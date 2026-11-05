Stasera in TV, venerdì 6 novembre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di The Voice Senior, mentre Canale 5 torna con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 trasmette L’ispettore Coliandro, Rai 3 inaugura il ciclo di inchieste Mi manda Rai Tre presenta, Rete 4 conferma Quarto Grado e Italia 1 sceglie il fantasy Harry Potter e la pietra filosofale. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Avvocato Ligas e Nove torna con Fratelli di Crozza. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Uno trasmette Tutti tranne te, commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell.

Programmi TV di venerdì 6 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – The Voice Senior 2026 . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent dedicato alle voci over 60, tra esibizioni, emozioni e scelte dei coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia.

– . Antonella Clerici conduce una nuova puntata del talent dedicato alle voci over 60, tra esibizioni, emozioni e scelte dei coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – La fine del mondo . La serie poliziesca con Giampaolo Morelli propone un episodio ambientato nelle valli di Comacchio, dove una gara clandestina di motociclette si conclude tragicamente.

– . La serie poliziesca con Giampaolo Morelli propone un episodio ambientato nelle valli di Comacchio, dove una gara clandestina di motociclette si conclude tragicamente. Rai 3, ore 21:20 – Mi manda Rai Tre presenta . Federico Ruffo inaugura un nuovo ciclo di sei appuntamenti in prima serata dedicati alle inchieste e alla ricerca della verità attraverso il lavoro giornalistico sul campo.

– . Federico Ruffo inaugura un nuovo ciclo di sei appuntamenti in prima serata dedicati alle inchieste e alla ricerca della verità attraverso il lavoro giornalistico sul campo. Rete 4, ore 21:32 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera, alle indagini e ai delitti ancora irrisolti.

– . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera, alle indagini e ai delitti ancora irrisolti. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip 2026 . Sedicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al televoto per salvarsi ci sono Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi.

– . Sedicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Al televoto per salvarsi ci sono Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Italia 1, ore 21:26 – Harry Potter e la pietra filosofale . Il primo capitolo della saga fantasy con Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson racconta la scoperta del mondo magico da parte del giovane Harry Potter.

– . Il primo capitolo della saga fantasy con Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson racconta la scoperta del mondo magico da parte del giovane Harry Potter. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, interviste, musica e commenti sui principali avvenimenti della settimana.

– . Diego Bianchi conduce una nuova puntata tra satira politica, reportage, interviste, musica e commenti sui principali avvenimenti della settimana. TV8, ore 21:40 – Avvocato Ligas . Appuntamento in prima visione con la serie legal, tra casi giudiziari, strategie difensive e vicende personali del protagonista.

– . Appuntamento in prima visione con la serie legal, tra casi giudiziari, strategie difensive e vicende personali del protagonista. Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza . Maurizio Crozza torna con la sesta puntata della ventesima stagione, tra monologhi, imitazioni e satira politica e televisiva.

– . Maurizio Crozza torna con la sesta puntata della ventesima stagione, tra monologhi, imitazioni e satira politica e televisiva. Rai 4, ore 21:20 – L’ultima vendetta . Thriller con Liam Neeson, ambientato nell’Irlanda degli anni Settanta. Un ex sicario cerca di lasciarsi alle spalle la violenza, ma il suo passato torna a minacciarlo.

– . Thriller con Liam Neeson, ambientato nell’Irlanda degli anni Settanta. Un ex sicario cerca di lasciarsi alle spalle la violenza, ma il suo passato torna a minacciarlo. Rai Movie, ore 21:10 – Tutta un’altra vita. Commedia con Enrico Brignano, nei panni di un uomo che coglie l’occasione per sperimentare un’esistenza completamente diversa dalla propria.

Stasera su Rai 1: The Voice Senior 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di The Voice Senior 2026, il talent musicale condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti con più di sessant’anni.

Il programma continua a raccontare le storie di persone che hanno coltivato per decenni la passione per la musica. Alcuni concorrenti hanno già avuto esperienze artistiche, mentre altri hanno trascorso gran parte della vita lontano dai riflettori, senza rinunciare al desiderio di esibirsi davanti a un pubblico.

Al centro della serata tornano le interpretazioni musicali e le valutazioni dei coach Arisa, Clementino, Rocco Hunt, Nek e Fiorella Mannoia. Gli artisti ascoltano le esibizioni e scelgono i partecipanti da accompagnare nel percorso della competizione.

La formula mette al centro non soltanto le qualità vocali, ma anche le emozioni e le esperienze personali. Ogni concorrente porta sul palco una storia differente, spesso segnata da scelte lavorative, responsabilità familiari e occasioni che in passato non è stato possibile cogliere.

Attraverso le esibizioni, il programma offre ai partecipanti la possibilità di rimettersi in gioco e condividere con il pubblico un talento coltivato nel tempo. I momenti musicali si alternano alle conversazioni con Antonella Clerici e alle reazioni dei coach.

Prima del talent, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Al termine, intorno alle 00:10, è previsto il Tg1 Sera, seguito dal settimanale di approfondimento TV7.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 trasmette dalle 21:20 la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La nuova diretta arriva in una fase sempre più delicata della competizione. I rapporti tra i concorrenti sono messi alla prova dalle tensioni della convivenza, dalle strategie di gioco e dalle conseguenze delle nomination.

Al centro della puntata c’è il televoto che coinvolge Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Questa volta il pubblico è chiamato a votare per salvare uno dei concorrenti: chi riceverà meno preferenze dovrà abbandonare la Casa.

La serata ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni, con particolare attenzione alle discussioni e ai confronti che hanno modificato gli equilibri del gruppo. L’avvicinarsi delle fasi decisive aumenta il peso delle decisioni personali e rende ancora più importanti le alleanze.

Spazio anche agli interventi delle opinioniste, chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti e a confrontarsi con i protagonisti sulle situazioni più discusse.

La diretta alterna momenti di confronto, collegamenti con la Casa e sviluppi del gioco, mantenendo al centro le relazioni tra i partecipanti e le preferenze del pubblico.

Prima del reality, Canale 5 propone La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: L’ispettore Coliandro – La fine del mondo

Rai 2 trasmette alle 21:20 L’ispettore Coliandro – La fine del mondo, episodio della serie poliziesca con Giampaolo Morelli nei panni del celebre investigatore creato dallo scrittore Carlo Lucarelli.

La vicenda si svolge nelle valli di Comacchio, dove Coliandro si trova in missione insieme alla collega Buffarini. Durante il loro incarico, i due assistono a una gara clandestina tra motociclisti, organizzata in una zona isolata.

La corsa si trasforma improvvisamente in una tragedia quando uno dei partecipanti perde il controllo della moto e provoca la caduta dell’avversario, che rimane ucciso. Coliandro e Buffarini riescono a salvare il motociclista responsabile dell’incidente, ma comprendono rapidamente che il pericolo non è finito.

Il fratello della vittima è infatti un pericoloso boss della zona, intenzionato a vendicare la morte del familiare. Per sfuggire ai suoi uomini, i protagonisti trovano rifugio in una stazione dei carabinieri, dove la situazione diventa progressivamente più difficile da gestire.

L’episodio mescola indagine poliziesca, azione e ironia, confermando le caratteristiche che hanno reso Coliandro uno dei personaggi più riconoscibili della fiction italiana. L’ispettore continua a distinguersi per i suoi modi impulsivi e per la capacità di ritrovarsi in situazioni più grandi di lui.

La serie mantiene un tono che alterna tensione e comicità, utilizzando gli errori e le intuizioni del protagonista per costruire un racconto lontano dagli schemi tradizionali del genere poliziesco.

Al termine dell’episodio, alle 23:30, Rai 2 propone Arbitro. Dal fischietto al VAR, documentario che approfondisce il ruolo dei direttori di gara nel calcio.

Stasera su Rai 3: Mi manda Rai Tre presenta

Rai 3 propone alle 21:20 Mi manda Rai Tre presenta, un nuovo ciclo di sei appuntamenti in prima serata dedicati alle inchieste giornalistiche.

Il programma, affidato a Federico Ruffo e alla sua squadra, riprende il percorso di approfondimento avviato con gli speciali trasmessi nel mese di settembre, mettendo al centro la ricerca della verità attraverso il lavoro sul campo.

La trasmissione propone reportage e ricostruzioni basati su testimonianze, documenti e verifiche, con l’obiettivo di approfondire vicende che meritano ulteriore attenzione pubblica.

Il racconto delle storie cerca di chiarire le responsabilità, ricostruire gli avvenimenti e dare voce alle persone direttamente coinvolte. Le inchieste vengono sviluppate attraverso un linguaggio giornalistico accessibile, senza rinunciare alla complessità dei temi affrontati.

Il ritorno di Mi manda Rai Tre nella fascia serale rappresenta una proposta dedicata all’informazione investigativa, alternativa ai talent, ai reality e ai film delle altre reti.

Prima del programma, Rai 3 trasmette Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole.

Stasera su Italia 1: Harry Potter e la pietra filosofale

Italia 1 propone alle 21:26 Harry Potter e la pietra filosofale, il film fantasy del 2001 diretto da Chris Columbus e tratto dal primo romanzo della celebre saga letteraria di J.K. Rowling.

Il protagonista è Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, un bambino rimasto orfano che vive con gli zii Dursley, i quali lo trattano con freddezza e cercano di impedirgli di conoscere la verità sulle proprie origini.

Poco prima dell’undicesimo compleanno, Harry scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla prestigiosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. La rivelazione cambia completamente la sua esistenza, introducendolo in un mondo popolato da incantesimi, creature fantastiche e personaggi straordinari.

Durante il primo anno a Hogwarts, Harry stringe amicizia con Ron Weasley, interpretato da Rupert Grint, e Hermione Granger, interpretata da Emma Watson. Insieme affrontano le prime difficoltà scolastiche e scoprono un mistero legato a un oggetto dal potere eccezionale: la pietra filosofale.

Le indagini dei tre giovani li conducono a sospettare che qualcuno voglia impossessarsi della pietra per scopi pericolosi. Harry comincia inoltre a conoscere la storia dei propri genitori e il ruolo del mago oscuro Lord Voldemort, responsabile della tragedia che ha segnato la sua infanzia.

Il film inaugura una saga cinematografica diventata un fenomeno mondiale, unendo avventura, amicizia e formazione. Il racconto affronta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, mettendo al centro il coraggio, la lealtà e la capacità di scegliere tra bene e male.

Accanto ai tre giovani protagonisti figurano Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman e Robbie Coltrane, interpreti di alcuni dei personaggi più amati dell’universo di Hogwarts.

Stasera su La7: Propaganda Live

La7 trasmette dalle 21:15 una nuova puntata di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro.

La trasmissione torna con una formula che unisce satira politica, approfondimento giornalistico, reportage e commenti sui principali avvenimenti della settimana.

Tra gli elementi più caratteristici del programma figurano i servizi realizzati sul territorio, le interviste e i contributi dedicati alla politica e alle trasformazioni della società.

Accanto ai temi di attualità trovano spazio la musica e gli interventi comici, con un linguaggio capace di alternare riflessione e ironia.

Il programma propone una lettura personale dei fatti, cercando di ricostruire le questioni affrontate attraverso immagini, testimonianze e momenti di confronto con gli ospiti.

Stasera su TV8: Avvocato Ligas

TV8 propone alle 21:40 Avvocato Ligas, la serie legal che mette al centro il lavoro di un avvocato alle prese con casi giudiziari complessi e rapporti personali difficili.

La narrazione segue il protagonista tra indagini difensive, confronti con magistrati e clienti, e decisioni professionali che spesso si riflettono sulla sua vita privata.

Il racconto combina tensione giudiziaria e dimensione personale, soffermandosi sul rapporto tra verità, responsabilità e necessità di difendere gli interessi delle persone coinvolte nei processi.

La serie rappresenta un’alternativa alle proposte di intrattenimento delle reti principali, rivolgendosi agli spettatori appassionati di fiction investigative e drammi ambientati nel mondo della giustizia.

Stasera sul Nove: Fratelli di Crozza

Nove trasmette alle 21:30 una nuova puntata di Fratelli di Crozza, lo spettacolo satirico di Maurizio Crozza, arrivato alla sesta puntata della ventesima stagione.

Il programma propone monologhi, imitazioni e personaggi ispirati ai protagonisti della politica, dell’informazione e dello spettacolo.

La comicità di Crozza si concentra sui linguaggi, sulle contraddizioni e sui comportamenti dei personaggi pubblici, utilizzando la caricatura per commentare i principali fatti di attualità.

