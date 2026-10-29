Stasera in TV, giovedì 29 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla soap turca Tutto per la mia famiglia. Rai 2 trasmette Ore 14 Sera, Rai 3 conferma Splendida Cornice, Rete 4 propone Dritto e rovescio e Italia 1 torna con Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 trasmette il film The Equalizer 3 – Senza tregua e Nove propone Comedy Match. Per gli appassionati di cinema, su Sky Cinema Uno è in programma The Rock.

Programmi TV di giovedì 29 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4 . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi Paura di volare e Ciglia . Un errore di Giulia rischia di avere gravi conseguenze, mentre Andrea prende una decisione destinata a complicare ulteriormente i rapporti nel reparto.

– . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi e . Un errore di Giulia rischia di avere gravi conseguenze, mentre Andrea prende una decisione destinata a complicare ulteriormente i rapporti nel reparto. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, attraverso testimonianze, documenti e ricostruzioni investigative.

– . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, attraverso testimonianze, documenti e ricostruzioni investigative. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, intrattenimento e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo.

– . Geppi Cucciari torna con il programma che unisce cultura, attualità, intrattenimento e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, tra interviste, dibattiti e approfondimenti sui principali temi della settimana.

– . Paolo Del Debbio conduce il talk politico ed economico, tra interviste, dibattiti e approfondimenti sui principali temi della settimana. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi della seconda stagione, tra nuove minacce, difficoltà economiche e rapporti familiari sempre più complicati.

– . La soap turca prosegue in prima TV con gli episodi della seconda stagione, tra nuove minacce, difficoltà economiche e rapporti familiari sempre più complicati. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Nuova puntata del programma d’inchiesta, tra servizi, interviste, reportage e approfondimenti realizzati dagli inviati.

– . Nuova puntata del programma d’inchiesta, tra servizi, interviste, reportage e approfondimenti realizzati dagli inviati. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli conduce il talk dedicato all’attualità politica, economica e sociale, con ospiti e collegamenti.

– . Corrado Formigli conduce il talk dedicato all’attualità politica, economica e sociale, con ospiti e collegamenti. TV8, ore 21:40 – The Equalizer 3 – Senza tregua . Action thriller con Denzel Washington, ambientato nel Sud Italia, dove Robert McCall si ritrova coinvolto nella lotta contro un’organizzazione criminale.

– . Action thriller con Denzel Washington, ambientato nel Sud Italia, dove Robert McCall si ritrova coinvolto nella lotta contro un’organizzazione criminale. Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Sesta puntata della terza stagione del programma comico, tra sfide d’improvvisazione, battute e prove che mettono alla prova gli artisti.

– . Sesta puntata della terza stagione del programma comico, tra sfide d’improvvisazione, battute e prove che mettono alla prova gli artisti. Rai 4, ore 21:20 – El Lodo . Film di genere thriller e drammatico ambientato in un contesto segnato da segreti, pericoli e tensioni.

– . Film di genere thriller e drammatico ambientato in un contesto segnato da segreti, pericoli e tensioni. Rai 5, ore 20:54 – Siegfried . Appuntamento con la grande musica, nell’ambito dell’apertura della stagione 2026-2027 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

– . Appuntamento con la grande musica, nell’ambito dell’apertura della stagione 2026-2027 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Rai Movie, ore 21:10 – Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Il capolavoro di Elio Petri con Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan, vincitore del Premio Oscar per il miglior film straniero.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani 4

Rai 1 propone dalle 21:30 la quinta puntata di Doc – Nelle tue mani 4, la fiction con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La serata comprende il nono e il decimo episodio della quarta stagione, intitolati Paura di volare e Ciglia.

Nel primo episodio, Giulia, interpretata da Matilde Gioli, deve fare i conti con un errore che rischia di avere conseguenze irreparabili per il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. La dottoressa si confida con Andrea, che la invita ad assumersi le proprie responsabilità e a raccontare la verità.

La situazione diventa ancora più delicata quando Claudia comincia a interrogarsi sull’opportunità di rivelare a Damiano quanto ha visto. Intanto, Andrea riceve una proposta inattesa che potrebbe cambiare i suoi progetti e compromettere ulteriormente il già difficile rapporto con Giulia.

