Venerdì 6 novembre debutta, su Amazon Prime Video, il format The Traitors Italia 2. Si tratta della seconda stagione del programma rivelazione della passata stagione televisiva.

The Traitors Italia 2, Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione

The Traitors Italia 2 è una realizzazione originale della Fremantle Italia, che ha lavorato per conto della Amazon MGM Studios. Come accaduto già nella stagione d’esordio, alla conduzione è confermata Alessia Marcuzzi.

Sono sei gli episodi che compongono The Traitors Italia 2, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. I primi tre sono rilasciati da Amazon Prime Video nella giornata di venerdì 6 novembre. Sette giorni più tardi sono distribuiti altri due appuntamenti. La puntata finale è resa disponibile alla visione venerdì 20 novembre.

Il capitolo precedente era ambientato a Castel Valér, in Val di Non, in provincia di Trento. I nuovi episodi, invece, sono stati girati nel mese di giugno al Castello di Lunghezza, a est di Roma.

La novità del Traditore segreto

Non cambia il meccanismo di funzionamento di The Traitors Italia. I concorrenti vengono suddivisi in due gruppi: i Traditori, un gruppo ristretto selezionato di concorrenti scelti in gran segreto a inizio programma, e i Leali, ovvero gli altri partecipanti.

Tutti insieme devono affrontare delle prove, il cui superamento è fondamentale per accumulare un montepremi in denaro. I Traditori si riuniscono e scelgono uno dei Leali da eliminare, mentre i Leali devono cercare di scovare tutti i Traditori.

Ogni giorno gli sfidanti si riuniscono al tavolo rotondo e indicano una persona che secondo loro è un Traditore. Il più votato deve abbandonare il gioco, non prima di svelare a quale fazione appartiene. Alla fine, se i Leali sono riusciti a eliminare gli avversari hanno la possibilità di divedere il montepremi. In caso contrario, il denaro in palio è suddiviso fra i Traditori rimasti in gruppo.

La novità di quest’anno è il Traditore segreto, la cui identità è tenuta nascosta anche agli altri Traditori.

The Traitors Italia 2, il cast

Sono 14 i concorrenti che si sfidano durante The Traitors Italia 2. Per quanto riguarda le donne ci sono Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Francesca Barra, Camihawke, Jolanda Renga e Valentina Nappi. Il cast degli uomini, invece, è formato da Biondo, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Awed, Mario Ermito e Gianluca Torre. A loro si uniscono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, marito e moglie nella realtà e che si ritrovano coinvolti nello show.