Torna Alessandro Borghese Kitchen Sound, che per l’occasione prende il sottotitolo di Ritorno di fiamma. Dopo dieci edizioni di successo, dunque, Sky Uno punta nuovamente sull’iconico format di cucina, seppur in una versione completamente rinnovata.

Alessandro Borghese Kitchen Sound Ritorno di fiamma, la programmazione tv

Alla conduzione torna Alessandro Borghese, padrone di casa della trasmissione sin dal suo debutto, andato in onda nel 2015. Il cuoco, volto celebre della televisione italiana grazie a format come 4 Ristoranti e Celebrity Chef, oltre che in televisione sarà protagonista sul web. Per la prima volta, infatti, le puntate saranno disponibili anche in formato podcast e vodcast. In tale formato il programma sarà distribuito dall’11 novembre, ogni mercoledì, su YouTube.

Salvo improvvise modifiche di programmazione, lo show è proposto tutte le settimane nel pomeriggio del sabato, a partire dalle ore 18:30 su Sky Uno. Inoltre, è possibile seguire il format anche in streaming e on demand mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Cinque puntate con gli ospiti protagonisti

Alessandro Borghese Kitchen Sound Ritorno di fiamma è un programma ideato e prodotto da Food Media Factory e Level 33. In totale, la nuova edizione è formata da cinque puntate inedite dalla durata di circa 30 minuti ciascuna. Lo show ha un un meccanismo di funzionamento decisamente semplice. Il conduttore accoglie, in ogni appuntamento, un ospite. Insieme devono cucinare, reinterpretandolo, uno dei piatti meno amati dell’ospite in quel momento al centro del racconto. Tale ricetta può essere arricchita con nuovi ingredienti e preparazioni.

Alessandro Borghese Kitchen Sound Ritorno di fiamma, gli ospiti

Nella prima puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound è protagonista Andrea Pezzi, dj e speaker radiofonico, nonché pioniere della cucina a ritmo di musica grazie al format Kitchen, in onda su MTV a cavallo tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. A seguire è protagonista Gabriele Corsi, conduttore e speaker radiofonico che non apprezza un gusto particolarmente intenso che Borghese proverà a usare con una chiave di lettura differente.

Terza protagonista è Francesca Manzini, comica e imitatrice alle prese con una delle ricette simbolo della cucina italiana. Nella penultima puntata presenzia ZW Jackson, streamer e content creator. Il ciclo di appuntamenti inediti è chiuso dall’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, che partecipa con un obiettivo: tornare a gustare delle verdure che non ama fin da quando è bambina.