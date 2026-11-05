The Traitors Italia 2
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The Traitors Italia 2, su Amazon Prime Video debutta la seconda stagione: la novità del Traditore segreto, il cast

Matteo Tuveri
6 Novembre 2026 2 Minuti di lettura
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Venerdì 6 novembre debutta, su Amazon Prime Video, il format The Traitors Italia 2. Si tratta della seconda stagione del programma rivelazione della passata stagione televisiva.

The Traitors Italia 2 cast

The Traitors Italia 2, Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione

The Traitors Italia 2 è una realizzazione originale della Fremantle Italia, che ha lavorato per conto della Amazon MGM Studios. Come accaduto già nella stagione d’esordio,  alla conduzione è confermata Alessia Marcuzzi.

Sono sei gli episodi che compongono The Traitors Italia 2, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. I primi tre sono rilasciati da Amazon Prime Video nella giornata di venerdì 6 novembre. Sette giorni più tardi sono distribuiti altri due appuntamenti. La puntata finale è resa disponibile alla visione venerdì 20 novembre.

Il capitolo precedente era ambientato a Castel Valér, in Val di Non, in provincia di Trento. I nuovi episodi, invece, sono stati girati nel mese di giugno al Castello di Lunghezza, a est di Roma.

La novità del Traditore segreto

Non cambia il meccanismo di funzionamento di The Traitors Italia. I concorrenti vengono suddivisi in due gruppi: i Traditori, un gruppo ristretto selezionato di concorrenti scelti in gran segreto a inizio programma, e i Leali, ovvero gli altri partecipanti.

Tutti insieme devono affrontare delle prove, il cui superamento è fondamentale per accumulare un montepremi in denaro. I Traditori si riuniscono e scelgono uno dei Leali da eliminare, mentre i Leali devono cercare di scovare tutti i Traditori.

Ogni giorno gli sfidanti si riuniscono al tavolo rotondo e indicano una persona che secondo loro è un Traditore. Il più votato deve abbandonare il gioco, non prima di svelare a quale fazione appartiene. Alla fine, se i Leali sono riusciti a eliminare gli avversari hanno la possibilità di divedere il montepremi. In caso contrario, il denaro in palio è suddiviso fra i Traditori rimasti in gruppo.

La novità di quest’anno è il Traditore segreto, la cui identità è tenuta nascosta anche agli altri Traditori.

The Traitors Italia 2 novità

The Traitors Italia 2, il cast

Sono 14 i concorrenti che si sfidano durante The Traitors Italia 2. Per quanto riguarda le donne ci sono Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Francesca Barra, Camihawke, Jolanda Renga e Valentina Nappi. Il cast degli uomini, invece, è formato da Biondo, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Awed, Mario Ermito e Gianluca Torre. A loro si uniscono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, marito e moglie nella realtà e che si ritrovano coinvolti nello show.

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