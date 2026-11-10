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Italia per Due, la conferenza stampa in diretta: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
10 Novembre 2026 1 minuto di lettura
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Martedì 10 novembre Sky presenta, in una conferenza stampa che seguiremo in diretta, la novità Italia per Due. La trasmissione debutterà il 16 novembre prossimo dalle ore 20:30 circa su TV8 e andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

Al timone dello show c’è la coppia formata da Fabio Caressa e Benedetta Parodi. I due conduttori, nel programma realizzato dalla Banijay Italia, girano l’Italia a bordo di un’automobile e raggiungono diverse località del nostro paese. Una volta qui incontrano tre cittadini, che propongono altrettante esperienze che Caressa e Parodi dovranno affrontare. Al termine, marito e moglie risalgono a bordo della loro macchina e, recandosi verso la nuova destinazione, individuano il concorrente che ha proposto l’esperienza migliore, che dunque è nominato vincitore.

Nella diretta della conferenza stampa di Italia per Due è previsto l’intervento di Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

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