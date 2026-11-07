Venerdì 6 novembre, su Rai 1, è andata in onda la semifinale di The Voice Senior 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo durante la serata, che è possibile rivedere in streaming su RaiPlay.

The Voice Senior 2026 semifinale, la fase dei Knock Out

Alla conduzione di The Voice Senior 2026 ha presenziato Antonella Clerici, affiancata dai giudici Arisa, Clementino con Rocco Hunt, Fiorella Mannoia e Nek. Come da tradizione del format, la fase della semifinale coincide con quella dei Knock Out.

Ogni giudice arriva alla serata con sei concorrenti. Essi si affrontano in due sfide da tre partecipanti, eseguendo ognuno un proprio cavallo di battaglia. Il giudice, alla fine, sceglie in ogni manche se far passare uno o due artisti, con la consapevolezza di poter portare in finale solamente tre cantanti.

Nonostante sia risultato il programma più visto della serata, la semifinale di The Voice Senior ha avuto un netto calo negli ascolti. Lo show ha tenuto compagnia a poco più di 3 milioni di telespettatori, con una share del 20,7%. Rispetto alla settimana precedente il talent ha perso circa 200 mila spettatori, con un -2,7% di share.

Le scelte di Fiorella Mannoia e Arisa

Iniziando da Fiorella Mannoia, nella prima Battle ha eliminato Natalino Colacci, che ha intonato Uomini soli dei Pooh, mentre ha portato in finale Fabiana Fraioli e Sabrina Brodosi, autrici delle cover di Briciole di Noemi e All By Myself di Celine Dion. Nella seconda sfida, invece, ha promosso solamente Anna Cuomo, interprete di Someone Like You di Adele. L’esperienza nel talent è finita per Ivano Calcagno, sul palco con Lontano Lontano di Luigi Tenco, e Claudio Sanfilippo che ha intonato Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi.

Per quanto riguarda Arisa, nella prima Battle ha dato fiducia a Giovanni Scribano, sul palco con Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, eliminando Clizia Aloisi e Lucia Bui. La prima ha cantato Wuthering Heights di Kate Bush, la seconda ha proposto Senza pietà di Anna Oxa. Nella seconda manche ha promosso Francesca Magnelli, autrice di Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero, e Chantal Guerlement, che ha convinto la coach con Histoire d’un amour di Dalida. Niente da fare, invece, per Lucia Tucci: l’esibizione con Ma che freddo fa di Nada non è stata giudicata sufficiente per la finale.

The Voice Senior 2026 semifinale, le scelte di Nek e Clementino con Rocco Hunt

Nella semifinale di The Voice Senior 2026, poi, si è svolta la prima Battle di Nek. A partecipare sono stati Paolo Falchi con Chiedi chi erano i Beatles degli Stadio, Vittorio Gasso con Oh, Pretty Woman di Roy Orbison e Silvia Grassi con E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo. I primi due hanno ottenuto l’accesso alla finale, la terza è stata eliminata. Nella seconda Battle, invece, ha ottenuto la promozione soltanto Cristina Orsi con I’m Outta Love di Anastacia. Gli eliminati sono Pasqualino Costantini, in gara con Poetica di Cesare Cremonini, e Federico Aicardi, autore della cover di La verità di Brunori Sas.

Infine, nella prima Battle di Clementino con Rocco Hunt, hanno partecipato Rosella Vespignani con Io canto Laura Pausini, Giosuè Tortorelli con Pride (In the Name of Love) degli U2 e Pasquale Pizzo con Non abbiam bisogno di parole di Ron. I due coach hanno eliminato la prima e promosso i due restanti. Nella seconda manche il terzo posto da finalista è andato a Giulia Maglione, sul palco con Anna verrà di Pino Daniele. Eliminati, invece, Pasquale Mongo, autore di Prendila così di Lucio Battisti, e Carlo Lena, in gara con Reginella di Massimo Ranieri.