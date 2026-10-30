Venerdì 30 ottobre, su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La trasmissione prende il via alle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 30 ottobre, lo speciale su Halloween

Alla conduzione di Bake Off Italia di oggi torna Brenda Lodigiani, affiancata dai giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Essi sono chiamati a giudicare i piatti realizzati dai vari concorrenti, che sotto il tendone di Villa D’Adda Borromeo cercano di ottenere il riconoscimento di Miglior pasticcere amatoriale italiano.

Al cast fisso di giudici si unisce Iginio Massari, che presenza nel programma esclusivamente in vista della prova tecnica. Il format, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming su Discovery+, dove le puntate vengono rilasciate con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda sul piccolo schermo.

Lo show, il 30 ottobre, è interamente dedicato ad Halloween e al fianco della conduttrice presenziano una serie di bambini.

La prova creativa

Ad aprire la puntata del 30 ottobre di Bake Off Italia è, come di consueto, la prova creativa. Per tale manche, i protagonisti sono chiamati a realizzare una torta mostruosa. Ogni bambino ha realizzato un disegno del loro mostro preferito e, in ordine casuale, a ogni concorrente è stato assegnato uno di questi disegni. Gli aspiranti pasticceri devono trasformare i disegni dei bambini in dei dolci. Per completare le ricette, i concorrenti hanno a disposizione due ore.

L’appuntamento a tema Halloween di Bake Off Italia continua con la prova tecnica. Accompagnato da due piccoli aiutanti, il pasticcere Iginio Massari costringe i partecipanti a realizzare una torta moderna, che ha ribattezzato Mela Avvelenata. Si tratta di una preparazione che necessita di una base di sablè breton alla cannella.

Al suo interno c’è un delicato Biancomangiare, un biscuit alle mandorle e un inserto di mele caramellate. Sopra, come decorazione, è presente una mela donata a ciascun concorrente da Massari. Quest’ultimo ha previsto uno scherzetto ai partecipanti: nelle ricette a loro disposizione, infatti, mancano tre passaggi. In tale prova Daniela, indossando il Grembiule Blu, può usufruire di un vantaggio, che consiste nell’assaggiare il dolce realizzato da Massari.

Bake Off Italia 30 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata del 30 ottobre di Bake Off Italia si svolge la prova a sorpresa. I partecipanti devono realizzare un chocolate bar a tema Halloween a base di cioccolato. Gli aspiranti pasticceri, suddivisi in tre squadre, devono preparare 30 cioccolatini, 30 barrette e 30 cake pops. Al termine della prova, i giudici assegnano il Grembiule Blu al concorrente migliore della puntata, mentre il peggiore è definitivamente eliminato.