Alle 22:40 la serata prosegue con Ciglia. Giulia cerca di sostenere la decisione di Andrea, ma lui finisce per scavalcarla disponendo il ricovero di una giovane paziente affetta dalla sindrome dello scafandro, una malattia estremamente grave che sembra lasciare poche possibilità di intervento.

La scelta riaccende le tensioni professionali tra i due medici, mentre all’interno dell’ospedale continuano a verificarsi misteriosi furti di morfina. Giulia e Teresa decidono di intervenire per individuare il responsabile, prima che la situazione possa provocare ulteriori danni.

La nuova puntata mette al centro il tema della responsabilità professionale e il difficile equilibrio tra il rispetto delle regole, la fiducia nei colleghi e la necessità di aiutare i pazienti. Prima della fiction, Rai 1 propone Cinque Minuti e Affari Tuoi, mentre in seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia

Canale 5 trasmette dalle 21:21 Tutto per la mia famiglia, la soap turca che continua a seguire le vicende dei fratelli Eren, alle prese con problemi economici, segreti e nuove minacce.

La serata comprende gli episodi 87, 88 e 89 della seconda stagione. Al centro della storia torna Omer, coinvolto in una situazione sempre più pericolosa a causa del suo rapporto con Tayfun, un usuraio per il quale ha accettato di lavorare.

Quando Tayfun lo coinvolge in una nuova riscossione e gli ordina di aggredire un debitore, Omer si rifiuta e comunica di voler interrompere la collaborazione. Il suo tentativo di allontanarsi dal mondo criminale provoca però una reazione violenta.

Il giorno successivo uno degli uomini dello strozzino raggiunge il pollaio e minaccia il ragazzo, facendogli capire che non sarà semplice sottrarsi agli accordi presi. Sentendosi in pericolo, Omer decide di rivolgersi a Doruk per chiedere aiuto.

Nel frattempo, Sengul viene a sapere da Enver del coinvolgimento di Omer con l’usuraio e cerca di capire come il ragazzo sia finito in una situazione tanto rischiosa. Le tensioni familiari aumentano e le conseguenze delle scelte di Omer minacciano di coinvolgere anche le persone che ama.

La soap continua a intrecciare le difficoltà quotidiane dei protagonisti con sentimenti, rivalità e rapporti familiari. Prima degli episodi, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 propone alle 21:20 una nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante e dedicato ai principali casi di cronaca italiana.

La trasmissione approfondisce vicende giudiziarie e investigative attraverso ricostruzioni, documenti, testimonianze e interventi di esperti. Particolare attenzione viene dedicata ai casi ancora aperti e agli elementi che continuano a sollevare interrogativi.

Nel corso della serata, giornalisti, criminologi e altri ospiti analizzano le informazioni disponibili, confrontando le diverse ipotesi e seguendo gli eventuali sviluppi delle indagini.

Il programma mantiene un taglio narrativo e investigativo, senza perdere di vista il coinvolgimento delle famiglie e delle persone direttamente interessate dalle vicende raccontate.

L’appuntamento arriva dopo TG2 Post e rappresenta una delle principali alternative di approfondimento alla fiction di Rai 1 e alla soap turca di Canale 5.

Stasera su Rai 3: Splendida Cornice

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari che unisce cultura, attualità e intrattenimento con un linguaggio originale.

La trasmissione ospita protagonisti del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’arte e della società, alternando interviste, momenti comici e approfondimenti culturali.

Uno degli aspetti caratteristici del programma è il dialogo tra gli ospiti e il pubblico presente in studio, che contribuisce a creare situazioni imprevedibili e spesso ironiche. Geppi Cucciari accompagna il racconto con uno stile diretto, capace di mescolare leggerezza e riflessione.

Splendida Cornice propone una televisione culturale che non rinuncia all’intrattenimento, valorizzando il confronto tra esperienze e sensibilità differenti.

La serata arriva dopo Un posto al sole, mentre al termine del programma Rai 3 propone TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: Le Iene

Italia 1 propone alle 21:15 una nuova puntata di Le Iene, il programma di approfondimento e intrattenimento che affronta vicende di cronaca, questioni sociali e temi di attualità.

La trasmissione alterna servizi realizzati dagli inviati, reportage, interviste e approfondimenti dedicati a storie che hanno suscitato discussioni nell’opinione pubblica.

Tra gli elementi distintivi del programma restano le inchieste condotte sul campo, spesso costruite attraverso testimonianze dirette, confronti e documenti. Accanto ai temi più delicati trovano spazio momenti di intrattenimento e servizi dal tono leggero.

