Stasera in TV, venerdì 30 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette gli ultimi episodi della fiction Estranei, Rai 3 sceglie il film Civil War, Rete 4 conferma Quarto Grado e Italia 1 propone Robin Hood con Russell Crowe. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 torna con Pechino Express e Nove propone Fratelli di Crozza. Su Sky Cinema Uno è in programma il thriller The Rush – Corsa contro il tempo.

Programmi TV di venerdì 30 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior 2026 . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent musicale dedicato ai cantanti over 60, tra esibizioni, racconti personali e scelte dei coach.

– . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent musicale dedicato ai cantanti over 60, tra esibizioni, racconti personali e scelte dei coach. Rai 2, ore 21:20 – Estranei . La fiction prosegue con il settimo episodio, Sepolto , seguito alle 22:20 dall’ottavo, Nel nome del padre . Laura e Bisan devono confrontarsi con segreti familiari e nuove rivelazioni legate alle indagini.

– . La fiction prosegue con il settimo episodio, , seguito alle 22:20 dall’ottavo, . Laura e Bisan devono confrontarsi con segreti familiari e nuove rivelazioni legate alle indagini. Rai 3, ore 21:20 – Civil War . Thriller distopico diretto da Alex Garland, con Kirsten Dunst e Wagner Moura. Un gruppo di giornalisti attraversa gli Stati Uniti devastati da una guerra civile per raggiungere Washington.

– . Thriller distopico diretto da Alex Garland, con Kirsten Dunst e Wagner Moura. Un gruppo di giornalisti attraversa gli Stati Uniti devastati da una guerra civile per raggiungere Washington. Rete 4, ore 21:33 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera, tra nuove testimonianze e sviluppi delle indagini.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera, tra nuove testimonianze e sviluppi delle indagini. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip . Quattordicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con una sfida al televoto che determinerà il primo candidato alla finale.

– . Quattordicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con una sfida al televoto che determinerà il primo candidato alla finale. Italia 1, ore 21:26 – Robin Hood . Film d’avventura diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe e Cate Blanchett, dedicato alle origini della leggenda del celebre fuorilegge inglese.

– . Film d’avventura diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe e Cate Blanchett, dedicato alle origini della leggenda del celebre fuorilegge inglese. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, interviste e commenti sui principali avvenimenti della settimana.

– . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, interviste e commenti sui principali avvenimenti della settimana. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . Nuovo appuntamento in prima TV con l’adventure game, tra prove, viaggi e strategie delle coppie in gara.

– . Nuovo appuntamento in prima TV con l’adventure game, tra prove, viaggi e strategie delle coppie in gara. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza . Maurizio Crozza torna con la quinta puntata della ventesima stagione, tra imitazioni, monologhi e satira politica.

– . Maurizio Crozza torna con la quinta puntata della ventesima stagione, tra imitazioni, monologhi e satira politica. Rai 4, ore 21:20 – Un debito di sangue . Thriller d’azione nel quale un uomo cerca di proteggere la propria famiglia, ma viene costretto a tornare in un mondo criminale dal quale aveva tentato di allontanarsi.

– . Thriller d’azione nel quale un uomo cerca di proteggere la propria famiglia, ma viene costretto a tornare in un mondo criminale dal quale aveva tentato di allontanarsi. 20 Mediaset, ore 21:10 – The Killer’s Game . Action con Dave Bautista, nei panni di un assassino professionista che mette una taglia sulla propria testa.

– . Action con Dave Bautista, nei panni di un assassino professionista che mette una taglia sulla propria testa. Iris, ore 21:16 – Il corriere – The Mule. Clint Eastwood dirige e interpreta la storia di un anziano che, per difficoltà economiche, accetta inconsapevolmente di trasportare droga per un cartello criminale.

Stasera su Rai 1: The Voice Senior 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di The Voice Senior 2026, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti con più di sessant’anni.

Il programma continua a raccontare le storie di concorrenti che hanno coltivato per anni la passione per la musica, spesso senza riuscire a trasformarla in una professione. Per molti di loro, il palcoscenico rappresenta un’occasione per realizzare un desiderio rimasto a lungo nel cassetto.

