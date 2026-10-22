Mercoledì 21 ottobre, in prima serata su Rai 1, si è svolta la quinta puntata di Tale e Quale Show 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. La vittoria è andata a Max Paiella, che ha convinto tutti con l’omaggio a Charles Aznavour.

Tale e Quale Show 2026 quinta puntata, due giudici speciali

Alla conduzione di Tale e Quale Show, anche nella quinta puntata, ha presenziato Carlo Conti, che ha accolto sul palco gli undici artisti in gara. A valutare le loro esibizioni, oltre ai giudici Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, hanno partecipato due ospiti. Il primo è Marco Masini, artista che ha partecipato in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e la seconda è la comica Valentina Persia.

Il voto congiunto dei giurati, dei concorrenti stessi e del pubblico a casa che si è espresso mediante i social ha premiato, come detto, Max Paiella, che ha vinto la puntata con l’imitazione di Charles Aznavour sulle note del brano L’Istrione ottenendo ben 81 punti.

Tale e Quale Show 2026 quinta puntata, il resto della classifica

Al secondo posto, nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2026, è presente Roberta Morise, premiata con 74 punti per l’imitazione di Gianna Nannini in Sei nell’anima. Segue, al terzo posto con 70 punti, Selma con l’interpretazione di Michael Jackson in Don’t Stop ‘Til You Get Enough.

In quarta e quinta posizione, rispettivamente con 56 e 54 punti, ci sono Andrea Perroni e la coppia Flavio Insinna-Gabriele Cirilli. Il primo ha imitato Luca Carboni con Mare Mare, i secondi hanno dato vita a un duetto di Vittorio De Sica e Mal con Parlami d’amore Mariù. A metà classifica, in sesta posizione, c’è Jasmine Carrisi con Il bene nel male di Madame, a quota 53 punti. Dietro, a un solo punto di distanza, c’è il giornalista Stefano Meloccaro con I Giardini di Marzo di Lucio Battisti.

Ottavo posto per Vladimir Randazzo: l’imitazione di Samurai Jay con Ossessione ha ricevuto 47 punti. Sono 46, invece, i punti di Maddalena Corvaglia con l’imitazione di Lady Gaga in Bad Romance. Ultime due posizioni per Anna Pettinelli e Paola Perego: l’ex professoressa di Amici ha ricevuto 43 punti per l’interpretazione di Freddie Mercury in I Want To Break Free, mentre la conduttrice ha collezionato appena 33 punti con Dov’è l’amore di Cher.

Le imitazioni della prossima settimana

Al termine della quinta puntata di Tale e Quale Show 2026, il conduttore Carlo Conti ha comunicato le imitazioni del prossimo appuntamento, che sono le seguenti: