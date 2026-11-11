Mercoledì 11 novembre, su Real Time, va in onda il format L’Atelier delle Cerimonie. Il programma, produzione originale italiana, prende il via alle ore 21:30 circa.

L’Atelier delle Cerimonie, sei puntate distribuite in tre settimane

Il format L’Atelier delle Cerimonie è una realizzazione originale della società B&B Film, che ha lavorato per conto di Skydance. La prima edizione del programma è formata da un totale di sei puntate dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. Salvo improvvise modifiche dei palinsesti, Real Time ne dovrebbe proporre due alla settimana nel prime time del mercoledì. Oltre che in televisione è possibile vedere le produzioni anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Lo show è ambientato a Napoli, nel prestigioso Atelier Vanitas. Si tratta di un negozio che è una vera e propria istituzione nel campo degli abiti da sposa, situato in un palazzo signorile posto nel cuore della città.

Il cast

A fare gli onori di casa, ne L’Atelier delle Cerimonie, è presente Mariarosaria Cacciapuoti, regina dell’atelier nonché designer di abiti da sposa. Al suo fianco è presente il marito Anthony, italoamericano con il quale condivide la vita e il lavoro da oltre 25 anni. A completare la squadra di professionisti ci sono Lucrezia, la loro figlia, e il sarto Christian.

Insieme, in ogni appuntamento, accolgono diverse clienti, che si recano nel loro punto vendita con un obiettivo: riuscire a trovare l’abito dei sogni per una particolare cerimonia, che può essere un matrimonio, un battesimo, una prima comunione, un compleanno o una cresima.

Dopo aver raccontato la loro storia, le protagoniste e i loro accompagnatori affrontano un lungo percorso fatto di prove, modifiche agli abiti e ripensamenti. L’intero processo giunge al termine con l’acquisto del vestito prescelto.

L’Atelier delle Cerimonie, le storie dell’11 novembre

Nella puntata dell’11 novembre de L’Atelier delle Cerimonie nel locale arriva la piccola Erminia. Accompagnata dalla mamma è alla ricerca di un look pomposo per festeggiare nel migliore dei modi la prima comunione. A seguire fanno il loro arrivo nell’atelier Jessica e Michela, due spose alla ricerca del vestito dei sogni.

Durante l’appuntamento odierno, poi, è dato il benvenuto alla sposa Martina, supportata nella scelta dalle sorelle. A seguire è accolta Fabiana, che vorrebbe affrontare il matrimonio con le sue idee ambivalenti, e la piccola Isabel, che fa il suo arrivo nel locale insieme alla mamma che lavora come wedding planner.