Giovedì 29 ottobre, su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento inedito de La Clinica della Pelle. Il format è trasmesso in seconda serata, a partire dalle ore 22:40 circa.

La Clinica della Pelle 29 ottobre, Emma Craythorne al centro di un nuovo appuntamento

Con la puntata odierna, dunque, prosegue la programmazione tv italiana di La Clinica della Pelle. Lo show è proposto con cadenza settimanale nella seconda serata del giovedì. Le puntate hanno una durata di circa un’ora e sono fruibili anche in streaming e on demand su Discovery+, dove sono rese disponibili subito dopo la fine della messa in onda televisiva.

Il format è originario della Gran Bretagna, dove è stato diffuso con il titolo originale The Bad Skin Clinic. Al centro della narrazione c’è la dottoressa Emma Craythorne. Si tratta di una delle professoresse dell’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra.

Come funziona il format

Ogni appuntamento de La Clinica della Pelle si concentra sulla storia di un protagonista. Si tratta di un paziente che presenta uno o più problemi di natura dermatologica, che racconta la propria storia e spiega in che modo la sua condizione abbia degli effetti sulla sua vita privata.

Il degente si reca nella clinica della professoressa Craythorne. Quest’ultima effettua una visita per cercare di formulare una diagnosi e capire come intervenire per risolvere il problema di salute del paziente. Al termine della puntata, il protagonista mostra il prima e il dopo e racconta come la sua vita sia cambiata in meglio grazie all’intervento della dottoressa.

La Clinica della Pelle 29 ottobre, la storia di Ryan

Al centro de La Clinica della Pelle del 29 ottobre c’è Ryan. Quest’ultimo ha deciso di rivolgersi a Emma Craythorne per tentare di risolvere due problematiche. La prima riguarda una grossa cisti sul collo, mentre la seconda, più grave, coinvolge una serie di dolorose piaghe che sono apparse nella zona vicino all’inguine.

L’insieme delle due condizioni ha causato non pochi disagi in Ryan. La cisti lo ha portato, negli anni, a chiudersi in casa ed evitare contatti sociali. Questo suo isolamento si è accentuato ulteriormente con la comparsa delle piaghe, che rende difficoltosa ogni attività quotidiana.

A rendere la situazione psicologica ancora più grave c’è la difficoltà nel riuscire a trovare una risoluzione ai suoi problemi. Prima di recarsi da Craythorne, infatti, Ryan ha incontrato numerosi professionisti, che tuttavia non sono riusciti a formulare una diagnosi.