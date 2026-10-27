The Terminal List 2 è la seconda stagione della serie thriller d’azione con Chris Pratt, disponibile su Prime Video dal 21 ottobre 2026. Gli otto episodi sono tratti da True Believer, secondo romanzo di Jack Carr dedicato a James Reece. La storia prosegue gli avvenimenti della stagione iniziale e amplia il racconto verso lo spionaggio internazionale.

Reece ha completato la propria vendetta, ma rimane un ricercato e deve affrontare una grave malattia. Il tentativo di sottrarsi al passato viene interrotto da una proposta della CIA: collaborare a una missione antiterrorismo in cambio della possibilità di riabilitare il proprio nome. La nuova indagine coinvolge persone già conosciute e arriva a toccare la storia di suo padre.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Terminal List 2

La serie è sviluppata da David DiGilio e prodotta da Amazon MGM Studios, MRC e Civic Center Media. Tra i produttori esecutivi figurano Chris Pratt, Jack Carr, Antoine Fuqua, Kat Samick, Max Adams e Jared Shaw. La regia è affidata a più autori; tra i registi della stagione figura Ray Mendoza, mentre Kate Dennis dirige l’episodio conclusivo, Fathers and Sons.

Chris Pratt interpreta James Reece. Tom Hopper è Raife Hastings e Constance Wu torna come la giornalista Katie Buranek. Dar Salim interpreta Mohammed “Mo” Farooq, mentre Gabriel Luna è Freddy Strain. I collegamenti con The Terminal List: Dark Wolf approfondiscono rapporti già esistenti, ma questa stagione continua la vicenda di Reece successiva alla prima serie.

Dove è girata The Terminal List 2

La produzione ha lavorato tra Sudafrica, Canada e Marocco. Le location sudafricane comprendono Cape Town e l’area di Hoedspruit, nel Limpopo. Il territorio africano contribuisce alle sequenze nella riserva dove Reece cerca rifugio: nella storia il luogo è situato in Mozambico, mentre la lavorazione ha utilizzato ambienti sudafricani.

In Ontario sono state utilizzate Toronto e Cambridge. Nel centro di Galt, a Cambridge, strade e attività commerciali sono state adattate a rappresentare il Belgio. La parte marocchina delle riprese ha interessato Marrakech, Casablanca e Tangeri, oltre alla zona di Asni. Il viaggio narrativo attraversa quindi più Paesi di quelli effettivamente utilizzati come set.

Trama di The Terminal List 2

James Reece naviga nell’Oceano Indiano dopo aver eliminato i responsabili della distruzione della propria famiglia. La vendetta non gli ha restituito una prospettiva: è isolato, malato e ancora inseguito. Il soggiorno nella riserva della famiglia Hastings gli offre un’attività diversa, legata alla protezione del territorio e degli animali.

Una nuova campagna terroristica richiama però l’attenzione della CIA. L’agenzia vuole raggiungere Mohammed Farooq, un ex alleato di Reece apparentemente passato dalla parte del nemico. L’offerta di una grazia presidenziale e di cure mediche accompagna una richiesta difficile: usare la propria esperienza contro un uomo del quale Reece fatica a mettere in dubbio la lealtà.

Parallelamente, Raife scopre irregolarità nelle forniture di armi, mentre Katie indaga sui legami tra informazione e potere. I materiali militari destinati all’Ucraina finiscono nelle mani dei terroristi. Il nome Kestrel introduce un programma di intelligence che collega operazioni clandestine e interessi politici. Jules Landry, coinvolto nell’antiterrorismo, nasconde un ruolo nella manipolazione delle informazioni.

Come finisce The Terminal List 2: il finale spiegato

Il vertice di pace a Odesa diventa il teatro dell’assassinio del presidente russo Drozdov e della morte di Freddy Strain. Reece e Raife comprendono che l’operazione serve a favorire un cambiamento al vertice russo. La pista conduce all’oligarca Vasili Adrenov, proprietario del gruppo editoriale coinvolto nelle ricerche di Katie.

Reece raggiunge Adrenov in Ucraina e lo uccide dopo aver appreso che il proiettile costato la vita a Freddy era destinato a lui. Il mandante, Ivan Zarkov, detto il Colonnello, vuole vendicare il fratello, ucciso in Vietnam dal padre di James, Thomas Reece. A Langley emerge anche che Thomas aveva continuato a lavorare per la CIA fino alla morte a Buenos Aires nel 1997.

Oliver Grey sfugge alla cattura e riappare a San Pietroburgo. L’orologio di Thomas al suo polso lega la sua figura al passato dei Reece. James destina il compenso ricevuto al figlio di Freddy e accetta finalmente di iniziare il percorso medico: la sua ultima sequenza lo accompagna alla risonanza prima dell’intervento. La stagione si chiude prima dell’operazione, lasciando Grey e il Colonnello ancora liberi.

Cast di The Terminal List 2