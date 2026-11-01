Giornata come sempre molto ricca di ospiti in tv quella di domenica 1° novembre. Da Domenica In a Che tempo che fa, di seguito vi sveliamo chi sono i protagonisti.

Ospiti tv domenica 1° novembre, le interviste di Fabio Fazio

Dalle 19:30 su NOVE, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback guidano Che tempo che fa. Per lo spazio di attualità intervengono Tito Boeri, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea. Dopo i consueti interventi del professor Roberto Burioni, di Michele Serra e di Mara Maionchi con Orietta Berti, il conduttore intervista Walter Veltroni, in libreria con Piccola Mia Lettera a una bambina appena nata, e Antonio Scurati, autore di Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia.

Il padrone di casa accoglie Leonardo Pieraccioni ed Herbert Ballerina, protagonisti del film Un Weekend Artificiale in uscita il 12 novembre al cinema. Elena Sofia Ricci parla di I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, fiction di Rai 1, mentre Sayf canta il suo nuovo singolo Bombe.

Il pomeriggio di Rai 1

Spostando l’attenzione su Rai 1, dalle 14:00 Mara Venier guida Domenica In. Nel talk su Ballando con le stelle ci sono Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Alba Parietti, Rossella Erra, Simone Di Pasquale ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Inoltre, Pasquale La Rocca effettua una intervista singola con la conduttrice.

Mara Venier accoglie, poi, la cantante Iva Zanicchi, dal 5 novembre a teatro con Viva la mamma, e l’attore Vinicio Marchioni che racconta il libro Le vite in atto. Gli attori Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti intervengono in studio per parlare del nuovo film Un tranquillo funerale di famiglia, attualmente nelle sale. Per l’attualità, Venier e Tommaso Cerno si collegano con Nessy Guerra, protagonista di un intricato caso giudiziario in Egitto. In studio, per arricchire il dibattito, ci sono Giampaolo Guerra papà di Nessy, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

Dalle 17:20, sempre su Rai 1, torna Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Fra i protagonisti ci sono Anna Pettinelli e Sergio Friscia, protagonisti tutte le mattine in radio, e Simona Ventura, che con Fialdini condivide il ruolo di Custode del Tesoretto a Ballando con le stelle. Prevista, infine, una intervista a Idanna Abignente, una donna di Pino Torinese che a 83 anni vanta il titolo di ballerina di pole dance più anziana del mondo.

Ospiti tv domenica 1° novembre, chi c’è a Verissimo

Su Canale 5, dalle 15:45, Silvia Toffanin guida Verissimo. Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao presenziano in studio per promuovere la terza stagione di Viola come il mare, mentre Diego Armando Maradona Jr ricorda il papà Diego Armando Maradona. La conduttrice intervista anche Emanuel Lo, Delia Duran che commenta la partecipazione del marito Alex Belli al GF e Antonella Elia, che ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico. Infine si parla del caso di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. A tredici anni dalla sua scomparsa, in un primo momento giudicata suicidio, sono state aperte le indagini per omicidio. Per parlare ci sono Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, moglie e figlia acquisita della vittima.