Giornata ricca di sport in tv e in chiaro quella di domenica 8 novembre. Dal calcio alla MotoGP, di seguito vi sveliamo i principali appuntamenti attesi.

Sport in tv 8 novembre, il calcio protagonista su Italia 1

Fra gli appuntamenti più importanti della giornata di domenica 8 novembre c’è, senza dubbio, quello con la Liga, ovvero il campionato calcistico più importante della Spagna.

A partire dalle ore 21:00, in diretta su Italia 1, è possibile seguire il big match l’Atletico Madrid e il Barcellona. Al di là della rivalità che è sempre molto accesa, lo scontro è fondamentale anche dal punto di vista della classifica. I padroni di casa, infatti, sono terzi a quota 28 punti, mentre i Blaugrana guidano momentaneamente il campionato con 30 punti. In streaming la sfida è visibile su Mediaset Infinity.

Mediaset rinnova l’appuntamento con il calcio spagnolo, che nelle ultime settimane ha ottenuto ottimi dati di ascolto. Lo scorso 25 ottobre, sempre Italia 1 ha proposto il Clasico fra il Barcellona e il Real Madrid, che ha divertito poco meno di 2 milioni di telespettatori, con una share del 10,6%. Un risultato che ha permesso alla rete di essere la terza più vista della serata.

Il palinsesto Rai Sport

Domenica 8 novembre ci sono numerosi appuntamenti nel palinsesto di Rai Sport. Fra gli eventi più attesi della giornata c’è quello legato alla partita fra Trento e Perugia, valevole per la quinta giornata della Serie A Maschile di Pallavolo. Il fischio di inizio è previsto per le 18:00, con il collegamento che prende il via intorno alle 17:55.

A seguire, dalle ore 20:30 circa, sempre su Rai Sport va in onda il faccia a faccia con protagoniste la Tecnica Gema Montecatini e la Lumos Pistoia Basket. La partita, derby della Toscana, è valevole per l’ottava giornata della Serie A2 di Basket. Entrambe le sessioni sono proposte in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Sport in tv 8 novembre, la MotoGP

Altro evento di sport in programma domenica 8 novembre riguarda la MotoGP. A partire dalle ore 16:55, infatti, parte il Gran Premio del Qatar, che si svolge presso il circuito di Lusail. Un tracciato, quest’ultimo, che ha una lunghezza di poco meno di 5 km e mezzo e che è posto a qualche decina di km di distanza dal centro di Doha.

In chiaro è possibile seguire la gara sulla rete del digitale terrestre TV8. A raccontare ciò che avviene in pista torna Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini.