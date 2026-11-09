Martedì 10 novembre, su RaiPlay, debutta Dark Lines Delitti a Matita 2. Si tratta dell’innovativa serie true crime che mischia la cronaca nera allo stile delle graphic novel.

Dark Lines Delitti a Matita 2, quattro storie in otto puntate

Dark Lines Delitti a Matita 2 è una produzione originale della Rai Contenuti Digitali e Transmediali. La regia è di Giacomo Talamini, mentre la conduzione è affidata all’attrice Valentina Romani.

Il format racconta, mediante delle animazioni grafiche, il volto giovane del male. Nelle otto puntate è dato spazio a quattro storie di cronaca che hanno come vittime e carnefici giovani che avrebbero avuto tutta una vita davanti. Sono vicende che permettono di esplorare tematiche molto importanti, come quello delle relazioni tossiche.

Luca Varani e il Delitto di Pordenone

La prima e la seconda puntata di Dark Lines Delitti a Matita 2 raccontano la drammatica uccisione di Luca Varani. Era il mese di marzo del 2016 quando la vittima, appena 23enne, è stata attirata con l’inganno in un appartamento romano da Manuel Foffo e Marco Prato. I due danno vita a quello che in apparenza è un festino a base di droga e alcol, che in realtà si rivela una trappola mortale per Varani. Per quest’ultimo dopo essere stato stordito da dei sedativi è iniziata una lunga agonia fatta di torture e sevizie, fino alla sua morte. Successivamente Foffo confessa il delitto, si costituisce e oggi sconta una condanna a 30 anni di reclusione. Prato, invece, si è tolto la vita in cella prima del processo.

La terza e quarta puntata raccontano il Delitto di Pordenone. Il 17 marzo del 2015, nei parcheggi di una palestra della città, sono ritrovati due cadaveri: si tratta di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Erano fidanzati da un anno, progettavano un futuro insieme e nella loro vita non c’è alcuna ombra. Le forze dell’ordine conducono delle indagini complesse, ma la svolta arriva quando finisce sotto indagine Giosuè Ruotolo, amico di Trifone e trentenne come le vittime. Dopo un lungo iter giudiziario, Ruotolo è condannato all’ergastolo: secondo la magistratura ha ucciso per gelosia.

Dark Lines Delitti a Matita 2, la morte di Giulia Cecchettin

Nella quinta e sesta puntata di Dark Lines Delitti a Matita ci si concentra sul delitto di Giulia Cecchettin. Appena 22enne, la studentessa prossima alla laurea è stata uccisa l’11 novembre del 2023 dal coetaneo ed ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo, dopo aver aggredito la vittima e aver abbandonato il cadavere nei pressi del lago di Barcis, ha iniziato una fuga verso il Nord Europa, interrotta alcuni giorni dopo con l’arresto in Germania. Oggi Filippo Turetta è in carcere per scontare la condanna all’ergastolo.

La settima e l’ottava puntata di Dark Lines Delitti a Matita 2, infine, propongono un focus su Marco Vannini. Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, a Ladispoli in provincia di Roma, il ventenne si trova a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Mentre è in bagno viene raggiunto da un colpo di pistola sparato dal padre della ragazza, Antonio Ciontoli, all’epoca sottufficiale della Marina Militare. Dopo diverse ore di agonia, a causa dei soccorsi ritardati e depistati per la condotta della famiglia, Vannini perde la vita.