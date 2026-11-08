Stasera in TV, domenica 8 novembre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Libera – Il caso Elena Palma, la fiction con Lunetta Savino, mentre Canale 5 torna con la soap turca Racconto di una notte. Rai 2 trasmette due episodi dell’ottava stagione di The Rookie, Rai 3 dedica la serata alle inchieste di Report e Rete 4 conferma Fuori dal coro. Italia 1 propone la partita Atlético Madrid-Barcellona, La7 sceglie il thriller The Gift – Il dono, TV8 segue il Gran Premio di San Paolo di Formula 1 e Nove torna con Che tempo che fa. Su Sky Cinema Uno è in programma I tre moschettieri – D’Artagnan, mentre gli altri canali Sky propongono film d’azione, commedie e grandi classici.

Programmi TV di domenica 8 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Libera – Il caso Elena Palma . La seconda stagione della fiction con Lunetta Savino prosegue con gli episodi In amore et in bello nihil peccatur e Agnatio . Nina lascia il proprio rifugio per raggiungere il figlio, mentre Libera si trova coinvolta in una situazione estremamente pericolosa.

– . La seconda stagione della fiction con Lunetta Savino prosegue con gli episodi e . Nina lascia il proprio rifugio per raggiungere il figlio, mentre Libera si trova coinvolta in una situazione estremamente pericolosa. Rai 2, ore 21:00 – The Rookie . La serie poliziesca con Nathan Fillion propone gli episodi A mente fredda e Persone scomparse , appartenenti all’ottava stagione.

– . La serie poliziesca con Nathan Fillion propone gli episodi e , appartenenti all’ottava stagione. Rai 3, ore 21:00 – Report . Nuovo appuntamento con il programma di giornalismo investigativo, tra inchieste, documenti e approfondimenti sulle principali questioni politiche, economiche e sociali.

– . Nuovo appuntamento con il programma di giornalismo investigativo, tra inchieste, documenti e approfondimenti sulle principali questioni politiche, economiche e sociali. Rete 4, ore 21:32 – Fuori dal coro . Mario Giordano conduce la settima puntata della stagione, tra politica, economia, cronaca e inchieste.

– . Mario Giordano conduce la settima puntata della stagione, tra politica, economia, cronaca e inchieste. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . La soap turca prosegue con gli episodi 95 e 96 della prima stagione. Mahir cerca di chiarire i legami tra Ozan, Rasit e Handan, mentre una telefonata improvvisa lo costringe a raggiungere la villa di famiglia.

– . La soap turca prosegue con gli episodi 95 e 96 della prima stagione. Mahir cerca di chiarire i legami tra Ozan, Rasit e Handan, mentre una telefonata improvvisa lo costringe a raggiungere la villa di famiglia. Italia 1, ore 20:47 – Atlético Madrid-Barcellona . In diretta la sfida della Liga spagnola tra la formazione guidata da Diego Simeone e i blaugrana di Hansi Flick.

– . In diretta la sfida della Liga spagnola tra la formazione guidata da Diego Simeone e i blaugrana di Hansi Flick. La7, ore 20:35 – In onda . Approfondimento politico e sociale, seguito alle 22:00 dal thriller The Gift – Il dono .

– . Approfondimento politico e sociale, seguito alle dal thriller . TV8, ore 21:30 – Formula 1 – Gran Premio di San Paolo . La gara sul circuito di Interlagos viene proposta in differita, preceduta dagli approfondimenti di F1 Paddock Live.

– . La gara sul circuito di Interlagos viene proposta in differita, preceduta dagli approfondimenti di F1 Paddock Live. Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa . Fabio Fazio torna con ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità, affiancato da Luciana Littizzetto.

– . Fabio Fazio torna con ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità, affiancato da Luciana Littizzetto. Rai 4, ore 21:20 – Operation Napoleon . Thriller ambientato in Islanda, nel quale un’avvocatessa accusata di omicidio cerca di ricostruire un mistero legato a un aereo militare tedesco della Seconda guerra mondiale.

– . Thriller ambientato in Islanda, nel quale un’avvocatessa accusata di omicidio cerca di ricostruire un mistero legato a un aereo militare tedesco della Seconda guerra mondiale. Rai 5, ore 21:15 – Il generale della Rovere. Il film di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica, ambientato durante l’occupazione nazista dell’Italia.

Stasera su Rai 1: Libera – Il caso Elena Palma

Rai 1 propone dalle 21:30 la terza puntata della seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma, la fiction con Lunetta Savino nel ruolo della giudice Libera Orlando. La serata comprende il quinto e il sesto episodio, intitolati In amore et in bello nihil peccatur e Agnatio.

Nel quinto episodio, Nina decide di lasciare il rifugio nel quale si era nascosta per raggiungere il figlio. La scelta nasce dal desiderio di recuperare un legame familiare importante, ma finisce per esporla a un pericolo che non aveva previsto.

La situazione precipita quando la donna viene individuata e rischia di essere arrestata. Prima che ciò accada, riesce ad affidare a Libera una testimonianza preziosa, che potrebbe assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo del processo.

Nel frattempo, Cesare rivela la vera natura dell’indagine che sta conducendo. Le informazioni emerse modificano la prospettiva della protagonista, che deve riconsiderare alcuni degli elementi raccolti fino a quel momento.

La ricerca della verità conduce Libera in una trappola. La giudice si ritrova in una situazione estremamente pericolosa e Pietro, interpretato da Matteo Martari, corre in suo aiuto.

Alle 22:40 segue il sesto episodio, Agnatio. Le conseguenze degli avvenimenti precedenti pesano sulle decisioni dei protagonisti, mentre l’indagine continua a intrecciare responsabilità giudiziarie e rapporti personali.

La fiction mantiene al centro il difficile equilibrio tra il rispetto della legge e la dimensione umana della giustizia. Libera deve confrontarsi con persone che cercano di proteggere i propri affetti, ma le loro scelte possono compromettere la possibilità di arrivare alla verità.

Il racconto prosegue attraverso colpi di scena e rivelazioni che mettono alla prova la determinazione della protagonista, sempre più coinvolta in una vicenda nella quale il passato continua a influenzare il presente.

Prima della fiction, Rai 1 trasmette L’Eredità e Affari Tuoi. Alle 23:45 segue il Tg1, mentre alle 23:50 è previsto Speciale Tg1 – Petali e grattacieli: dentro al Giappone che cambia, dedicato alle trasformazioni della società giapponese.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 trasmette dalle 21:21 una nuova puntata di Racconto di una notte, la soap turca che continua a seguire la tormentata storia sentimentale tra Mahir e Canfeza.

La serata comprende gli episodi 95 e 96 della prima stagione, nei quali i rapporti familiari e i segreti del passato tornano a condizionare il futuro dei protagonisti.

Nel primo episodio, Mahir continua a indagare sul legame che unisce Ozan, Rasit e Handan. Il giovane cerca di ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte e comprendere quali informazioni siano state nascoste nel corso degli anni.

Le sue ricerche vengono però interrotte da una telefonata improvvisa della madre Sureyya, che lo costringe a raggiungere rapidamente la villa. La comunicazione lascia intuire che qualcosa di importante potrebbe essere accaduto, aprendo nuovi interrogativi.

Nel secondo episodio, in programma dalle 22:15, Canfeza si confida con Mahir e ripercorre alcuni dei ricordi più dolorosi della propria infanzia.

Tra questi emerge il desiderio di possedere una bicicletta, un sogno semplice che il padre non aveva mai voluto realizzare. L’episodio rappresenta per la donna un simbolo delle privazioni e delle incomprensioni che hanno segnato la sua crescita.

Il confronto permette a Mahir di conoscere un aspetto più intimo della personalità di Canfeza. Il racconto del passato diventa così un momento importante per il loro rapporto, ancora condizionato da numerose difficoltà.

La soap continua ad alternare romanticismo, conflitti familiari e misteri, mostrando come le esperienze dell’infanzia possano lasciare conseguenze profonde sulle scelte degli adulti.

Prima degli episodi, Canale 5 propone Caduta Libera e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. In seconda serata torna Pressing – Nel cuore dello sport, dedicato alla giornata calcistica.

Stasera su Rai 2: The Rookie

Rai 2 trasmette dalle 21:00 due episodi in prima visione dell’ottava stagione di The Rookie, la serie poliziesca con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan.

Il primo episodio, intitolato A mente fredda, introduce una nuova vicenda che coinvolge Bailey. Il capitano Fossett le affida infatti una giovane recluta, Jace, intelligente e promettente ma ancora priva dell’esperienza necessaria per gestire le situazioni più pericolose.

Durante un intervento, i due soccorrono un uomo gravemente ferito. Quella che sembra un’operazione di emergenza si rivela però più complessa del previsto, perché il paziente appartiene a una banda di rapinatori.

La scoperta trasforma l’intervento in una situazione delicata, nella quale gli agenti devono agire rapidamente per comprendere le intenzioni dei criminali ed evitare ulteriori conseguenze.

Alle 21:50 segue il quattordicesimo episodio, Persone scomparse. Le indagini proseguono con nuove emergenze e difficoltà, mentre i protagonisti devono confrontarsi con le responsabilità del proprio lavoro e con i rapporti personali costruiti nel corso delle stagioni.

La serie mantiene la sua formula, combinando azione, indagini e momenti più leggeri. Accanto a John Nolan, continuano a trovare spazio i colleghi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, ciascuno alle prese con nuove sfide professionali.

Al termine degli episodi, alle 22:40, Rai 2 propone La Domenica Sportiva, con i risultati, le analisi e gli approfondimenti sulle partite del fine settimana.

Stasera su Rai 3: Report

Rai 3 dedica la prima serata di domenica 8 novembre 2026 a Report, lo storico programma di giornalismo investigativo della televisione pubblica.

L’appuntamento comincia alle 20:30 con Play Report, mentre la puntata principale prende il via alle 21:00.

La trasmissione torna con nuove inchieste dedicate alla politica, all’economia e alla società, attraverso il lavoro di giornalisti e inviati impegnati nella raccolta di documenti, testimonianze e informazioni.

Tra i protagonisti del lavoro investigativo figurano Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, insieme alla squadra di giornalisti che contribuisce alla realizzazione del programma.

Le inchieste affrontano questioni di interesse pubblico, cercando di ricostruire i rapporti tra le istituzioni, il mondo economico e le decisioni che possono incidere sulla vita dei cittadini.

Uno degli elementi caratteristici di Report rimane l’attenzione ai documenti e alla verifica dei fatti. Ogni vicenda viene approfondita attraverso testimonianze, immagini e confronti, con particolare interesse per le responsabilità e per gli aspetti meno conosciuti degli avvenimenti.

Il programma rappresenta un’importante alternativa di informazione nel panorama della domenica sera, proponendo un racconto giornalistico che privilegia l’approfondimento rispetto alla semplice successione delle notizie.

Alle 23:15 Rai 3 prosegue con Allegro ma non troppo, mentre dopo mezzanotte è previsto TG3 Mondo.

Stasera su Rete 4: Fuori dal coro

Rete 4 propone dalle 21:32 la settima puntata della nuova stagione di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

La trasmissione affronta le principali questioni politiche, economiche e sociali attraverso servizi, testimonianze, interviste e approfondimenti realizzati dagli inviati.

Tra i temi ricorrenti trovano spazio le difficoltà delle famiglie, i problemi della sanità, le questioni legate alla sicurezza e le vicende amministrative che suscitano discussioni nell’opinione pubblica.

Il programma mantiene uno stile diretto, caratterizzato da un linguaggio acceso e da una particolare attenzione alle storie delle persone coinvolte nelle questioni affrontate.