Al centro della serata tornano le esibizioni e le scelte dei coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Gli artisti ascoltano i concorrenti, valutando le capacità vocali e l’interpretazione dei brani proposti.

La competizione non riguarda soltanto la qualità tecnica delle performance, ma anche l’emozione e il percorso personale degli aspiranti cantanti. Ogni storia contribuisce a costruire il racconto del programma, alternando spettacolo e momenti di partecipazione emotiva.

Prima di The Voice Senior, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata, alle 00:15, torna TV7, il settimanale di approfondimento del Tg1.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 propone dalle 21:20 la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi torna alla conduzione del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La serata rappresenta un passaggio importante nella competizione, perché il televoto determinerà il primo candidato alla finale. A contendersi il risultato sono Valeria Marini, Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia.

Il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza tra i concorrenti in nomination, mentre la puntata ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa.

La convivenza continua a mettere alla prova i rapporti tra i protagonisti, tra discussioni, chiarimenti, alleanze e contrasti. L’avvicinarsi delle fasi decisive rende le strategie sempre più importanti, ma le emozioni personali rischiano di condizionare le scelte dei concorrenti.

Spazio anche agli interventi delle opinioniste, che commentano le dinamiche del gruppo e i comportamenti dei protagonisti. La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Estranei

Rai 2 trasmette alle 21:20 una nuova puntata di Estranei, la fiction che intreccia indagini, segreti familiari e rapporti personali. L’appuntamento comprende il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione.

Nel primo episodio, intitolato Sepolto, Laura e Bisan sono costretti a confrontarsi con le proprie famiglie mentre cercano di fare chiarezza su vicende rimaste nascoste per anni.

Le informazioni raccolte durante le indagini portano alla luce nuovi sospetti e dimostrano che nessuno può considerarsi completamente estraneo ai fatti. Le rivelazioni modificano progressivamente i rapporti tra i protagonisti, mettendo in discussione convinzioni che sembravano ormai consolidate.

Alle 22:20 segue l’ottavo episodio, Nel nome del padre. Il racconto approfondisce le conseguenze degli elementi emersi, mentre Laura e Bisan cercano di ricostruire le responsabilità delle persone coinvolte.

Il rapporto tra verità e legami familiari rimane centrale nella narrazione, mostrando quanto possa essere difficile affrontare un passato che continua a condizionare il presente.

Al termine della fiction, Rai 2 propone alle 23:20 Il pallone di Maradona – Una rapina (quasi) perfetta, un racconto dedicato a una vicenda particolare legata al mondo del calcio.

Stasera su Rai 3: Civil War

Rai 3 propone alle 21:20 Civil War, thriller distopico diretto da Alex Garland e interpretato da Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson.

La storia è ambientata in un futuro prossimo nel quale gli Stati Uniti sono devastati da una guerra civile. Il Paese è diviso tra diverse fazioni armate e il conflitto ha provocato il collasso delle istituzioni e una situazione di violenza diffusa.

La protagonista è Lee Smith, una fotoreporter di guerra esperta e disillusa, che decide di raggiungere Washington insieme al giornalista Joel e al veterano Sammy. Al gruppo si unisce Jessie, una giovane aspirante fotografa desiderosa di conoscere direttamente la realtà del conflitto.

Il viaggio attraverso gli Stati Uniti si trasforma in un percorso estremamente pericoloso, segnato da incontri con gruppi armati, distruzioni e situazioni nelle quali la sopravvivenza dipende da decisioni immediate.

Attraverso lo sguardo dei giornalisti, il film affronta la violenza della guerra e il ruolo di chi ha il compito di documentarla. La storia mette in discussione il rapporto tra testimonianza, responsabilità morale e necessità di mantenere una distanza professionale dagli avvenimenti.

Civil War rappresenta una proposta cinematografica particolarmente intensa, capace di unire il linguaggio del thriller a una riflessione sui conflitti politici e sulla fragilità delle democrazie.

Stasera su Italia 1: Robin Hood

Italia 1 trasmette alle 21:26 Robin Hood, film d’avventura del 2010 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong e Oscar Isaac.

