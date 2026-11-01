Sabato 31 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata di Tu Si Que Vales 2026. Il format, guidato da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha avuto come giudici Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi, affiancati da Sabrina Ferilli come portavoce della giuria del popolo.

Tu Si Que Vales 2026 quinta puntata, Joao nuovo finalista

La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2026 ha preso il via con il piccolo Andrea Jay Furlan. Ha solamente 9 anni e si è esibito con il karate acrobatico, che ha ottenuto il 97% dei voti favorevoli della giuria popolare. Dopo una performance ironica di Euro Ghezzi, che ha portato ai giudici il suo voto di silenzio, i giudici hanno accolto Joao, che ha incantato tutti con una performance al trapezio. La sua esibizione ha ottenuto il 100% dei voti favorevoli della giuria popolare e i giudici hanno deciso di mandarlo automaticamente in finale.

L’appuntamento del sabato sera di Mediaset è proseguito con Alessio Alfei. Si tratta di un preparatore atletico di Roma, che è intervenuto nello show per lanciare un messaggio: tutti possono affrontare gestire lo stress mediante il freddo. Quattro spettatori presi dal pubblico, così, si sono immersi per alcuni secondi in delle vasche con acqua fredda e ghiaccio.

Le altre performance

Durante la quinta puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è esibito Gioele. Ha 25 anni e ha raccontato di essere un ragazzo transgender, che è riuscito ad affrontare l’intero percorso grazie al supporto della famiglia, soprattutto del padre, a cui ha dedicato la performance. Ha eseguito Lose Control di Teddy Swims, che ha ottenuto il 98% dei consensi.

Il pensionato Giuseppe Castro, poi, ha ballato sulle note di Tu con chi fai l’amore dei The Kolors e Maria De Filippi ha deciso di telefonare Stash, il frontman della band. A tre anni di distanza dalla loro presenza nello show sono tornati sul palco gli Rcc Aruba, crew che ha eseguito una serie di acrobazie che hanno convinto il 97% dei votanti. Infine hanno presenziato i Masters of Dirt, che hanno effettuato una performance con le motocross che ha ricevuto il 97% dei voti del pubblico.

Tu Si Que Vales 2026 quinta puntata, il Lyp Sinc

Nella quinta puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è svolta la gara del Lyp Sinc, giudicata da Belen Rodriguez. La vittoria è andata a Rudy Zerbi-Martina Colombari, che hanno intonato Vorrei incontrarti fra cent’anni imitando Ron e Tosca. Al secondo posto, a pari merito, si sono classificati Maria De Filippi-Francesco Arca e Sabrina Ferilli-Rita Pavone, che hanno eseguito rispettivamente L’esercito dei selfie di Arisa e Lorenzo Fragola e Rossetto e Caffè di Stash e Rita Pavone.

A Paolo Bonolis e Biaggio Izzo è spettato il compito di eseguire un medley di successi di Shakira e Ricky Martin. Infine, Luciana Littizzetto e Nina Zilli hanno eseguito una esibizione omaggio alle Spice Girls.