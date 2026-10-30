Domenica 1° novembre va in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici e di seguito vi sveliamo tutte le anticipazioni. Lo show sarà proposto su Canale 5 dalle ore 14:00 circa.

Amici anticipazioni 1° novembre, la novità introdotta su proposta di Alessandra Celentano

Alla conduzione di Amici torna Maria De Filippi, affiancata in studio dai responsabili artistici, ovvero i coach chiamati a seguire, per tutto l’arco della trasmissione, i propri allievi. In tale ruolo per il canto ci sono Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay, mentre per il ballo partecipano Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini e Alessandra Celentano.

Proprio quest’ultima, come riporta SuperguidaTV, ha effettuato una proposta approvata da tutti i responsabili artistici tranne Amadeus: introdurre una sfida immediata per i concorrenti che si posizionano ultimi nelle classifiche settimanale. Il format, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Le classifiche

Nella puntata di Amici del 1° novembre i concorrenti si sono esibiti e sono state formate le consuete classifiche settimanali. Sia i ballerini che i cantanti si sono esibiti e sono stati valutati da alcuni giudici speciali. Ad assegnare i voti alle performance ci sono il dj Gabry Ponte e il ballerino Giuseppe Giofrè, vincitore del talent in occasione dell’undicesima edizione.

Per quanto riguarda il canto, colei che è riuscita a ottenere il primo posto nella classifica è Aura, che ha ottenuto come premio un kit con degli strumenti utili per registrare i suoi inediti. Nel ballo, invece, a trionfare è stata Charli, che dunque avrà la possibilità di passare una giornata intera a Parigi insieme a un importante coreografo.

In ultima posizione, invece, ci sono rispettivamente Nicolò e Anna, che devono affrontare delle sfide per evitare l’eliminazione. Quella di canto è giudicata dal Maestro Adriano Pennino, l’esito di quella di danza è affidato a Garrison Rochelle.

Per ciò che concerne le discipline sportive, Gabriele ha affrontato e sconfitto uno sfidante nel pugilato.

Amici anticipazioni 1° novembre, gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Amici del 1° novembre è in bilico il futuro nella scuola di Riccardo. Il ballerino di Lorella Cuccarini, la scorsa settimana ultimo classificato, si è esibito nuovamente, ma la sua performance non ha convinto particolarmente la sua responsabile artistica, che non ha nascosto il suo disappunto.

Ad arricchire la puntata del 1° novembre di Amici c’è, in qualità di ospite, Giordana Angi. Quest’oggi, venerdì 30 ottobre, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Piccole cose, che anticipa il Piano Piano Live Tour previsto per il 2027.