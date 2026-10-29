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Tale e Quale Show 2026, cosa è successo nella sesta puntata: trionfa Selma con l’imitazione di Dionne Warwick, ultima Paola Perego

Matteo Tuveri
29 Ottobre 2026 2 Minuti di lettura
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Mercoledì 28 ottobre, Rai 1 ha trasmesso la sesta puntata di Tale e Quale Show 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

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Tale e Quale Show 2026 sesta puntata, l’ennesima vittoria di Selma

Alla conduzione di Tale e Quale Show, programma di prima serata in onda sull’ammiraglia, è tornato Carlo Conti, che ha introdotto le esibizioni degli undici concorrenti. A giudicare i partecipanti hanno partecipato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, ai quali si sono aggiunti due ospiti: il comico e speaker radiofonico Sergio Friscia e la conduttrice Andrea Delogu.

Nell’appuntamento, la vittoria, con un totale di 86 punti, è andata a Selma, che ha dovuto interpretare Dionne Warwick nel brano La voce del silenzio. Per la cantante si tratta della terza vittoria in questa stagione.

Tale e Quale Show 2026 sesta puntata, Paola Perego fanalino di coda

Al secondo e terzo posto, nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2026, si sono fermati Andrea Perroni e Roberta Morise, rispettivamente con 82 e 73 punti. Lui ha intonato 1950 di Amedeo Minghi, lei ha eseguito It’s a Heartache di Bonnie Tyler.

In quarta e quinta posizione, entrambi a quota 58 punti, ci sono Vladimir Randazzo e Maddalena Corvaglia, che hanno cantato Gold di Tony Hadley e Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Sesto posto, con Pistolero di Elettra Lamborghini, c’è Jasmine Carrisi, la cui performance ha ottenuto 48 punti. A una sola lunghezza di distanza c’è Max Paiella con L’ombelico del mondo di Jovanotti.

Con 45 punti, in ottava posizione, ci sono Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno realizzato un’esibizione dedicata ad Halloween con Dracula Cha Cha imitando Dracula e Morticia Addams. Si è fermata al terz’ultimo posto Anna Pettinelli, che con Conga di Gloria Estefan ha ricevuto appena 41 punti. Chiudono la classifica Stefano Meloccaro con Finalmente Tu di Fiorello (39 punti) e Paola Perego con Come Mai di Max Pezzali (37 punti).

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Le imitazioni della prossima puntata

La sesta puntata ha ottenuto ottimi dati di ascolti. Lo show, il 28 ottobre, ha tenuto compagnia a poco meno di 2 milioni e 700 mila spettatori, con una share del 20,2%. Al termine della diretta Carlo Conti ha annunciato le imitazioni del prossimo appuntamento, in onda eccezionalmente martedì 3 novembre. Di seguito vi sveliamo le performance attese:

  1. Maddalena Corvaglia: Nicole Kidman;
  2. Selma: Donna Summer;
  3. Flavio Insinna con Gabriele Cirilli: Frank Sinatra con Lino Banfi;
  4. Anna Pettinelli: Wanda Osiris;
  5. Paola Perego: Patti Smith;
  6. Stefano Meloccarlo: Bruno Lauzi;
  7. Vladimir Randazzo: Francesco Sarcina;
  8. Max Paiella: Phil Collins;
  9. Jasmine Carrisi: Claudia Mori;
  10. Andrea Perroni: Vasco Rossi;
  11. Roberta Morise: Noemi.

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