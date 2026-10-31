Sabato 31 ottobre, su Rai 1, va in onda Ballando on the Road 2026. Lo spin off di Ballando con le stelle, nato nel 2017, giunge alla nona edizione.

Ballando on the Road, alla conduzione Milly Carlucci

Ballando on the Road 2026 ha come conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima guida le varie puntate del format sin dalla prima edizione, curando personalmente anche la fase delle selezioni, avvenute negli scorsi mesi in diverse città del nostro paese.

Le puntate di Ballando on the Road hanno una durata di circa un’ora ciascuna e sono trasmesse in prima visione in televisione con cadenza settimanale, nella seconda serata del sabato. Lo show, infatti, prende il via intorno alle ore 01:30, subito dopo la fine della puntata di Ballando con le stelle. Gli appuntamenti, inoltre, vengono rilasciati in anticipo in streaming su RaiPlay.

Chi sono i giudici

Al centro di Ballando on the Road 2026 vi sono le performance di danza realizzate dai concorrenti, che possono essere persone comuni o ballerini già titolati, oltre che danzatori individuali o crew formate da più talenti.

Essi si esibiscono al centro dello studio mentre alle spalle si alternano le immagini che ritraggono alcune delle principali bellezze naturalistiche e culturali della regione Sicilia. Ciò è reso possibile dalla convenzione che l’istituzione ha siglato con Rai Com.

A valutare le performance è presente una giuria formata da quattro elementi. In primis, in qualità di Presidente, c’è Carolyn Smith, già protagonista di Ballando con le stelle proprio come Guillermo Mariotto. Coinvolto, poi, Simone Di Pasquale, che per anni ha lavorato nel talent del sabato sera come ballerino professionista e che quest’anno affianca Milly Carlucci nella Sala delle Stelle. Il parterre di giudici è completato da Matteo Addino, ballerino e coreografo e che dall’anno scorso è uno dei Tribuni del popolo del Ballando.

Ballando on the Road, il regolamento

Il format è finalizzato all’individuazione dei concorrenti protagonisti di Ballando con te, torneo che andrà in onda nel prime time di Rai 1, in apertura delle puntate di Ballando con le stelle.

Al termine di ogni appuntamento di Ballando on the Road, i giudici Guillermo Mariotto, Simone Di Pasquale e Matteo Addino sono chiamati a scegliere uno fra i talenti che si sono esibiti nella serata e che, secondo loro, sono meritevoli di proseguire l’avventura. A Carolyn Smith spetterà il compito di stabilire chi, fra i tre prescelti, merita di vincere la puntata e accedere a Ballando con te.