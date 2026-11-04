Un VIP in convento arriva su Real Time mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:30, con uno speciale che ha per protagonista Mariana D’Amico, l’agente immobiliare diventata popolare grazie a Casa a prima vista. Per tre giorni la professionista milanese abbandona appuntamenti, sopralluoghi e trattative immobiliari per trasferirsi nel Monastero di Sant’Anna di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

Ad accoglierla sono le religiose benedettine già conosciute dal pubblico di Food Network attraverso La cucina delle monache. Un incontro tra due realtà apparentemente lontane, che offre l’occasione per approfondire il significato della vita monastica, ma soprattutto per raccontare una donna abituata a ritmi professionali intensi, chiamata improvvisamente a confrontarsi con il silenzio e con se stessa.

Il programma è ideato, scritto e diretto da Tiziana Martinengo e prodotto da Milano Produzioni.

Un VIP in convento, Mariana D’Amico affronta tre giorni lontana dalla sua quotidianità

La protagonista di Casa a prima vista accetta di interrompere per tre giorni le proprie abitudini e di adeguarsi alle regole della comunità religiosa.

Niente telefonate continue, appuntamenti con i clienti o impegni legati al mercato immobiliare. Mariana deve seguire una quotidianità scandita da orari precisi, momenti di preghiera e attività necessarie al funzionamento del monastero.

L’esperienza comincia con la rinuncia al telefono cellulare e con l’adozione degli abiti utilizzati all’interno della comunità. La sveglia arriva alle cinque del mattino e, mezz’ora più tardi, iniziano gli appuntamenti religiosi.

Il cambiamento non riguarda soltanto l’organizzazione della giornata. La lontananza dalle proprie consuetudini obbliga Mariana a rallentare e a dedicare maggiore attenzione a pensieri ed emozioni che normalmente rischiano di essere trascurati.

Il programma si sviluppa proprio intorno a questo contrasto: da una parte una donna abituata a decidere rapidamente, dall’altra una comunità nella quale il tempo assume un significato completamente differente.

Le monache di Bastia Umbra protagoniste del nuovo programma di Real Time

Ad accompagnare Mariana durante il soggiorno sono Madre Noemi Scarpa, badessa del monastero, Suor Myriam D’Agostino, Suor Debora Chinaglia e Suor Eleonora Merlo.

Le quattro religiose sono già note agli spettatori grazie a La cucina delle monache, il programma di Food Network dedicato alle ricette della tradizione e alla vita quotidiana della comunità.

Questa volta, però, l’attenzione non si limita alla preparazione dei piatti.

Le monache raccontano anche le esperienze personali che le hanno condotte alla scelta religiosa, spiegando come siano arrivate a rinunciare a percorsi professionali e sentimentali per dedicarsi alla vita monastica.

Madre Noemi, originaria di Murano, aveva davanti a sé prospettive nel mondo della pallacanestro. Suor Myriam ha scelto la clausura a 23 anni e oggi si occupa anche delle attività agricole del monastero.

Suor Eleonora proviene dal settore della psicologia, mentre Suor Debora aveva intrapreso studi di architettura.

Quattro storie differenti, accomunate da una decisione che ha modificato radicalmente le loro esistenze.

Mariana D’Amico si commuove raccontando la madre e i suoi due figli

Uno dei momenti più intensi dello speciale si svolge nella sacrestia del monastero, dove Mariana D’Amico si lascia andare a un racconto particolarmente personale.

L’agente immobiliare ripercorre il rapporto con la propria madre, descritta come una donna forte, e riflette sulle difficoltà che incontra quotidianamente nel conciliare gli impegni professionali con la vita familiare.

Mariana è infatti madre di due figli adolescenti e il confronto con le religiose diventa l’occasione per interrogarsi sulle responsabilità, sulle rinunce e sulle scelte che accompagnano la maternità.

Durante la conversazione non riesce a trattenere le lacrime.

Un momento che rappresenta il nucleo emotivo della trasmissione, perché porta alla luce un aspetto meno conosciuto della protagonista di Casa a prima vista.

Dietro la professionista sicura di sé, abituata a confrontarsi con clienti esigenti e trattative complesse, emerge una donna che si interroga sul proprio ruolo di madre e sul tempo dedicato agli affetti.

Un VIP in convento, dalla preghiera alla cucina: non mancano i momenti divertenti

Lo speciale non si concentra esclusivamente sulle riflessioni personali.

Durante i tre giorni di permanenza, Mariana partecipa alle attività quotidiane della comunità, alternando preghiera, lavoro nell’orto, raccolta delle uova e preparazione dei pasti.

Non mancano situazioni più leggere, nelle quali le religiose mostrano una personalità vivace e un’insospettabile propensione al divertimento.

Tra le sequenze anticipate figurano anche partite a pallacanestro e momenti musicali, che permettono di conoscere un lato meno convenzionale della vita in monastero.

Il racconto punta così a superare alcuni stereotipi, mostrando come la scelta religiosa non escluda necessariamente ironia, allegria e capacità di condividere esperienze con persone provenienti da realtà differenti.

Dove si trova il monastero di Un VIP in convento

Le riprese sono state realizzate nel Monastero benedettino di Sant’Anna a Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

La struttura si trova nell’antica rocca dei Baglioni e ospita una comunità religiosa che segue la tradizione benedettina, fondata sull’alternanza tra preghiera e lavoro.

Il monastero è diventato conosciuto anche dal pubblico televisivo grazie a La cucina delle monache, trasmissione che racconta le attività gastronomiche delle religiose e valorizza le ricette tramandate nel tempo.

Con Un VIP in convento, Real Time amplia il racconto della comunità, mostrando non soltanto la cucina, ma anche gli spazi, le abitudini e le esperienze personali delle donne che vi abitano.

Un VIP in convento, quando va in onda e dove seguirlo

Un VIP in convento va in onda mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, 160 di Sky e 31 di Tivùsat.

Lo speciale sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, dopo la trasmissione televisiva.

Il programma rappresenta una nuova declinazione del racconto della vita monastica già sperimentato dal canale con Ti spedisco in convento. Questa volta, però, al centro dell’esperienza c’è un personaggio televisivo conosciuto, chiamato a mettere temporaneamente da parte la propria identità pubblica.

La presenza di Mariana D’Amico offre al pubblico l’opportunità di conoscere una dimensione più personale dell’agente immobiliare.

Resta da capire se il confronto tra la vita frenetica della protagonista e quella delle monache riuscirà a svilupparsi oltre la curiosità iniziale, dando spazio a una riflessione autentica sulle priorità personali e sul valore del tempo.