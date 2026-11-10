Martedì 10 novembre, su Real Time, torna Primo Appuntamento. Il dating show, guidato da Flavio Montrucchio, è proposto dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 10 novembre, Alessandro con Noemi

A Primo Appuntamento di oggi c’è Alessandro. Ha 31 anni, è originario della Sicilia e lavora come consulente di immagine. Di sé racconta: “Per lavoro studio lo stile delle persone ed è anche una passione che ho da quando sono piccolo. La mia attività mi ha aiutato a essere sicuro di me. Sono arrivato a toccare il fondo quando i miei genitori si sono separati e mia mamma ha avuto una malattia. Ho dovuto pensare più agli altri che a me stesso e lì ho pensato che non avrei avuto più un futuro. Sono stato innamorato, ma non ho ancora trovato la persona giusta”.

Passa la serata con Noemi. Ha 22 anni, è siciliana ma vive a Roma, dove lavora come modella e ballerina. È single da un anno e ammette di essere attratta dai ragazzi attenti alla loro immagine.

Rossella e Francesca

Durante Primo Appuntamento presenziano Rossella e Francesca. La prima ha 59 anni, la seconda ne ha 30 e sono mamma e figlia. Entrambe vivono a Riccione e ammettono che nella loro relazione non mancano degli alti e bassi, soprattutto dopo che la giovane è tornata a vivere con la madre in seguito a una convivenza finita male. Rossella lavora come governante di un hotel, mentre Francesca fa l’igienista dentale. Hanno scelto, dopo diverse delusioni, di mettersi in gioco e condividere l’esperienza nel format.

Per cenare con Rossella arriva Riccardo. Ha 31 anni, è di Fano e fa il personal trainer in una palestra. Afferma: “Solitamente piaccio alle mamme delle ragazze che frequento“. Francesca, invece, incontra Federico. Lui ha 59 anni, vive a Livorno ed è un operatore sanitario. Ha la passione per la palestra e per il disegno. Inoltre ammette: “Io faccio il cacciatore di autografi. Ne ho centinaia, molti fatti sui loro ritratti da me realizzati“.

Primo Appuntamento 10 novembre, Giorgia e Tarek

Infine, a Primo Appuntamento partecipano Giorgia e Tarek. Lei ha 26 anni, è della Liguria ed è una informatrice medico-scientifico. Ha diverse passioni, dal canto al ballo, e si definisce “espansiva” ed “esuberante”. Affronta il format con le idee chiare: “Difficilmente riescono a tenermi testa, sono spontanea e non riesco a non dire ciò che penso“. Negli ultimi anni ha incontrato “casi umani” e così si è rivolta al programma, con la speranza di conoscere finalmente la persona giusta. Lui ha 32 anni, vive a Milano e fa il cameriere e barista. È nato in Bangladesh, dove ha studiato, e spera di conoscere la ragazza giusta con la quale passare “tutta la vita“. Spera di incontrare una donna “forte e decisa”, ma “non cattiva”.