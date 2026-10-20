Martedì 20 ottobre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione è inserita nei palinsesti a partire dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 20 ottobre, Giada con Ivan

A Primo Appuntamento arriva Giada. Ha 33 anni, lavora per una multinazionale nel settore dell’amministrazione e della contabilità. Ha la passione per il canto e si definisce una ragazza “solare ma fredda”. Vive a Roma ma sarebbe disposta a cambiare città e trasferirsi. Afferma: “A me piacciono le persone fuori dagli schemi e che non siano troppo rigide. Sono passati tre anni dall’ultima relazione“. Per lei arriva nel ristorante Ivan. Ha 34 anni, è un ottico optometrista e vive a poca distanza da Milano. Ammette: “In amore sono completamente cieco. Mi piace suonare il pianoforte e ho creato un coro di circa 30 elementi composto da bambini e genitori”.

Olimpia con Gian Filippo e Irene con Manuel

Durante Primo Appuntamento è protagonista Olimpia, 62enne della provincia di Torino. Lavora come erborista e floriterapeuta e si definisce una “donna di classe”. Di sé racconta: “Sono estremamente empatica, ma anche esigente. Quando si arriva a una certa età si hanno necessariamente le idee più chiare“. Vorrebbe conoscere un uomo capace di starle al suo fianco ed è pronta a mettersi in gioco pur di trovare l’amore. Passa la serata con Gian Filippo. Nato a Genova, ha 57 anni e nella vita lavora come massaggiatore. Inoltre è un atleta paralimpico nella Nazionale Italiana di canottaggio. In passato ha avuto un brutto incidente stradale che gli ha provocato diverse fratture e, da quel momento, ha iniziato l’attività sportiva, con la quale ha messo a segno diversi record, arrivando a gareggiare alle Paralimpiadi di Tokyo.

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi è accolta Irene. Ha 22 anni, è originaria di Bergamo ma da qualche tempo vive in Spagna. Ammette: “Sono determinata e mi prendo tutto ciò che voglio. Sono molto agitata perché è il mio primo appuntamento al buio e non so cosa aspettarmi. Mi definisco allegra e simpatica, intraprendo molte strade anche se alcune le lascio a metà“. È single da circa un anno. Cena con Manuel, 23enne di Milano. Nella vita fa l’istruttore di tennis, l’animatore turistico e lavora negli eventi. È single da sempre perché molto “pretenzioso” e la sua filosofia di vita è “niente deve precludere nient’altro“. Non si definisce una persona romantica, ma “perseverante”.

Primo Appuntamento 20 ottobre, Adriano e Lapo

Infine, a Primo Appuntamento del 20 ottobre ci sono Adriano e Lapo. Il primo ha 23 anni, è della provincia di Treviso e ha un sogno: lavorare nel mondo dei libri e, più in generale, della scrittura. Ha un Disturbo dello Spettro Autistico e compone storie d’amore gay perché sono i racconti che avrebbe voluto leggere lui quando era più piccolo. Racconta: “In passato ho avuto un orientamento sessuale molto fluido. Alle medie mi sono piaciute solo donne, all’inizio delle superiori sia ragazzi che ragazze e ora, da qualche anno, solamente uomini“. Il secondo ha 21 anni, studia fashion design a Firenze e sogna di poter riuscire a lavorare, un giorno, nel settore della moda. Ammette: “Sono un ragazzo molto ansioso, arrivo al ristorante agitato perché è il mio primo appuntamento al buio”.