La serata alterna servizi giornalistici e confronti, cercando di mettere in evidenza situazioni considerate emblematiche delle difficoltà del Paese.

Prima di Fuori dal coro, Rete 4 propone La Promessa e Realpolitik. In seconda serata, intorno alle 00:55, va in onda il film La signora dello zoo di Varsavia, con Jessica Chastain.

Stasera su Italia 1: Atlético Madrid-Barcellona

Italia 1 propone dalle 20:47 la partita Atlético Madrid-Barcellona, uno degli incontri più attesi del calcio spagnolo.

La sfida si disputa allo stadio Metropolitano di Madrid e mette di fronte due delle formazioni più conosciute della Liga.

Da una parte l’Atlético Madrid, guidato da Diego Simeone, squadra tradizionalmente caratterizzata da organizzazione difensiva, intensità e capacità di sfruttare gli spazi nelle ripartenze.

Dall’altra il Barcellona, allenato da Hansi Flick, formazione che punta sul possesso di palla, sulla pressione offensiva e sulla qualità dei propri interpreti.

L’incontro rappresenta un appuntamento importante per il campionato spagnolo e può incidere sugli equilibri della classifica.

La serata di Italia 1 prosegue alle 23:12 con Nico, action thriller con Steven Seagal, nel quale un poliziotto di Chicago si ritrova coinvolto in un complotto legato ai servizi segreti.

Stasera su TV8: Formula 1, Gran Premio di San Paolo

TV8 dedica la prima serata di domenica 8 novembre 2026 alla Formula 1, con il Gran Premio di San Paolo, disputato sul circuito brasiliano di Interlagos.

La programmazione prende il via alle 20:00 con F1 Paddock Live Pre Gara, dedicato alla presentazione della corsa, alle analisi delle qualifiche e alle strategie dei team.

La gara viene trasmessa in differita a partire dalle 21:25-21:30, secondo gli orari indicati nelle guide televisive.

Interlagos è uno dei circuiti più conosciuti del calendario mondiale. Il tracciato brasiliano si distingue per i cambi di pendenza, le curve veloci e la possibilità di assistere a sorpassi e situazioni impreviste.

Le condizioni meteorologiche possono avere un ruolo fondamentale nello svolgimento della corsa. La pioggia, frequente in questa zona del Brasile, può infatti modificare le strategie delle scuderie e rendere più complessa la gestione degli pneumatici.

I piloti affrontano una gara importante nella fase conclusiva del campionato, cercando punti preziosi per le classifiche individuali e per quella dei costruttori.

Al termine della corsa, TV8 propone gli approfondimenti di F1 Paddock Live Post Gara, con analisi, commenti e immagini dei momenti più significativi.

Stasera su Nove: Che tempo che fa

Nove propone dalle 19:30 Che tempo che farà, seguito alle 20:00 da una nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio.

Accanto al conduttore torna Luciana Littizzetto, protagonista dei momenti comici e degli interventi che commentano in maniera ironica le principali notizie della settimana.

La trasmissione ospita personalità del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura e dell’attualità, alternando interviste, racconti personali e approfondimenti.

La formula del programma continua a puntare sul dialogo con gli ospiti, lasciando spazio a conversazioni che approfondiscono esperienze professionali e aspetti meno conosciuti delle loro vite.

Accanto agli incontri trovano spazio momenti di leggerezza e interventi musicali, con un ritmo che alterna approfondimento e intrattenimento.

La domenica sera di Nove rappresenta così una delle principali alternative ai programmi delle reti generaliste, grazie a una formula capace di coinvolgere pubblici differenti.

Alle 23:45 è prevista una replica di Fratelli di Crozza, lo spettacolo satirico con Maurizio Crozza.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di domenica 8 novembre 2026 spiccano Operation Napoleon su Rai 4, Il generale della Rovere su Rai 5, Le crociate – Kingdom of Heaven su Rai Movie, Shooter sul canale 20 e Indiana Jones e l’ultima crociata su Iris.

