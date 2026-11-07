Venerdì 6 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione del format ha presenziato Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello Vip 6 novembre, Valeria contro Andreas

Ilary Blasi, al Grande Fratello Vip del 6 novembre, ha aperto l’appuntamento con un confronto fra i nominati, che si è subito trasformato in un faccia a faccia dai toni accesi fra Andreas e Valeria. “Insopportabile e ingestibile“: sono queste le parole che secondo il ballerino descrivono meglio la showgirl, che a sua volta ha accusato il compagno di avventura di non avere una sua idea chiara, ma di seguire ciò che dice Marina. Fra i due partecipanti non sembrano esserci margini per un chiarimento: nonostante Marini si sia detta disposta a chiedere scusa qualora avesse sbagliato, Muller è rimasto della propria idea, definendo “finta” la concorrente.

A seguire la conduttrice ha comunicato l’esito del televoto. Il concorrente meno votato, e dunque eliminato dalla Casa, è Alex Belli, scelto da appena il 19,82% dei concorrenti. Seguono Valeria Marini al 19,99%, Giulia Provvedi al 23,45% e Andreas Muller al 36,74%.

Carmen Di Pietro contro i giovani

Al Grande Fratello Vip del 6 novembre Carmen Di Pietro ha avuto modo di rimproverare i giovani. Una clip dà ragione alla showgirl e mostra Piera e Varsi mentre si accordavano sul nominarla. Lo scontro si è acuito fra Di Pietro e Danto: lei ha definito lui un “grande bugiardo”, mentre per il concorrente la showgirl “è furba“.

La puntata è proseguita con una sorpresa per Marina La Rosa, che ha potuto riabbracciare i figli Gabriele e Renato. Successivamente i partecipanti hanno dovuto svolgere delle nomination per un televoto flash, il cui esito è molto importante: il meno votato è automaticamente in nomination per l’eliminazione mentre il preferito è nominato secondo finalista. Coloro che si sono dovuti sottoporre al giudizio del pubblico sono Carmen Di Pietro, Megan Ria, Valeria Marini e Guendalina Tavassi.

Pochi minuti dopo, la conduttrice ha chiuso le votazioni e ha comunicato l’esito. La finalista è Guendalina con il 47,75%, seguita da Valeria al 24,07% e da Megan al 19,06%. È finita automaticamente al televoto, infine, Carmen Di Pietro, che ha raccolto solo il 9,12%.

Grande Fratello Vip 6 novembre, il colpo di teatro di Alex Belli

La diretta del Grande Fratello Vip del 6 novembre è proseguita con le altre nomination. Insieme a Carmen Di Pietro sono finiti al televoto Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi. La persona meno votata è definitivamente eliminata. La puntata è terminata con il colpo di teatro di Alex Belli, che ha salutato tutti e ha deciso di abbandonare lo studio: “Non starò seduto in quella sedia a commentare questo programma con quei concorrenti così frivoli“.