Giovedì 29 ottobre va in onda la puntata Le troverai morte de Le Indagini di Roy Grace 5. L’appuntamento prende il via alle ore 21:10 circa su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Le Indagini di Roy Grace 5 Le troverai morte, regista e dove è girata

Quella odierna è la quarta e ultima puntata della quinta stagione de Le Indagini di Roy Grace, serie tv poliziesca che è realizzata dalle società Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. L’appuntamento ha una durata di circa 90 minuti e subito dopo la messa in onda televisiva è reso disponibile anche on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Colui che ha curato la regia dell’episodio odierno è Jon Jones. Chi ha scritto la sceneggiatura, invece, è Jess Williams. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove.

Le Indagini di Roy Grace 5 Le troverai morte, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Le troverai morte, il protagonista fa il suo ritorno a Brighton dopo aver affrontato il distacco temporaneo nella sede della Met Police di Londra. Il suo arrivo nella città coincide con una soffiata che dà il via a una indagine che ha come obiettivo quello di sgominare una potente rete criminale impegnata nel traffico di droga. Tale organizzazione opera su larga scala e ha come base operativa proprio Brighton.

Le forze dell’ordine si mettono a lavoro e scoprono che una delle figure apicali di tale rete criminale si fa chiamare con il soprannome de Il Mercante. Roy Grace, affiancato dai colleghi, prova a identificare tale personaggio e i primi sospetti ricadono su un avvocato molto noto e stimato in città.

Spoiler finale

Nel corso del quarto appuntamento stagionale de Le Indagini di Roy Grace 5, all’indagine sul traffico di droga se ne aggiunge un’altra, altrettanto complessa. Le forze dell’ordine, infatti, devono trovare il responsabile di un sanguinoso duplice omicidio. L’inchiesta è tutt’altro che semplice: le due vittime, almeno in apparenza, non sembrano avere niente in comune.

Le Indagini di Roy Grace 5 Le troverai morte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la quarta e ultima puntata della quinta stagione di Le Indagini di Roy Grace, serie tv visibile giovedì 29 ottobre, in prima serata su Giallo e in streaming su Discovery+.