Mercoledì 28 ottobre, Rai 1 ha trasmesso la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

Tale e Quale Show 2026 sesta puntata, l’ennesima vittoria di Selma

Alla conduzione di Tale e Quale Show, programma di prima serata in onda sull’ammiraglia, è tornato Carlo Conti, che ha introdotto le esibizioni degli undici concorrenti. A giudicare i partecipanti hanno partecipato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, ai quali si sono aggiunti due ospiti: il comico e speaker radiofonico Sergio Friscia e la conduttrice Andrea Delogu.

Nell’appuntamento, la vittoria, con un totale di 86 punti, è andata a Selma, che ha dovuto interpretare Dionne Warwick nel brano La voce del silenzio. Per la cantante si tratta della terza vittoria in questa stagione.

Tale e Quale Show 2026 sesta puntata, Paola Perego fanalino di coda

Al secondo e terzo posto, nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, si sono fermati Andrea Perroni e Roberta Morise, rispettivamente con 82 e 73 punti. Lui ha intonato 1950 di Amedeo Minghi, lei ha eseguito It’s a Heartache di Bonnie Tyler.

In quarta e quinta posizione, entrambi a quota 58 punti, ci sono Vladimir Randazzo e Maddalena Corvaglia, che hanno cantato Gold di Tony Hadley e Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Sesto posto, con Pistolero di Elettra Lamborghini, c’è Jasmine Carrisi, la cui performance ha ottenuto 48 punti. A una sola lunghezza di distanza c’è Max Paiella con L’ombelico del mondo di Jovanotti.

Con 45 punti, in ottava posizione, ci sono Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno realizzato un’esibizione dedicata ad Halloween con Dracula Cha Cha imitando Dracula e Morticia Addams. Si è fermata al terz’ultimo posto Anna Pettinelli, che con Conga di Gloria Estefan ha ricevuto appena 41 punti. Chiudono la classifica Stefano Meloccaro con Finalmente Tu di Fiorello (39 punti) e Paola Perego con Come Mai di Max Pezzali (37 punti).

Le imitazioni della prossima puntata

La sesta puntata ha ottenuto ottimi dati di ascolti. Lo show, il 28 ottobre, ha tenuto compagnia a poco meno di 2 milioni e 700 mila spettatori, con una share del 20,2%. Al termine della diretta Carlo Conti ha annunciato le imitazioni del prossimo appuntamento, in onda eccezionalmente martedì 3 novembre. Di seguito vi sveliamo le performance attese: