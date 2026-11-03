Martedì 3 novembre, su Real Time, va in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione è visibile dalle ore 21:25 circa ed è condotta da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 3 novembre, Simone incontra Valeria

A Primo Appuntamento del 3 novembre presenzia Simone. Ha 29 anni, arriva da Cecina e lavora come cuoco. Ammette: “Curo il mio aspetto, vado in palestra e ci tengo molto. In amore è andata generalmente male, perché ho trovato delle ragazze solamente per una seratina e via, ma io vorrei di più. La mia relazione più lunga è durata 8 mesi“. Ha l’obiettivo di trovare una persona con la quale condividere la quotidianità e viaggiare alla scoperta del mondo.

Simone incontra Valeria, 25enne di Santa Margherita Ligure. Lavora come impiegata assicurativa e ama la vita mondana. Afferma: “Sono la classica persona a cui è sempre andata male in amore, infatti la mia relazione più lunga è durata 8 mesi. Non sono mai stata innamorata“. Ha la passione per il make up, al punto da avere il sogno di diventare, un giorno, una make up artist.

Primo Appuntamento 3 novembre, arriva Fariba

Durante Primo Appuntamento del 3 novembre arriva Fariba. Si tratta di un volto già noto al pubblico: è la mamma di Giulia Salemi, con la quale ha gareggiato a Pechino Express. Ha 64 anni e si definisce “carismatica e autonoma“, oltre che “generosa ma non esageratamente”. Confessa: “Ho molti difetti, ma non ve li dico. Due anni fa guardavo il programma insieme a mia figlia, che non sa che oggi sono qui, e ho visto una signora della mia età che ha trovato l’amore. Allora Giulia mi ha consigliato di chiamare“. Spera di conoscere un uomo “generoso, serio ma non antipatico”. Passa la serata con Franco, 67enne pugliese. L’anno scorso ha terminato il servizio presso il Ministero della Difesa e nel 2014 è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Adora il teatro e la pesca subacquea e da giovane, in amore, è stato un “monellaccio”.

Nello show partecipa Virginia. Ha 25 anni, è di Senigallia e lavora come content creator. È laureata in interior design e dopo aver lavorato per cinque anni in uno studio di architettura ha scelto di stravolgere la sua esistenza, dedicandosi ai social. Confessa: “Fino a pochi mesi fa penso di non essermi mai messa al primo posto in un rapporto“. Soffre di vulvodinia, una patologia del sistema nervoso che ha influenzato non poco le sue relazioni precedenti. Cena con Simone, 34enne romano ma residente nella provincia di Milano. È single da un anno e mezzo e definisce la sua ultima relazione come “la più bella sua vita”.

Stefano e Ilaria

Infine, a Primo Appuntamento di oggi ci sono Stefano e Ilaria. Lui ha 39 anni, è di Milano e si occupa della gestione degli approvvigionamenti e della logistica per un campo petrolifero nel deserto dell’Algeria. È single da quattro anni e spera di conoscere la persona alla quale dare il suo “ultimo primo bacio”. Ha due figli e sul suo lavoro afferma: “Lavorare nel Sahara è provante. Lavoro per un mese tutti i giorni, dodici ore al giorno, e poi ho un mese di ferie che passo a casa, in Italia“. Lei ha 39 anni, è di Alessandria ed è single da circa tre anni: “L’ultimo ragazzo avuto pensavo fosse quello giusto“. Lavora come commerciale in un’azienda del settore dell’oreficeria e, nel tempo libero, coltiva la passione per lo sport.