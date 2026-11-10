Prende il via oggi, martedì 10 novembre, il docu-reality Party Angels. Il format, articolato in due serate, è visibile su Rai 2 dalle ore 21:20 circa.

Party Angels docu-reality, regista e dove è girata

Il docu-reality Party Angels è una produzione originale della LDM comunicazione Srl, che ha lavorato per conto della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il grande protagonista della realizzazione è Alberto D’Onofrio, che ha scritto e curato la regia del progetto.

Party Angels è formata da due puntate. La prima è in onda il 10 novembre, la seconda è inserita nei palinsesti di Rai 2 il 17 novembre. Entrambi gli appuntamenti sono proposti in prima serata, oltre che in streaming e on demand su RaiPlay.

Party Angels docu-reality, chi sono le protagoniste

Al centro di Party Angels ci sono Aya e Giulia. Sono due giovani ballerine che hanno un sogno: riuscire a trasformare quella che per loro è una grande passione in un lavoro. Le telecamere seguono le protagoniste nel loro percorso per cercare di realizzarsi negli ambienti della vita notturna, fra i locali di lusso e location esclusive. Un mondo, quello del nightlife, che è tanto affascinante quanto competitivo.

Le due puntate toccano alcune delle città simbolo della movida notturna, da Riccione a Rimini, da Ibiza a Madrid, passando per Barcellona e Formentera. Lungo il loro viaggio, Aya e Giulia compiono un viaggio fatto di performance, backstage, incontri e sfide, in cui ogni viaggio si trasforma in un’occasione per dare sfoggio del loro talento.

Un punto di vista inedito

In Party Angels le ballerine Aya e Giulia si rivolgono a Raffaella Zardo, pierre e manager carismatica, che diventa la loro guida. Fondamentale, poi, è il lavoro di Nicola, amico di vecchia data di Zardo ed esperto del settore finanziario, che nelle due puntate del format fa da voce narrante.

Il docu-reality permette al pubblico di guardare la nightlife da una prospettiva inedita, che mette al centro della vita notturna il lavoro fatto di talento, determinazione e tanto sacrificio.

Party Angels docu-reality, il cast

Nelle due puntate di Party Angels intervengono numerosi ospiti, fra i volti più importanti della scena internazionale. Spazio, ad esempio, a Bob Sinclair, dj capace di vendere oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, e a Gianluca Vacchi, imprenditore e seguito da milioni di persone sulle varie piattaforme social.

Altri protagonisti della produzione sono DJ Luciano, disc jokey svizzero-cileno, e il dj e produttore musicale Marco Carola.