Le Iene conferma così una formula che punta a coinvolgere il pubblico attraverso linguaggi televisivi differenti, passando dalla denuncia sociale al racconto personale.

Stasera su TV8: The Equalizer 3 – Senza tregua

TV8 propone alle 21:40 The Equalizer 3 – Senza tregua, film d’azione diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington, con Dakota Fanning e David Denman.

Il protagonista è Robert McCall, ex agente dei servizi segreti americani che ha cercato di lasciarsi alle spalle un passato segnato dalla violenza. Dopo una missione particolarmente pericolosa in Sicilia, l’uomo trova rifugio in una cittadina della Costiera Amalfitana.

Per la prima volta dopo molti anni, McCall sembra trovare un equilibrio grazie all’accoglienza degli abitanti del luogo. La tranquillità viene però interrotta dalla presenza di un’organizzazione criminale che controlla il territorio attraverso minacce ed estorsioni.

Quando la sicurezza dei suoi nuovi amici viene messa in pericolo, Robert decide di intervenire. L’ex agente torna così a utilizzare le proprie capacità per proteggere le persone che lo hanno accolto.

Il film unisce sequenze d’azione a un racconto più intimo, soffermandosi sul desiderio del protagonista di trovare finalmente un luogo nel quale sentirsi a casa.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 29 ottobre 2026 spiccano The Equalizer 3 – Senza tregua su TV8, El Lodo su Rai 4, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto su Rai Movie, The Protégé sul canale 20 e Air Force One su Iris.

TwentySeven propone la commedia Matrimonio a quattro mani, mentre Cielo trasmette End of a Gun con Steven Seagal. Italia 2 sceglie il thriller Horizon Line – Brivido ad alta quota, mentre TV2000 propone Ben is Back, con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Tra le proposte di maggiore interesse cinematografico c’è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, capolavoro di Elio Petri che affronta il rapporto tra potere, giustizia e impunità attraverso una storia provocatoria e inquietante.

Per chi preferisce l’azione, Air Force One vede Harrison Ford nei panni del presidente americano costretto ad affrontare personalmente un gruppo di terroristi, mentre The Protégé propone una vicenda di vendetta e spionaggio con Maggie Q e Samuel L. Jackson.

I film su Sky Cinema giovedì 29 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Rock. Action thriller diretto da Michael Bay con Sean Connery, Nicolas Cage ed Ed Harris. Un generale americano occupa l’isola di Alcatraz e minaccia di colpire San Francisco con armi chimiche. Per fermarlo, un esperto dell’FBI deve collaborare con un ex detenuto che conosce i segreti del carcere.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Forever Young – Les Amandiers. Film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, ambientato nella Parigi degli anni Ottanta. Un gruppo di giovani aspiranti attori entra nella prestigiosa scuola di teatro di Patrice Chéreau, tra sogni, passioni e difficoltà.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ghostbusters – Acchiappafantasmi. La celebre commedia fantastica diretta da Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Tre scienziati fondano a New York un’agenzia specializzata nella cattura di fantasmi, ritrovandosi ad affrontare una minaccia soprannaturale.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il giorno più bello del mondo. Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale in difficoltà scopre che un bambino affidato alle sue cure possiede capacità straordinarie, attirando l’attenzione di un gruppo di scienziati.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Road House. Action thriller con Jake Gyllenhaal, diretto da Doug Liman. Un ex lottatore di arti marziali miste accetta di lavorare come buttafuori in un locale delle Florida Keys, ma deve confrontarsi con un’organizzazione criminale.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Tuner – L’accordatore. Thriller diretto da Daniel Roher con Dustin Hoffman e Leo Woodall. Un giovane musicista dotato di uno straordinario talento uditivo, costretto ad abbandonare la propria carriera, si ritrova coinvolto in un pericoloso giro criminale.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Un boss in salotto. Commedia italiana diretta da Luca Miniero, con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. La vita tranquilla di una donna napoletana trasferita al Nord viene sconvolta dall’arrivo del fratello, accusato di appartenere alla criminalità organizzata.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Duplicity. Thriller sentimentale con Julia Roberts e Clive Owen. Due ex agenti segreti, coinvolti in una complicata relazione, cercano di mettere a segno un colpo nel mondo dello spionaggio industriale.