La storia ripercorre le origini della leggenda di Robin Hood, ambientando gli avvenimenti nell’Inghilterra del XII secolo, durante un periodo caratterizzato da conflitti politici e tensioni sociali.

Robin Longstride è un arciere dell’esercito inglese che, dopo la morte di Riccardo Cuor di Leone, torna in patria. Il viaggio lo conduce a Nottingham, dove incontra Lady Marian e si confronta con le difficoltà della popolazione locale.

Il nuovo re Giovanni impone tasse sempre più pesanti, mentre le rivalità politiche e i tentativi d’invasione minacciano la stabilità del regno. Robin decide progressivamente di schierarsi dalla parte dei più deboli, trasformandosi in una figura capace di guidare la resistenza.

Il film mescola battaglie spettacolari, intrighi politici e il racconto della nascita di un personaggio leggendario, puntando su una ricostruzione storica più realistica rispetto ad altre versioni cinematografiche della stessa vicenda.

Stasera su La7: Propaganda Live

La7 propone dalle 21:15 una nuova puntata di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro.

La trasmissione torna con la sua formula che mescola satira politica, approfondimento giornalistico, reportage e commenti sui principali fatti della settimana.

Tra gli elementi caratteristici del programma trovano spazio i servizi realizzati sul territorio, le interviste e i contributi dedicati alle questioni sociali più importanti.

La serata alterna momenti di riflessione a interventi comici e osservazioni ironiche, mantenendo un linguaggio riconoscibile e un rapporto diretto con il pubblico.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di venerdì 30 ottobre 2026 spiccano Civil War su Rai 3, Robin Hood su Italia 1, Un debito di sangue su Rai 4, The Killer’s Game sul canale 20 e Il corriere – The Mule su Iris.

TwentySeven propone Il delitto perfetto, thriller con Michael Douglas e Gwyneth Paltrow, mentre Cine34 sceglie Lo chiamavano Bulldozer, commedia con Bud Spencer.

In vista di Halloween, Italia 2 punta sull’horror Abigail, mentre Cielo trasmette The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel.

La proposta cinematografica spazia così dal cinema d’azione al thriller, passando per il racconto distopico e l’horror, con titoli adatti anche a chi desidera anticipare l’atmosfera della notte di Halloween.

I film su Sky Cinema venerdì 30 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Rush – Corsa contro il tempo. Action thriller diretto da Scott Waugh, con Owen Wilson e Alan Ritchson. Un corriere e un medico devono trasportare un fegato destinato a un trapianto salvavita, ma la missione viene complicata da un pericoloso criminale intenzionato a impossessarsi dell’organo.

Sky Cinema Uno, ore 23:00 – Andiamo a quel paese. Commedia diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Salvo e Valentino, rimasti senza lavoro, decidono di lasciare Palermo per tornare nel loro paese d’origine, dove cercano soluzioni improbabili per affrontare le difficoltà economiche.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Hotel Transylvania. Film d’animazione ambientato in un albergo gestito dal Conte Dracula, che ospita mostri provenienti da tutto il mondo. Quando un giovane essere umano arriva nell’hotel, l’equilibrio della struttura viene sconvolto.

Sky Cinema Collection, ore 22:50 – It. Horror diretto da Andy Muschietti e tratto dal romanzo di Stephen King. Nella cittadina di Derry, un gruppo di ragazzi deve affrontare Pennywise, una creatura mostruosa che assume le sembianze di un clown.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Quarto capitolo della saga fantascientifica diretta da Michael Bay, con Mark Wahlberg. Un inventore scopre un Transformer nascosto in un vecchio camion, ritrovandosi coinvolto in una nuova guerra tra umani e robot alieni.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dora e la città perduta. Film d’avventura con Isabela Merced. La giovane Dora lascia la giungla per frequentare una scuola americana, ma finisce coinvolta in una spedizione alla ricerca di un’antica città.

Sky Cinema Family, ore 22:45 – Chi ha incastrato Babbo Natale?. Commedia italiana diretta da Alessandro Siani, con Christian De Sica. Un’azienda di giocattoli cerca di sabotare il Natale, coinvolgendo un improbabile truffatore in un piano destinato a creare numerosi equivoci.