Lunedì 9 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nella diretta su Canale 5, condotta come sempre da Ilary Blasi. Al suo fianco, come opinioniste, hanno partecipato Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 9 novembre, Marina e Guendalina contro Valeria

Al Grande Fratello Vip del 9 novembre si è parlato, in primis, degli screzi con protagoniste Valeria Marini e le due finaliste Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Secondo la showgirl sarda le coinquiline, una volta ottenuta la certezza di un posto in finale, hanno fatto “cadere la maschera”, mentre La Rosa l’ha accusata di avere “un atteggiamento di superiorità“.

Dopo una rapida visita di Alex Belli, che ha avuto modo di confrontarsi con Marini, Tavassi e La Rosa, c’è stata una sorpresa per Carmen Di Pietro: ha potuto riabbracciare i figli Alessandro e Carmelina.

Selvaggia Lucarelli attacca Guendalina Tavassi

Nel Grande Fratello Vip del 9 novembre Andreas si è confrontato con Megan, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Il ballerino ha rivendicato il proprio modo di essere, ma Selvaggia Lucarelli lo ha criticato, giudicandolo “pesante”.

In seguito, nella Nuvola, altre due concorrenti che da sempre si mal sopportano si sono confrontate. Parliamo di Guendalina Tavassi e Federica Morello, con quest’ultima che accusa la prima di non riuscire mai ad ammettere i propri sbagli. I toni si sono alzati notevolmente quando è intervenuta Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha rivolto un duro attacco alla concorrente: “Sei sempre aggressiva, non riesci a uscire dalla modalità da bulla. Vola più basso perché essere finalisti non significa aver vinto“. Tavassi ha negato e ha definito “orrenda” l’accusa arrivata dalla giornalista.

Grande Fratello Vip 9 novembre, eliminata Carmen Di Pietro

Durante la diretta anche Ilary Blasi è intervenuta in difesa di Guendalina Tavassi, cercando di ridimensionare l’accusa della giornalista: “Bulla è una parola pesante, che va oltre“. Lucarelli, però, si è visibilmente risentita con Blasi e, rimanendo della sua posizione, ha affermato: “Per cortesia, non chiedo scusa e non voglio la paternale. Da un mese e mezzo insulta tutti e prevarica, prima o poi qualche cosa torna indietro“. Blasi ha sottolineato come altri concorrenti abbiano spesso usato parole forti verso altri inquilini, ma l’opinionista non ha arretrato: “Questo non lo accetto, lei è una bulla e non mi fai ritirare quello che ho detto. Non transigo“. La tensione fra l’opinionista e la conduttrice è rimasta evidente per tutto il proseguo della diretta.

Al Grande Fratello Vip del 9 novembre è stato comunicato l’esito del televoto, che ha condannato all’eliminazione Carmen Di Pietro, votata dal 13,91% dei voti. Il preferito è risultato essere Andreas Muller con il 35,18%, seguito da Valeria Marini al 32,25% e da Giulia Provvedi con il 18,56%. La puntata è terminata con le nomination. A rischio eliminazione sono finiti Andreas, Varsi, Danto e Giulia. Il meno votato, il prossimo venerdì, dovrà abbandonare la Casa.