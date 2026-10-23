Venerdì 23 ottobre torna, su Real Time, lo show Bake Off Italia 2026, che giunge all’ottava puntata. La trasmissione, che incorona il miglior pasticcere amatoriale del nostro paese, è proposta dalle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 2026 ottava puntata, il tema della serata

La conduzione di Bake Off Italia è affidata a Brenda Lodigiani, affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A loro si unisce, solamente per la prova tecnica, Iginio Massari. Nell’appuntamento si svolgono tre prove, al termine delle quali lo sfidante giudicato peggiore è ufficialmente eliminato dalla gara. Il migliore, invece, è premiato con il Grembiule Blu.

La puntata odierna, fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, si intitola Viaggio nel tempo. Tutte le tre prove della serata hanno come tema gli anni ’80.

La prova creativa e quella creativa

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2026 inizia con la prova creativa. Una manche, questa, che per l’occasione costringe i concorrenti a cimentarsi con il salato. Ogni partecipante, durante la sfida, deve ideare e cucinare un panino gourmet. Tali piatti devono essere creativi, ben strutturati e con sapori bilanciati fra loro, ovviamente senza dimenticare il tema della serata. Gli aspiranti pasticceri hanno a disposizione 120 minuti.

L’appuntamento odierno dello show continua con la sempre temuta prova tecnica. Iginio Massari ha scelto di far cucinare ai protagonisti il dolce Monte Bianco. Una preparazione, questa, molto complessa, formata da cinque strati di meringa alternati con della crema allo zabaione. Tale struttura va a formare una cupola, decorata con la crema di marroni e, sulla cima, con una castagna caramellata. Per portare a termine la prova sono messi a disposizione 120 minuti. Al termine i giudici effettuano gli assaggi al buio, cioè senza conoscere l’identità di coloro che gli hanno preparati.

Bake Off Italia 2026 ottava puntata, la prova a sorpresa

L’ottava puntata di Bake Off Italia termina con la prova a sorpresa. La protagonista della manche è la Torta Fluo. I concorrenti sono liberi di realizzarla a loro piacimento, ma rispettando due indicazioni: la struttura deve contenere almeno quattro strati e l’intera preparazione, sia nelle creme che nelle decorazioni, deve avere minimo sei colori. Per portare a termine la sfida, fondamentale perché è quella che precede la decisione dei giudici sull’eliminazione, gli aspiranti pasticceri hanno a disposizione 140 minuti.

Al termine i giudici hanno emesso il loro verdetto. La migliore della puntata è Danila, che ha vinto il Grembiule Blu. Il peggiore, e dunque eliminato, è Luca.