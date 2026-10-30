Venerdì 30 ottobre prende il via Gran Premio del Messico di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta di un appuntamento molto atteso nel nostro paese, in quanto Kimi Antonelli, a bordo della Mercedes, ha un match point per festeggiare la vittoria del Mondiale.

Formula 1 Gran Premio Messico programmazione tv, Kimi Antonelli a un passo dalla storia

Il GP del Messico di Formula 1 si svolge presso l’Autodromo Hermanos Rodriguez, un circuito permanente posto a poca distanza dal centro di Città del Messico. Il Mondiale ha debuttato, in tale tracciato, nel 1963 e nel corso degli anni ha subito numerose modifiche. Oggi il circuito ha una lunghezza di poco inferiore ai 4 km e mezzo e il record per il giro più veloce appartiene a Valterri Bottas, che nel 2021 è riuscito a mettere a segno un tempo di 1’17″774.

Come preannunciato, Kimi Antonelli, al termine della gara, potrebbe festeggiare la vittoria aritmetica del Mondiale. Il pilota italiano, infatti, deve cercare di chiudere il Gran Premio entro la nona posizione. Si tratterebbe di un momento storico per lo sport italiano: l’ultimo nostro connazionale a essere eletto campione del mondo è stato Alberto Ascari, nel lontano 1953.

Gli orari delle varie sessioni

Venerdì 30 ottobre, il Gran Premio del Messico di Formula 1 propone le prime due prove libere, trasmesse in esclusiva su Sky. La prima, in onda alle 19:30, è inserita nei palinsesti solamente di Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre la seconda, in partenza alle 23:00, è visibile anche su Sky Sport Uno (201).

Nella sola Sky Sport Formula 1 sono previste le sessioni di sabato 31 ottobre, ovvero la terza prova libera in partenza alle 18:30 e le Qualifiche delle 22:00. Un appuntamento, quello che determina la griglia di partenza per la gara, che è in onda in diretta in chiaro su TV8.

Il Gran Premio del Messico di Formula 1 termina domenica 1° novembre, quando alle 21:00 parte la gara. Tale sessione è in onda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K (canale 213). In chiaro, su TV8, la gara è visibile in differita dalle 22:00.

Formula 1 Gran Premio Messico programmazione tv, i telecronisti

Tutti gli appuntamenti del weekend del GP del Messico di Formula 1, sia quelli visibili in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.