Eccezionalmente martedì 3 novembre, su Rai 1, è andata in onda la settima puntata di Tale e Quale Show 2026. Al timone dello show, come sempre, c’è Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2026 settima puntata, la vittoria di Stefano Meloccaro

Durante la settima puntata di Tale e Quale Show 2026 si sono alternati sul palco tutti i concorrenti, giudicati da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. A loro, in qualità di ospiti, ci sono Nicola Savino e Serena Rossi. Tutti loro hanno dovuto votare ogni performance e i loro giudizi si sono aggiunti a quelli dei concorrenti stessi e del pubblico a casa. Alla fine l’insieme delle valutazioni ha creato una classifica finale.

Al primo posto è arrivato Stefano Meloccaro. Il giornalista ha convinto tutti con il tributo a Bruno Lauzi sulle note di Ritornerai, ottenendo 92 punti. Si tratta del suo primo trionfo nell’edizione.

Tale e Quale Show 2026 settima puntata, il resto della classifica

Al secondo posto, nella settima puntata di Tale e Quale Show 2026, c’è Roberta Morise, che ha racimolato 77 punti con Se t’innamori muori di Noemi. Il podio è completato da Max Paiella, capace di collezionare 68 punti con Against All Odds (Take a Look at Me Now) di Phil Collins. Quarto, con 61 punti, c’è Andrea Perroni, che ha portato la sua versione di Sally di Vasco Rossi.

In quinta e sesta posizione ci sono Selma e Vladimir Randazzo. Lei ha guadagnato 53 punti con Could It Be Magic di Donna Summer, lui di punti ne ha ottenuti 51 con Vieni da me di Francesco Sarcina. A pari punti, a quota 46 punti, ci sono Maddalena Corvaglia con Diamonds Are a Girl’s Best Friend di Nicole Kidman e Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con New York, New York/Barlett Barlett, duetto di Frank Sinatra e Lino Banfi. In terz’ultima posizione, a 45 punti, c’è Paola Perego con Because the Night di Patti Smith.

Nelle ultime due posizioni ci sono Anna Pettinelli con 38 punti e Jasmine Carrisi con 37 punti. La prima ha cantato Ti parlerò d’amor di Wanda Osiris, la seconda ha eseguito Non succederà più di Claudia Mori.

Le parodie della prossima settimana

Alla fine della settima puntata, Carlo Conti ha svelato le imitazioni al centro del prossimo appuntamento.