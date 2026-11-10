Martedì 10 novembre, su Canale 5, va in onda la serata evento dal titolo Giorgia Last Call. Si tratta della versione televisiva del concerto che ha chiuso il tour dell’artista durato due anni, con più di 290 mila biglietti venduti.

Giorgia Last Call, un periodo ricco di impegni per la cantante

Lo show Giorgia Last Call è una produzione originale della FriendsTV, con la regia affidata a Luigi Antonini. Al centro della serata c’è Giorgia, fra le voci più conosciute e apprezzate del nostro paese, capace di vendere oltre 10 milioni di dischi in Canada, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in diversi Stati dell’America Latina.

La trasmissione arriva in un periodo decisamente ricco di impegni per Giorgia. Quest’ultima, infatti, è impegnata come conduttrice nel talent X Factor. Il 16 ottobre scorso, inoltre, ha lanciato l’album G+1, che include tutti i brani dell’album G più nuove canzoni inedite e versioni live registrate durante le tappe del tour.

La scaletta

Giorgia Last Call si svolge presso la Unipol-Dome di Milano, arena inaugurata a gennaio in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e che può ospitare fino a 16 mila spettatori.

Nel corso della serata evento, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, il pubblico ha la possibilità di riascoltare alcuni dei più grandi successi di Giorgia.

Fra i brani eseguiti durante il Live ci sono Come Saprei, canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo del ’95, oltre a Gocce di memoria, Di sole e d’azzurro, E poi, Il mio giorno migliore e Vivi davvero. Nella scaletta trovano spazio anche altri successi più recenti, fra cui La cura per me, brano certificato doppio platino e che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e la novità Parafulmini, pubblicato il 2 ottobre scorso.

Giorgia Last Call, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti durante la serata Giorgia Last Call. In primis è coinvolta Emma, con la quale si svolge un emozionante omaggio a Prince con Purple Rain e a Pino Daniele con Vento di passione. Spazio, poi, a Irama, che insieme alla padrona di casa ha intonato il brano Buio. Infine, fra le protagoniste del lungo concerto c’è anche Annalisa. Insieme realizzano la cover di Skyfall di Adele, riproponendo dunque la performance apprezzatissima già effettuata in diretta durante la Serata Cover del Festival di Sanremo del 2025.