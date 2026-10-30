Giovedì 29 ottobre è andato in onda, su Sky Uno, il secondo Live di X Factor 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nell’appuntamento proposto in chiaro, in prima serata su TV8, il 3 novembre prossimo.

X Factor 2026 secondo Live, la prima manche

Alla conduzione di X Factor 2026 è confermata Giorgia, che ha aperto la diretta con il brano Siamo l’eccezione. A seguire hanno fatto il loro ingresso in studio i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Irama e Francesco Gabbani.

La prima manche è partita con la performance dei Mad-Dog della squadra Iezzi, che hanno intonato Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel. A seguire sono saliti sul palco Alìa e Scraffs: la prima, del team La Furia, ha eseguito Hola (I Say), i secondi, esponenti del team Gabbani, hanno puntato su Charlie fa surf dei Baustelle. Una performance, quest’ultima, che ha ricevuto le critiche dei giurati.

Lenanie del team Irama ha eseguito C’è tempo di Ivano Fossati, apportando delle modifiche al testo che non hanno convinto Gabbani. Quest’ultimo, poi, ha presentato Giacomo Calò che ha presentato la cover di Diavolo in me X colpa di chi di Zucchero. La prima manche è terminata con Patrizia della squadra di Irama, che ha proposto Unethical di Faouzia. Il meno votato, e dunque finito al ballottaggio, è Lenanie.

La seconda manche

La seconda manche, ad X Factor 2026, è partita con l’esibizione del gruppo Le Distanze del team Irama, sul palco con Theme From New York, New York di Frank Sinatra. Seguono Veronica (team La Furia) con Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler e Manu (team Iezzi), che ha proposto I Romantici di Tommaso Paradiso.

L’ultimo rappresentante della squadra di Gabbani a esibirsi è Teo Bock, ripescato la scorsa settimana e che ha esordito con I Wish di Stevie Wonder. Camilla (team Iezzi) ha emozionato tutti con la cover di As The World Caves In di Matt Maltese. Infine, l’ultima performance della serata è quella di Alex Fontana (team La Furia), che ha cantato Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead. Al ballottaggio, in tale manche, è finita Veronica.

X Factor 2026 secondo Live, eliminata Veronica

Il secondo Live di X Factor 2026 è proseguito con il ballottaggio finale. Veronica e Lenanie si sono confrontati e i giudici, a maggioranza, hanno optato per eliminare l’artista della squadra di Jake La Furia. Ad arricchire la diretta ha partecipato, in qualità di ospite, la cantante Meek, conosciuta in tutto il mondo per il brano Fabolous, canzone eseguita nel Live insieme alla nuova Test My Lucky.