante una riunione familiare organizzata per celebrare un anniversario di matrimonio, l’arrivo della nuova fidanzata di uno dei figli mette in discussione gli equilibri della famiglia e fa emergere tensioni nascoste.

Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Attacco al potere 2. Action thriller con Gerard Butler e Morgan Freeman. Durante il funerale del Primo Ministro britannico, i principali leader mondiali si ritrovano a Londra, diventando il bersaglio di un attacco terroristico organizzato.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Troy. Kolossal storico diretto da Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom. Il film racconta la guerra di Troia, tra passioni, rivalità e battaglie epiche.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Johnny Stecchino. Commedia diretta e interpretata da Roberto Benigni. Un ingenuo autista somiglia incredibilmente a un boss mafioso e viene coinvolto in un pericoloso scambio di identità.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sonic – Il film. Avventura per famiglie dedicata al celebre riccio blu dei videogiochi, che si allea con uno sceriffo per sfuggire al perfido dottor Robotnik.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Play Dirty – Triplo gioco. Action con Mark Wahlberg. Parker, ladro professionista sopravvissuto al tradimento della propria banda, organizza un colpo ambizioso insieme a nuovi complici.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Caccia al killer: Ted Bundy. Thriller ispirato alla caccia a uno dei più conosciuti serial killer americani, con le indagini delle autorità impegnate a ricostruire i delitti.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2. Secondo capitolo della commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Dopo Las Vegas, i protagonisti si ritrovano coinvolti in una nuova notte di follia a Bangkok.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Cinquanta sfumature di nero. Secondo capitolo della saga sentimentale con Dakota Johnson e Jamie Dornan, che prosegue il rapporto tra Anastasia Steele e Christian Grey.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Vita segreta di Maria Capasso. Dramma italiano con Luisa Ranieri, incentrato su una donna che, dopo una tragedia familiare, si trova coinvolta in una realtà pericolosa dalla quale diventa sempre più difficile uscire.