Le esibizioni sono costruite attraverso trasformazioni fisiche e vocali, capaci di riprodurre atteggiamenti e modi di parlare dei personaggi imitati.

Il risultato è uno spettacolo che alterna comicità e osservazione politica, mantenendo un rapporto costante con le notizie della settimana.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di venerdì 6 novembre 2026 spiccano Harry Potter e la pietra filosofale su Italia 1, L’ultima vendetta su Rai 4, Tutta un’altra vita su Rai Movie, Il texano dagli occhi di ghiaccio su Iris e On the Line su Cielo.

Rai 4 propone L’ultima vendetta, thriller con Liam Neeson ambientato in una comunità irlandese durante gli anni Settanta. Il protagonista è un uomo che cerca di lasciarsi alle spalle il proprio passato da sicario, ma viene coinvolto in una vicenda che lo costringe a prendere nuovamente posizione contro la violenza.

Su Rai Movie va in onda Tutta un’altra vita, commedia con Enrico Brignano che racconta il desiderio di un uomo di abbandonare temporaneamente la monotonia quotidiana e vivere un’esistenza più agiata, senza considerare le possibili conseguenze delle proprie scelte.

Iris dedica invece la prima serata al cinema western con Il texano dagli occhi di ghiaccio, diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il film segue un uomo segnato dalla Guerra di secessione americana, costretto a confrontarsi con il desiderio di vendetta e con la possibilità di costruire una nuova vita.

Italia 2 propone l’horror The Watchers – Loro ti guardano, mentre La5 trasmette la commedia romantica …E alla fine arriva Polly, interpretata da Ben Stiller e Jennifer Aniston.

In seconda serata, Rai 4 sceglie Accident Man, Rai Movie propone Tutte lo vogliono e Cielo trasmette The Asian Connection.

I film su Sky Cinema venerdì 6 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Tutti tranne te. Commedia romantica diretta da Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell. Bea e Ben si incontrano casualmente e trascorrono insieme una serata piacevole, ma un equivoco compromette il loro rapporto. Quando si ritrovano mesi dopo a un matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, dando vita a una serie di situazioni imprevedibili.

Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Official Secrets – Segreto di stato. Thriller politico diretto da Gavin Hood, con Keira Knightley e Ralph Fiennes. Il film racconta la storia vera di Katharine Gun, traduttrice britannica che nel 2003 rese pubbliche informazioni riservate su un’operazione di spionaggio collegata alla guerra in Iraq.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Equalizer – Il vendicatore. Action thriller diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington e Marton Csokas. Robert McCall, ex agente dei servizi segreti che conduce una vita apparentemente tranquilla, decide di intervenire per aiutare una giovane donna sfruttata da un’organizzazione criminale.

Sky Cinema Action, ore 23:15 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Spin-off della saga automobilistica con Dwayne Johnson e Jason Statham. Luke Hobbs e Deckard Shaw devono mettere da parte le proprie rivalità per affrontare Brixton, un pericoloso criminale dotato di capacità potenziate.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Bourne Identity. Thriller di spionaggio con Matt Damon e Franka Potente. Un uomo recuperato in mare senza memoria scopre di possedere straordinarie capacità di combattimento e cerca di ricostruire la propria identità, mentre misteriosi inseguitori tentano di eliminarlo.

Sky Cinema Collection, ore 23:20 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Terzo capitolo della saga con Matt Damon, diretto da Paul Greengrass. Jason Bourne continua la propria ricerca della verità, deciso a scoprire chi lo abbia trasformato in un agente segreto e perché la CIA voglia impedirgli di ricordare il passato.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Buona giornata. Commedia italiana diretta da Carlo Vanzina, con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Christian De Sica. Il film racconta una serie di storie ambientate in diverse città italiane, attraverso situazioni comiche che mettono in evidenza abitudini e contraddizioni del Paese.

Sky Cinema Comedy, ore 22:35 – Una notte da leoni. Commedia con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Tre amici si risvegliano dopo una notte di festa a Las Vegas senza ricordare quanto accaduto e scoprono che lo sposo è scomparso. Devono quindi ricostruire gli eventi per riuscire a ritrovarlo prima del matrimonio.