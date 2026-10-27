Martedì 27 ottobre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è trasmesso dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 27 ottobre, Giada cena con Riccardo

A Primo Appuntamento del 27 ottobre, il conduttore Flavio Montrucchio accoglie, in primis, Giada. Ha 33 anni, è originaria della provincia di Verona ed è single da cinque anni perché “le persone sono complicate“. Ammette: “Sono un po’ chiusa in me stessa. Le mie amiche mi dicono che rappresento il grinch, piena di spine ma poi molto dolce“. I genitori hanno divorziato quando era molto giovane e quindi ha dovuto imparare presto a prendersi cura di sé stessa. Lavora sin da quando ha 17/18 anni e oggi ha scelto di prendersi un periodo di pausa per cercare di capire cosa fare da grande.

Durante la puntata incontra Riccardo. Ha 33 anni, lavora come ingegnere informatico ed è anche lui di Verona. Non si definisce una persona particolarmente romantica e sottolinea di avere un po’ di difficoltà ad approcciare con le ragazze. È alla ricerca di una persona gentile e determinata, che sappia ciò che vuole.

Il ritorno di Olimpia

Durante Primo Appuntamento del 27 ottobre è presente Paolo. Ha 27 anni, vive a Cerignola, in Puglia, e ha un sogno: riuscire a scrivere un libro. Nella vita lavora come magazziniere, ma ha come obiettivo quello di riuscire a entrare a lavorare all’interno delle scuole. Ha la passione per la lettura e, fino a oggi, non ha mai avuto una relazione: “Mi sono innamorato due volte, ma non è andata bene in entrambi i casi“. Nel format passa la serata con Alice. Ha 24 anni, fa l’educatrice scolastica e sta studiando make up management. Arriva da Monza e vorrebbe conoscere una persona in grado di prendersi cura di sé. La relazione sembra partire subito in salita. Alice, infatti, ammette: “Appena ho visto Paolo ho subito pensato non fosse affine ai miei gusti“.

Nella puntata odierna fa il suo ritorno nel ristorante Olimpia. Ha 62 anni, è originaria della provincia di Torino e lavora come erborista e floriterapeuta. Ha già partecipato all’esperimento la scorsa settimana, quando aveva incontrato il 57enne Gian Filippo. Le cose, tuttavia, non sono andate nel migliore dei modi e la single ha deciso di rimettersi in gioco. Si reputa una donna “elegante e di classe” e vorrebbe incontrare un uomo con le medesime caratteristiche. Olimpia, oggi, incontra Marcello. Ha 67 anni, è pugliese e ha un’azienda con la quale alleva cavalli. Ammette: “Con le donne ritengo di saperci fare e ho la presunzione di conoscere la psicologia“. In passato è stato sposato, ma il suo matrimonio è finito dopo qualche anno a causa di una incompatibilità fra caratteri.

Primo Appuntamento 27 ottobre, Emiliano incontra Rosanna

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi, il padrone di casa dà il benvenuto a Emiliano. Ha 49 anni, è originario della Sardegna e per lavoro consegna a domicilio le bombole di gpl. Ha perso la sua voce a 17 anni dopo un incidente stradale in moto si definisce “autoironico”, al punto da ironizzare parecchio sulla sua voce. Sottolinea: “Sono single da cinque anni, in amore sono esigente e non mi piace avere delle storielle“.

Incontra Rosanna, una podologa di 52 anni. È di Palermo, ha due figli e altrettanti cani e ammette: “Nella vita ho tanti amici, ho un carattere molto forte e spesso sembra che non ho bisogno di avere una persona accanto, ma non è così. Non so se esiste il principe azzurro, quel che so è che serve un po’ di altezza e di simpatia“.