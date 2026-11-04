Mercoledì 4 novembre, su Rai 1, va in onda la serata evento Insieme La forza che unisce. La trasmissione è proposta dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Insieme La forza che unisce, chi sono i conduttori

La Rai ha deciso di puntare su Insieme La forza che unisce in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Realizzato dalla TV di Stato, il format è proposto in diretta dal Circo Massimo di Roma, fra i luoghi più iconici della Capitale. È possibile seguire il programma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Al timone di Insieme La forza che unisce ci sono Elenoire Casalegno, protagonista in queste settimane su Rai 2 con Formidabile, e Nicola Savino. I due tornano a condurre insieme una serata-evento della rete ammiraglia dopo aver guidato La notte dei fiori lo scorso agosto.

L’omaggio ai quattro militari scomparsi in Bosnia

Durante Insieme La forza che unisce è dato spazio alle donne e agli uomini in divisa. Al centro del racconto ci sono le storie di coloro che hanno scelto di dedicare le loro esistenze all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Tutti loro salgono sul palco per far conoscere il volto più umano di coloro che indossano la divisa e raccontare le storie eroiche di soccorso e di cura.

Ampio spazio, poi, è dato all’omaggio ai quattro militari recentemente scomparsi in Bosnia mentre erano impegnati nella missione EUFOR Althea. Si tratta dei sergenti dell’Esercito Italiano Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e del sergente Laura Procacci del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. I quattro sono morti lo scorso giovedì in seguito allo schianto dell’elicottero sul quale erano a bordo. I funerali si sono svolti il 3 novembre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali del nostro paese.

Insieme La forza che unisce, gli ospiti

Durante Insieme La forza che unisce i due conduttori accolgono sul palco numerosi ospiti, dando vita a un evento che intreccia musica, spettacolo e testimonianze, alternando momenti emozionali ad altri di puro intrattenimento. Sul palco le performance dei cantanti e degli attori sono accompagnate dalla musica della Banda nella formazione Meravigliosa, orchestra composta da musicisti appartenenti alle diverse Forze Armate italiane.