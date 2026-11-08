Giornata come sempre ricca di ospiti in tv quella di domenica 8 novembre. Di seguito vi sveliamo i protagonisti di alcuni dei principali show.

Domenica 8 novembre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Alle 19:30 su NOVE torna Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Si prospetta una puntata decisamente molto ricca, a partire dalla presenza di Gianna Nannini, che in occasione dei 50 anni di carriera ha pubblicato Gianna Gold. Spazio a Valentino Rossi, leggenda del motorsport italiano e autore dell’autobiografia La mia storia.

In programma anche le interviste a Vanessa Scalera, dal 19 novembre al cinema con Il fuoco che ti porti dentro, e al Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Epistolare Italiana e autore del libro L’infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale. Previsto l’intervento di Mara Maionchi e Orietta Berti, oltre a quello del professor Roberto Burioni, affiancato dal dottor Franco Locatelli.

Infine, per l’attualità, ci sono Corrado Formigli, Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini e Cecilia Sala.

Il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1, dalle 14:00, torna Domenica In con Mara Venier. In studio, per parlare della serie tv Livatino Il giudice e i suoi assassini, partecipa il regista Michele Placido, mentre il cantautore Lucio Corsi presenta il nuovo brano Napoleone Buonanotte. L’attrice Emanuela Fanelli, poi, parla dell’esperienza da protagonista nel film Il rumore delle cose nuove, al cinema dal 12 novembre.

Per il consueto talk su Ballando con le stelle ci sono Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Jimmy Ghione insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alan Friedman, Rossella Erra ed Enzo Miccio con la sua classifica Top5. Mara Venier con Tommaso Cerno guidano un talk sul caso Garlasco con ospiti Giovanna Botteri, Ilenia Petracalvina, Rita Cavallaro e Antonino Monteleone. Infine, per lo spazio Il pranzo della domenica, Savino Zaba raggiunge il Lazio.

Dalle 17:20 circa su Rai 1 parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Quest’ultima dialoga con Leonardo Pieraccioni, al cinema dal 12 novembre con il film da lui diretto e interpretato Un weekend artificiale. Al suo fianco vi è parte del cast, ovvero Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel e Giulia Vecchio. Da Ballando con le stelle arriva Andy Diaz. Infine è accolto Francesco Vitiello, attore oggi 45enne che recita in Un Posto al Sole da quando ne ha 14. Per un lungo periodo, tuttavia, si è dovuto assentare dal set a causa dell’alopecia.

Domenica 8 novembre ospiti tv, le interviste di Verissimo

A Verissimo, al via l’8 novembre dalle 15:45 con Silvia Toffanin, è presente l’attrice Elena Sofia Ricci. In seguito ci sono due fra gli artisti più celebri del nostro paese, ovvero Katia Ricciarelli e Al Bano. La cantante Sabrina Salerno racconta un episodio spiacevole che le è accaduto di recente, mentre Luca Tommassini raggiunge lo studio con la mamma Lina. Infine interviene il calciatore Edoardo Bove, che ripercorre il lungo percorso riabilitativo dopo il malore avuto in campo nel dicembre 2024 durante la partita Fiorentina-Inter.