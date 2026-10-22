Giovedì 22 ottobre, su Sky Uno, è andato in onda, in diretta, il primo Live di X Factor 2026. Lo show, al via alle ore 21:15 circa, è condotto da Giorgia, protagonista della serata anche perché è in possesso dell’X Pass. La cantante, infatti, ha la possibilità di ripescare due degli artisti eliminati nella Last Call, che a inizio appuntamento si sfidano al televoto. Il vincitore entra ufficialmente in gara. Nel ruolo di giudici ci sono Francesco Gabbani, Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 salgono sul palco i dodici concorrenti protagonisti, che si esibiscono in due manche. Il meno votato in ogni sfida va al ballottaggio finale, al termine del quale è stabilito il nome del primo sfidante eliminato. Ospite della serata è Marco Mengoni. Di seguito l’elenco degli artisti presenti.

Team Francesco Gabbani:

Alice Fregoso;

Giacomo Calò;

Scraffs.

Team Irama:

Le Distanze;

Lenanie;

Patrizia.

Team Paola Iezzi:

Camilla;

Mad-Dog;

Manu.

Team Jake La Furia:

Veronica;

Alex Fontana;

Alìa.

X Factor 2026 diretta primo Live, Timothee e Teo Bok sono gli X Pass di Giorgia

Il primo Live di X Factor 2026 è aperto da Marco Mengoni. L’artista, accolto da una standing ovation, esegue un medley contenente alcuni suoi successi. Dopo una clip sull’X Pass di Giorgia e uno spot, si torna in diretta: una performance molto suggestiva del corpo di ballo del talent accompagna l’ingresso dei quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia, oltre che della conduttrice Giorgia.

A quest’ultima il compito di svelare l’identità dei due concorrenti a cui ha dato la possibilità di rientrare in gara con l’X Pass: si tratta di Timothee e Teo Bok. Aperto il televoto fra i due artisti, che eseguono il loro cavallo di battaglia. Il primo punta su (Sitting ‘on) The Back of the Bay di Otis Redding, il secondo rilancia con Don’t Stop Me Now dei Queen. Dopo appena 300 secondi è chiuso il televoto, ma l’esito sarà comunicato solamente a fine serata. Il vincitore, infatti, andrà a sostituire il primo eliminato dei Live.

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 parte la gara vera e propria. I primi a esibirsi sono i Mad-Dog, che intonano Club Foot dei Kasabian. I quattro ragazzi ricevono solo complimenti dai giudici, con La Furia che sottolinea la bravura non solo del cantante, ma anche dei musicisti. Si continua con Veronica, che si cimenta nella cover di I Will Always Love You di Dolly Parton. Per Paola Iezzi è stata “brava”, a Irama è arrivata “l’emozione” dell’artista mentre Gabbani, pur parlando di una buona performance, sottolinea “qualche piccola imprecisione“. La Furia non è d’accordo: “Gabbani forse ha visto un’altra performance, sei stata molto brava“.

Marco Mengoni canta Giornate perse

Nella diretta del primo Live di X Factor 2026 salgono sul palco Le Distanze. Il gruppo intona Il Cielo di Renato Zero. A Gabbani non convince l’arrangiamento: “Mi ha spiazzato e non so se in positivo, ma complimenti per il coraggio“. Anche Jake trova “spiazzante” l’arrangiamento, ma ritiene riuscita la performance. Iezzi ha trovato il tutto “teatrale“. Irama, infine, è “orgoglioso” della propria band.

Tocca a Giacomo Calò, che canta Ordinary di Alex Warren. Un “fenomeno” per La Furia, complimenti anche da Iezzi e Irama. Gabbani, il suo coach, lo definisce “bravissimo“, ma evidenzia qualche imprecisione a inizio performance. È la volta di Alex Fontana con Song 2 dei Blur. Iezzi si dichiara una sua fan. Irama e Gabbani sottolineano alcune “imprecisioni tecniche” ma apprezzano la sua personalità. La Furia: “Ti ho preso perché sei impreciso, il giorno che diventerai preciso mi annoierai“. Chiude la manche Manu con Incoscienti giovani di Achille Lauro. La performance è giudicata buona da Irama e Gabbani, mentre a La Furia è mancato “il pathos“. Iezzi è “felice” per come è andata.

Prima di conoscere il candidato all’eliminazione è riaccolto sul palco Marco Mengoni, che intona Giornate Perse. L’artista svela che il nuovo album, denominato Felice sì, ma tutto sbagliato, uscirà l’11 dicembre.

X Factor 2026 diretta primo Live, Veronica candidata all’eliminazione

Giorgia, nel primo Live di X Factor 2026, chiude il televoto e annuncia il nome del primo candidato all’eliminazione. Al ballottaggio va Veronica, artista di Jake La Furia.

La diretta va avanti con la seconda manche, aperta da Alice Fregoso, cantautrice appena maggiorenne che realizza la cover di Piazza Grande di Lucio Dalla. Jake ha percepito poca emozione. Iezzi afferma: “Hai cantato divinamente, ma la sfida era grossa“. Irama: “Non è giusto paragonare la sua versione al pezzo originale, a me è piaciuta“. Da Gabbani arrivano complimenti. Segue Camilla con You Don’t Own Me di Lesley Gore. Soltanto complimenti dai giudici.

Nono concorrente è Lenanie, che ha scritto delle barre nella cover di Blu Celeste di Blanco. “Qualche imprecisione di qua e di là” per Gabbani. A La Furia non è piaciuta la cover, ma la scrittura delle barre da lui aggiunte. È la volta di Alìa, che si cimenta in Maybe di Sienna Spiro. Un problema tecnico la costringe a fermarsi e a ripartire. Irama, Gabbani e Iezzi la definiscono “brava” e fanno i complimenti a La Furia per la scelta del brano.

Il ballottaggio finale

Il primo Live di X Factor 2026 si avvicina alla conclusione. Gli Scraffs intonano What A Wonderful World dei The Ramones. La Furia ha trovato la voce “un po’ scarica”, Iezzi non si è sentita coinvolta perché non gli è arrivata “la disperazione del brano“. L’ultima concorrente della serata è Patrizia, che si cimenta nella cover di It’s a man’s man’s man’s world di James Brown. La migliore della serata, che riceve la prima, meritata standing ovation della serata. Tanti complimenti dai giudici. Jake La Furia: “Vorrei sentirti anche in altri generi“, ma Irama ribatte subito: “Allora questo concetto vale anche per Alex Fontana“.

Giorgia chiude subito il televoto e comunica il risultato: va al ballottaggio Alice Fregoso del team Gabbani, che dunque sfida Veronica. Le due si esibiscono in un loro cavallo di battaglia. L’artista di La Furia esegue Voilà di Barbara Pravi, quella di Gabbani, alle prese con altri problemi tecnici, risponde con Disfruto di Carla Morrison. I giudici emettono il loro verdetto: Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi eliminano Alice Fregoso.

Prima di chiudere la diretta resta da annuncia il nome del concorrente ripescato, che dunque entrerà nella squadra di Francesco Gabbani. L’artista che affronterà il percorso dei Live di X Factor è Teo Bok. Termina qui l’appuntamento.