Rai 4 propone Operation Napoleon, thriller diretto da Óskar Thór Axelsson. La protagonista è un’avvocatessa islandese che viene coinvolta in una vicenda misteriosa dopo il ritrovamento di un aereo militare tedesco rimasto sepolto per decenni in un ghiacciaio.

Il velivolo potrebbe nascondere informazioni riservate risalenti alla Seconda guerra mondiale, ma la scoperta attira l’attenzione di persone disposte a tutto pur di impadronirsene. La donna deve così cercare di dimostrare la propria innocenza e comprendere il significato del ritrovamento.

Su Rai 5 va in onda Il generale della Rovere, film di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica. Ambientato durante l’occupazione nazista, racconta la storia di un truffatore che accetta di impersonare un generale della Resistenza, ritrovandosi progressivamente a fare i conti con la propria coscienza.

Rai Movie propone Le crociate – Kingdom of Heaven, diretto da Ridley Scott. Il protagonista è Baliano, un giovane maniscalco che raggiunge Gerusalemme e si trova coinvolto nelle tensioni politiche e religiose che precedono uno scontro tra eserciti cristiani e musulmani.

Tra i film d’avventura spicca Indiana Jones e l’ultima crociata, terzo capitolo della saga di Steven Spielberg. Harrison Ford torna nei panni dell’archeologo, affiancato da Sean Connery nel ruolo del padre Henry Jones. I due intraprendono un viaggio alla ricerca del Santo Graal, affrontando nemici e misteri.

Su Cielo, Jackie Brown di Quentin Tarantino racconta la vicenda di un’assistente di volo coinvolta in un traffico di denaro e armi, determinata a sfruttare le rivalità tra criminali e investigatori per ottenere la propria libertà.

TwentySeven sceglie Rush Hour 2, con Jackie Chan e Chris Tucker, mentre Cine34 propone Una moglie bellissima, commedia con Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La5 punta su Un bistrot tra i fiori, mentre La7 trasmette The Gift – Il dono.

I film su Sky Cinema domenica 8 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – I tre moschettieri – D’Artagnan. Film d’avventura diretto da Martin Bourboulon, con François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green e Louis Garrel. Il giovane D’Artagnan lascia la Guascogna per raggiungere Parigi e realizzare il sogno di diventare un moschettiere del re. Il suo percorso si intreccia con quello di Athos, Porthos e Aramis, coinvolgendolo in intrighi politici, duelli e una cospirazione che minaccia la monarchia francese.

Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Sesto episodio della serie dedicata al percorso musicale di Max Pezzali e Mauro Repetto. I due protagonisti affrontano una nuova fase del loro successo, tra sogni, scelte personali e cambiamenti destinati a influenzare il futuro del gruppo.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Anniversary. Thriller drammatico con Diane Lane, nel quale l’arrivo della nuova fidanzata del figlio modifica gli equilibri di una famiglia. Le tensioni emergono progressivamente, mettendo alla prova rapporti, convinzioni e legami personali.

Sky Cinema Stories, ore 23:10 – Salvate il soldato Ryan. Il film bellico diretto da Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo lo sbarco in Normandia, un gruppo di soldati americani riceve l’ordine di trovare un paracadutista i cui fratelli sono morti in combattimento.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Il mondo perduto – Jurassic Park. Secondo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Una spedizione raggiunge un’isola sulla quale i dinosauri continuano a vivere liberamente, ma un gruppo intenzionato a catturarli provoca una serie di eventi pericolosi.

Sky Cinema Collection, ore 23:30 – Jurassic Park III. Avventura diretta da Joe Johnston con Sam Neill. Il paleontologo Alan Grant viene convinto a partecipare a un sorvolo dell’isola di Sorna, ma la spedizione si trasforma in un tentativo di sopravvivenza tra dinosauri sempre più pericolosi.