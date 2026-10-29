Elisabetta Gregoraci, Rocco Siffredi e Andrew Howe. Sono solamente alcuni dei concorrenti di Pechino Express 2027, in onda prossimamente su Sky Uno e in streaming su Now TV.

Pechino Express 2027, il format in Sud America

La prossima sarà, per Pechino Express, la quattordicesima edizione, la sesta da quando lo show ha abbandonato la Rai ed è sbarcato su Sky. Alla conduzione è confermato Costantino Della Gherardesca, vero e proprio veterano della trasmissione, che guida dal lontano 2013.

Il sottotitolo del programma sarà La Rotta dei Due Oceani, in quanto il format costringerà i concorrenti ad affrontare un percorso in Sud America, tra Oceano Pacifico e Oceano Pacifico. Saranno tre gli Stati al centro del racconto: il Cile, l’Argentina e il Brasile. I primi due non sono mai stati toccati nello show, mentre l’ultimo ha già accolto il format nella quarta edizione, trasmessa su Rai 2 nel 2015.

Protagoniste dieci coppie

A Pechino Express 2027 partecipano dieci coppie, formate da volti celebri del mondo della televisione, del cinema e dello sport del nostro paese. In primis partecipano Benji e Fede, duo musicale che lo scorso settembre ha pubblicato l’album Quando viaggi da sola. Ha deciso di cimentarsi nell’avventura Rocco Siffredi, attore e regista di film hard affiancato dalla moglie Rosza Tassi.

Terza coppia in gara è formata da Federika Nuredini e Ginevra Festa. Entrambe ballerine, la prima è al centro dei gossip per la sua relazione con Elodie, mentre la seconda ha lavorato come Velina nell’ultima edizione di Striscia la Notizia. Altri protagonisti del programma sono Alessia Lanza e Andrea Fratino, entrambi molto conosciuti sui social: solamente su Instagram lei ha più di 1,7 milioni di follower, lui è seguito da 941 mila persone.

Si sono distinti per le loro qualità sportive Andrew Howe e Tommaso Marino. Il primo detiene il record italiano del salto in lungo, mentre il secondo ha giocato per anni come cestista professionista, vincendo nel 2003-2004 lo scudetto.

Pechino Express 2027, le altre cinque coppie

A Pechino Express 2027 ci sono Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, due dei membri della band Le Bambole di Pezza, in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Direttamente da Geopop, fenomeno social legato alla divulgazione storica e scientifica, ci sono DeNa e MeriBì, ovvero Riccardo De Marco e Maria Bosco.

C’è molta curiosità, poi, intorno alla coppia mamma e figlio formata da Angela Lin e Alessandro Zhu. Fra i due la più conosciuta, con il soprannome di Bella Fisica, è senza dubbio la madre, in passato al centro di un format su Real Time dal titolo Angela Megastar. A Pechino Express ci sono anche Danilo Contaldo, speaker di Radio Deejay conosciuto come Danilo Da Fiumicino, e Alessandro Pieravanti, autore e conduttore del podcast De Core.

Infine, nella trasmissione è presente Elisabetta Gregoraci, affiancata dalla sorella Marzia.